ETV Bharat / state

NEET-PA के जरिए आयुर्वेद चिकित्सक बनने का नया रास्ता, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने जारी की प्रवेश परीक्षा अधिसूचना

NEET-PA के जरिए आयुर्वेद चिकित्सक बनने का नया रास्ता ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में करियर बनाने का एक नया अवसर खुल गया है. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (CSU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा–प्री आयुर्वेद (NEET-PA) की अधिसूचना जारी कर दी है. इस परीक्षा के माध्यम से अब मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम में प्रवेश लेकर आगे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS) की पढ़ाई कर आयुर्वेद चिकित्सक बन सकेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन जुलाई 2026 के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगे.

संस्कृत शिक्षा और आयुर्वेद को मिलेगा नया आयाम

विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग से अनुमोदित है. इसका संचालन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न आयुर्वेद गुरुकुलों के माध्यम से किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा और आधुनिक आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित करना है. ज्ञात हो कि इसी वर्ष जनवरी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और NCISM ने देशभर के गुरुकुलों को जोड़ने के लिए आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल की शुरुआत की थी. अब NEET-PA की अधिसूचना जारी होने के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाया गया है.

गुरुकुल परंपरा से तैयार होंगे श्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि यह पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि संस्कृत के विद्यार्थी आयुर्वेद के मूल ग्रंथों और संहिताओं को मूल भाषा में समझने की स्वाभाविक क्षमता रखते हैं. गुरुकुल आधारित यह मॉडल आयुर्वेद की शास्त्रीय प्रामाणिकता को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में भूमिका निभाएगा.

जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगे आवेदन

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. पवन कुमार ने बताया कि NEET-PA के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जुलाई 2026 के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा. परीक्षा का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जबकि, परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में होगी.

साढ़े सात वर्ष का होगा समेकित पाठ्यक्रम