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खूंटी पुलिस को मिली 18 नई पेट्रोलिंग बाइक, त्योहारों पर सुरक्षा होगी सख्त

पेट्रोलिंग बाइक को झंडी दिखाते डीसी और एसपी ( Etv Bharat )

​रांची/खूंटीः जिले में विधि-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से खूंटी पुलिस को राज्य सरकार की ओर से 18 नई पेट्रोलिंग बाइक उपलब्ध कराई गई हैं. इस पहल से शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस गश्त अधिक प्रभावी होगी.

पेट्रोलिंग व्यवस्था को संचालित करने में मदद मिलेगीः एसपी ऋषभ गर्ग

एसपी ऋषभ गर्ग ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन वाहनों से जिले में पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है. इसके तहत बाइक दस्ते और अतिरिक्त बाइक क्यूआरटीबका गठन किया गया है.

जानकारी देते डीसी और एसपी (Etv Bharat)

एसपी के अनुसार पूजा पंडालों और मेलों के दौरान भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अक्सर बड़े वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में ये बाइक दस्ते संकरी गलियों में आसानी से पहुंचकर निगरानी करेंगे. किसी भी प्रकार की सूचना या आपात स्थिति में पुलिस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

पुलिस बल के साथ डीसी और एसपी (Etv Bharat)

बीट पुलिसिंग मॉडल को पूरी क्षमता के साथ लागू किया जा सकताः एसपी

एसपी ऋषभ गर्ग ने स्पष्ट किया कि ये बाइक केवल नगर थाना क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि जिले के सभी सुदूरवर्ती थानों में भी वितरित की जाएंगी. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जिले को 12 बाइक मिल चुकी हैं. अब पर्याप्त संसाधन होने से बीट पुलिसिंग मॉडल को पूरी क्षमता से लागू किया जा सकेगा.