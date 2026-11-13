जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग पर जोर, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड से बदलेगी रांची की तस्वीर
रांची के विकास के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य
Published : November 13, 2026 at 2:53 PM IST
रांची: तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच राजधानी रांची के विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं. Centre for Environment and Energy Development (CEED) की ओर से तैयार रिपोर्ट 'Financing a Climate-Resilient Ranchi: Exploring Green Municipal Bonds for Sustainable Urban Growth' में रांची नगर निगम के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से निवेश जुटाने की संभावनाओं का आकलन किया गया.
नगर निगम की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण
रिपोर्ट में शहर की बढ़ती बुनियादी जरूरतों, पर्यावरणीय चुनौतियों और नगर निगम की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करते हुए सरकारी अनुदान के अलावा बाजार आधारित वित्तीय विकल्प विकसित करने पर जोर दिया गया है.
बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
दरअसल, राजधानी में बढ़ती आबादी के साथ सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार बड़ी जरूरत बनता जा रहा है. गर्मी में पेयजल संकट, मानसून में जलजमाव, जलस्रोतों का घटता जलस्तर और बढ़ता तापमान शहर की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियां हैं. इन समस्याओं से निपटने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को वित्तीय संसाधन जुटाने के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.
17,899 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत
रिपोर्ट के मुताबिक, रांची की आबादी 2001 में 8.46 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 10.7 लाख हो गई. रांची मास्टर प्लान 2037 के अनुमान के मुताबिक, शहर की आबादी लगभग 22.9 लाख तक पहुंच सकती है. इस बढ़ती आबादी के अनुरूप आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए करीब 17,899 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत बताई गई है. फिलहाल संस्थागत वित्तपोषण की हिस्सेदारी कुल वित्तीय व्यवस्था में केवल 5.53 % है. ऐसे में ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को अतिरिक्त वित्तीय स्रोत के रूप में विकसित करने की संभावना जताई गई है.
जलसंकट और बाढ़ से निपटने पर विशेष जोर
रिपोर्ट में रांची की पर्यावरणीय चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है. शहर में सालाना औसतन लगभग 1,315 मिलीमीटर बारिश होने के बावजूद गर्मियों में पानी की किल्लत और बारिश में जलजमाव की समस्या बनी रहती है. 1999 से 2023 के बीच शहर के जलस्रोतों की जलधारण क्षमता में करीब 50 % की गिरावट दर्ज होने का उल्लेख किया गया है.
वहीं, झारखंड में 1990 से 2024 के बीच 590 हीटवेव दिवस दर्ज किए गए, जिनमें 70 % से अधिक वर्ष 2000 के बाद रहे. ऐसे में जल संरक्षण, जलस्रोतों का पुनर्जीवन, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और हरित क्षेत्र का विस्तार जरूरी बताया गया है.
ग्रीन फाइनेंसिंग से शहर के विकास को मिलेगी नई दिशा: श्रृष्टि पल्लव
CEED की Director- Policy and Partnerships श्रृष्टि पल्लव के मुताबिक, शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित बनाने के लिए पारंपरिक वित्तीय संसाधनों के साथ नए विकल्पों पर भी काम करना जरूरी है. ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल शहरी परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाया जा सकता है. इससे जल संरक्षण, जलनिकासी, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा जैसी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. हालांकि, इसके लिए नगर निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और ऐसी परियोजनाएं तैयार करना जरूरी है, जिनमें निवेशकों की रुचि हो.
नगर निगम की वित्तीय स्थिति भी बड़ी चुनौती
रिपोर्ट के मुताबिक, रांची नगर निगम के अपने राजस्व में पिछले सालों में वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में निगम का खुद का राजस्व 68.6 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में बढ़कर 206.1 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि, पिछले 10 वर्षों में केवल वित्तीय वर्ष 2019-20 ऐसा रहा, जब निगम का अपना राजस्व राजस्व व्यय से अधिक था यानी निगम की नियमित आय और खर्च के बीच संतुलन बनाना अभी भी चुनौती है.
समीक्षा अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों में अनुदान
इसके अलावा, निगम के पूंजीगत खर्च का बड़ा हिस्सा सरकारी अनुदान पर निर्भर है. समीक्षा अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों में अनुदान की हिस्सेदारी लगभग 82 से 100 % रही है. ऋण के माध्यम से वित्त जुटाने का अनुभव भी सीमित रहा है. निगम को 2017 में क्रिसिल की ओर से BBB- क्रेडिट रेटिंग मिली थी, जो निवेश योग्य श्रेणी की न्यूनतम रेटिंग है. हालांकि, यह रेटिंग अब नौ साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने से पहले नई क्रेडिट रेटिंग और वित्तीय स्थिति में सुधार को जरूरी बताया गया है.
किन योजनाओं में हो सकता है निवेश
ग्रीन फाइनेंसिंग के तहत कई पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को शामिल करने की संभावना जताई गई है. इनमें सीवरेज और गंदे पानी के शोधन संयंत्र, वर्षा जल संचयन, जलस्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन, बाढ़ नियंत्रण, बेहतर जलनिकासी व्यवस्था, कचरा प्रसंस्करण, बायोमेथनेशन, शहरी हरित क्षेत्र का विकास और नगर निगम की सार्वजनिक संपत्तियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने जैसी योजनाएं शामिल हैं.
चार चरणों में तैयार होगी ग्रीन फाइनेंसिंग की राह
रिपोर्ट में ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की दिशा में आगे बढ़ने के लिए चार चरणों का सुझाव दिया गया है. पहले चरण में निगम की आय बढ़ाने, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता मजबूत करने पर जोर है. दूसरे चरण में ऐसी पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की पहचान करनी होगी, जो तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो. तीसरे चरण में वित्तीय और बाजार से जुड़ी तैयारियां पूरी करनी होगी. इसके बाद चौथे चरण में बॉन्ड जारी करने और भविष्य में इसका विस्तार करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है.
निवेश योग्य परियोजनाओं की ठोस सूची
रिपोर्ट में रांची के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की संभावनाएं तो जताई गई हैं, लेकिन इसके लिए नगर निगम को पहले अपनी आय बढ़ाने, खर्च पर नियंत्रण करने और निवेश योग्य परियोजनाओं की ठोस सूची तैयार करने की जरूरत होगी. ऐसा होने पर शहर के विकास के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम करने के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने वाली आधारभूत संरचना विकसित करने का रास्ता खुल सकता है.
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