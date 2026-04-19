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राजस्थान पेट्रो जोन में पेट्रो केमिकल आधारित नए उद्योग लगेंगे, डाउनस्ट्रीम उत्पाद मुहैया कराने 18 एमओयू

जयपुर: राजस्थान के बालोतरा जिले के पचभदरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इसे लेकर रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई. इसमें बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते (एमओयू) हुए. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश और प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात देंगे.

प्रदेश में आएगी औद्योगिक क्रांति: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स न केवल ईंधन उत्पादन का केंद्र बनेगा, बल्कि यह प्रदेश में पेट्रोकेमिकल आधारित औद्योगिक क्रांति की धुरी भी साबित होगा. रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) विकसित किया है. इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे. इससे उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी. इसमें प्लास्टिक, फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उत्पादों का निर्माण होगा.

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45 औद्योगिक भूखंड आवंटित: मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी से संबंधित अन्य उद्योगों की स्थापना कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. रिफाइनरी के पास बोरावास-कलावा में राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) 1022 हैक्टेयर में विकसित किया जा रहा है. पहले चरण में लगभग 30 हेक्टेयर भूमि विकसित की जा चुकी है. 86 औद्योगिक भूखंडों में से 45 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स का भी निर्माण किया है, ताकि निवेशक अपनी मशीनरी इंस्टॉल करें और तुरंत कार्य शुरू कर दें.

दूसरे चरण में 213 हैक्टेयर भूमि मिलेगी: उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रो जोन के दूसरे चरण में 213 हैक्टेयर में 257 भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे. इनके लिए ए कैटेगरी की पर्यावरण स्वीकृति ली जा चुकी है. इस क्षेत्र में 500 से 1,62,000 वर्ग मीटर के कुल 8 भूखंड भी नियोजित है. इसमें लगभग 87 हेक्टेयर पर 68 करोड़ रुपए की लागत से आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट और साइन बोर्ड इत्यादि के विकास कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है.

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