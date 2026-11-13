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जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग पर जोर, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड से बदलेगी रांची की तस्वीर

रांची नगर निगम ( Etv Bharat )

रांची: तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच राजधानी रांची के विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं. Centre for Environment and Energy Development (CEED) की ओर से तैयार रिपोर्ट 'Financing a Climate-Resilient Ranchi: Exploring Green Municipal Bonds for Sustainable Urban Growth' में रांची नगर निगम के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से निवेश जुटाने की संभावनाओं का आकलन किया गया.

नगर निगम की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण