राजस्थान पेट्रो जोन में पेट्रो केमिकल आधारित नए उद्योग लगेंगे, डाउनस्ट्रीम उत्पाद मुहैया कराने 18 एमओयू
पीएम मोदी 21 अप्रैल को रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश-प्रदेश को देंगे ऐतिहासिक सौगात.
Published : April 19, 2026 at 8:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान के बालोतरा जिले के पचभदरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इसे लेकर रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई. इसमें बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते (एमओयू) हुए. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश और प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात देंगे.
प्रदेश में आएगी औद्योगिक क्रांति: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स न केवल ईंधन उत्पादन का केंद्र बनेगा, बल्कि यह प्रदेश में पेट्रोकेमिकल आधारित औद्योगिक क्रांति की धुरी भी साबित होगा. रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) विकसित किया है. इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे. इससे उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी. इसमें प्लास्टिक, फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उत्पादों का निर्माण होगा.
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45 औद्योगिक भूखंड आवंटित: मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी से संबंधित अन्य उद्योगों की स्थापना कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. रिफाइनरी के पास बोरावास-कलावा में राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) 1022 हैक्टेयर में विकसित किया जा रहा है. पहले चरण में लगभग 30 हेक्टेयर भूमि विकसित की जा चुकी है. 86 औद्योगिक भूखंडों में से 45 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स का भी निर्माण किया है, ताकि निवेशक अपनी मशीनरी इंस्टॉल करें और तुरंत कार्य शुरू कर दें.
दूसरे चरण में 213 हैक्टेयर भूमि मिलेगी: उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रो जोन के दूसरे चरण में 213 हैक्टेयर में 257 भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे. इनके लिए ए कैटेगरी की पर्यावरण स्वीकृति ली जा चुकी है. इस क्षेत्र में 500 से 1,62,000 वर्ग मीटर के कुल 8 भूखंड भी नियोजित है. इसमें लगभग 87 हेक्टेयर पर 68 करोड़ रुपए की लागत से आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट और साइन बोर्ड इत्यादि के विकास कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है.
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जेरला में भी बनेगा औद्योगिक क्षेत्र: सीएम ने कहा कि इस जोन का तीसरा चरण 780 हेक्टेयर जमीन में होगा. इसमें 447 हेक्टेयर के लिए कैटेगरी ए की पर्यावरण स्वीकृति लेने का आवेदन किया है. इसमें रामनगर (थोब), सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरावास विस्तार और खेमाबाबा नगर में लगभग 780 हेक्टेयर भूमि का आवंटन रीको के पक्ष में किया गया. यहां भी आधारभूत सुविधाएं विकसित कर भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके साथ ही जेरला में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा.
इन उद्योगों का होगा विकास: वे बोले, रिफाइनरी से मुख्य ईंधन के अतिरिक्त भारी मात्रा में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उत्पाद निकलेंगे. जो आगामी औद्योगिक इकाइयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल के रूप में काम आएंगे. पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन (एचडीपीई/एलएलडीपीई), बेंजीन, टोलुइन और ब्यूटाडाईन जैसे उप-उत्पादों के आधार पर क्षेत्र में व्यापक सहायक उद्योग स्थापित होंगे. इनके प्रसंस्करण से प्लास्टिक फर्नीचर, कृषि पाइप, पैकेजिंग फिल्म्स, ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड व बंपर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिकल सीरिंज और पेंट-डिटर्जेंट जैसे रसायनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होगा.
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डबल इंजन सरकार में तेज विकास: उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है. औद्योगिक इकाइयों के निरंतर विस्तार से रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और एसीएस (उद्योग) शिखर अग्रवाल ने पचपदरा रिफाइनरी की विशेषताओं के बारे में बताया. एचपीसीएल के मार्केटिंग डायरेक्टर अमित गर्ग और पेट्रो केमिकल हेड सौगाता चौधरी भी मौजूद रहीं. उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री केके विश्नोई, विधायक अरुण चौधरी, जोधपुर एवं बालोतरा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में जुड़े.
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