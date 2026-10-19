खूंटी पुलिस को मिली 18 नई पेट्रोलिंग बाइक, त्योहारों पर सुरक्षा होगी सख्त
खूंटी में बेहतर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को 18 नई पेट्रोलिंग बाइक दी गई है .
Published : October 19, 2026 at 8:48 PM IST
रांची/खूंटीः जिले में विधि-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से खूंटी पुलिस को राज्य सरकार की ओर से 18 नई पेट्रोलिंग बाइक उपलब्ध कराई गई हैं. इस पहल से शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस गश्त अधिक प्रभावी होगी.
पेट्रोलिंग व्यवस्था को संचालित करने में मदद मिलेगीः एसपी ऋषभ गर्ग
एसपी ऋषभ गर्ग ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन वाहनों से जिले में पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है. इसके तहत बाइक दस्ते और अतिरिक्त बाइक क्यूआरटीबका गठन किया गया है.
एसपी के अनुसार पूजा पंडालों और मेलों के दौरान भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अक्सर बड़े वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में ये बाइक दस्ते संकरी गलियों में आसानी से पहुंचकर निगरानी करेंगे. किसी भी प्रकार की सूचना या आपात स्थिति में पुलिस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
बीट पुलिसिंग मॉडल को पूरी क्षमता के साथ लागू किया जा सकताः एसपी
एसपी ऋषभ गर्ग ने स्पष्ट किया कि ये बाइक केवल नगर थाना क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि जिले के सभी सुदूरवर्ती थानों में भी वितरित की जाएंगी. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जिले को 12 बाइक मिल चुकी हैं. अब पर्याप्त संसाधन होने से बीट पुलिसिंग मॉडल को पूरी क्षमता से लागू किया जा सकेगा.
पुलिस बल अधिक सशक्त होगाः डीसी मोहम्मद जावेद हुसैन
डीसी मोहम्मद जावेद हुसैन ने इसे जिला पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि 18 नई पेट्रोलिंग बाइक मिलने से पुलिस बल अधिक सशक्त होगा और क्षेत्र में त्वरित निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी.
इसे भी पढ़ेंः
रांची में बड़े पंडालों में शक्ति कमांडो, प्रमुख सड़कों पर क्यूआरटी और बाइक से होगी गश्ती
दुर्गा पूजा में यातायात दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन, धनबाद के जीटी रोड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
दुर्गा पूजा से पहले धनबाद और बोकारो पुलिस को मिली नई रफ्तार, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैकड़ों बाइक से होगी गश्त