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NEET-PA के जरिए आयुर्वेद चिकित्सक बनने का नया रास्ता, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने जारी की प्रवेश परीक्षा अधिसूचना

प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, राज्य संस्कृत बोर्ड अथवा समकक्ष बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है.

NEET-PA के जरिए आयुर्वेद चिकित्सक बनने का नया रास्ता
NEET-PA के जरिए आयुर्वेद चिकित्सक बनने का नया रास्ता (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 8, 2026 at 7:29 PM IST

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नई दिल्ली: संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में करियर बनाने का एक नया अवसर खुल गया है. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (CSU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा–प्री आयुर्वेद (NEET-PA) की अधिसूचना जारी कर दी है. इस परीक्षा के माध्यम से अब मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम में प्रवेश लेकर आगे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS) की पढ़ाई कर आयुर्वेद चिकित्सक बन सकेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन जुलाई 2026 के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगे.

संस्कृत शिक्षा और आयुर्वेद को मिलेगा नया आयाम

विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग से अनुमोदित है. इसका संचालन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न आयुर्वेद गुरुकुलों के माध्यम से किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा और आधुनिक आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित करना है. ज्ञात हो कि इसी वर्ष जनवरी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और NCISM ने देशभर के गुरुकुलों को जोड़ने के लिए आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल की शुरुआत की थी. अब NEET-PA की अधिसूचना जारी होने के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाया गया है.

गुरुकुल परंपरा से तैयार होंगे श्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि यह पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि संस्कृत के विद्यार्थी आयुर्वेद के मूल ग्रंथों और संहिताओं को मूल भाषा में समझने की स्वाभाविक क्षमता रखते हैं. गुरुकुल आधारित यह मॉडल आयुर्वेद की शास्त्रीय प्रामाणिकता को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में भूमिका निभाएगा.

जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगे आवेदन

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. पवन कुमार ने बताया कि NEET-PA के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जुलाई 2026 के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा. परीक्षा का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जबकि, परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में होगी.

साढ़े सात वर्ष का होगा समेकित पाठ्यक्रम

NEET-PA के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों के लिए कुल पाठ्यक्रम अवधि 7.5 वर्ष निर्धारित की गई है. इसमें दो वर्ष का प्री-आयुर्वेद गुरुकुलम कार्यक्रम, साढ़े चार वर्ष का BAMS पाठ्यक्रम और एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल होगी. इस समेकित मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों को पारंपरिक संस्कृत अध्ययन के साथ आधुनिक आयुर्वेद चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

यह होगी पात्रता

प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, राज्य संस्कृत बोर्ड अथवा समकक्ष बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और SC, ST, OBC और PwD वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं. अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2026 तक न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए. अधिसूचना के अनुसार किसी भी श्रेणी के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं रखा गया है.

ऑफलाइन होगी परीक्षा, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग

NEET-PA परीक्षा ऑफलाइन (OMR) आधारित होगी. परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी ढाई घंटे होगी. प्रश्नपत्र में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. परीक्षा संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीन भाषाओं में आयोजित की जाएगी.

पाठ्यक्रम भी किया गया जारी

विश्वविद्यालय ने NEET-PA का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है. इसमें संस्कृत वाङ्मय, पुराण-इतिहास, व्याकरण, दर्शन तथा भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि विस्तृत दिशा-निर्देश, मॉडल प्रश्नपत्र और अन्य अद्यतन जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर है. अभ्यर्थी किसी भी सहायता के लिए विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर 011-28520976 या ईमेल iks@sanskrit.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.

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