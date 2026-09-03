MCD समितियों के नए पदाधिकारियों का ऐलान: शिक्षा से लेकर महिला कल्याण तक, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी
महापौर प्रवेश वाही ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी.
Published : September 3, 2026 at 10:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) में विशेष और तदर्थ समितियों के गठन की प्रक्रिया के तहत विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं. निगम की ओर से जारी सूची में शिक्षा समिति समेत कुल 10 समितियों के पदाधिकारियों के नाम घोषित किए गए हैं. इन समितियों में वरिष्ठ पार्षदों के साथ युवा और महिला पार्षदों को भी जिम्मेदारी दी गई है.
नगर निगम की ओर से जारी बयान में महापौर प्रवेश वाही ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि समितियों में वरिष्ठ, अनुभवी, युवा और महिला पार्षदों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है. अनुभव और नए जोश के साथ सभी मिलकर दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे.
महापौर प्रवेश वाही ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम दिल्ली को साफ, स्वच्छ और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. समितियों के गठन के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों से जुड़े कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा.
जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी
- शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा (वार्ड नंबर 64) चुने गए हैं, जबकि अमित खरखरी (वार्ड नंबर 127) को उपाध्यक्ष बनाया गया है.
- लाभकारी परियोजना समिति की अध्यक्ष नीलम (वार्ड नंबर 214) और उपाध्यक्ष अजय रवि हंस (वार्ड नंबर 61) होंगे.
- लाइसेंसिंग और तहबाजारी समिति की अध्यक्ष रितेश सूजी (वार्ड नंबर 224) और शिखा भारद्वाज (वार्ड नंबर 58) उपाध्यक्ष होंगी.
- सामुदायिक सेवा समिति के अध्यक्ष सुमन कुमार गुप्ता (वार्ड नंबर 74) और उपाध्यक्ष बॉबी (वार्ड नंबर 43) निर्वाचित हुए हैं.
- अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के कल्याण के लिए कोटा समिति के अध्यक्ष विकास (वार्ड नंबर 73) और उपाध्यक्ष ममता (वार्ड नंबर 177) चुनी गई हैं.
- महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष रेखा रानी (वार्ड नंबर 230) और उपाध्यक्ष नीला कुमारी (वार्ड नंबर 38) होंगी.
- मलेरिया-रोधी उपाय समिति की अध्यक्ष नीता बिष्ट (वार्ड नंबर 247) तथा उपाध्यक्ष मंजू देवी (वार्ड नंबर 180) निर्विरोध चुनी गई हैं.
- शिकायत निवारण समिति की अध्यक्ष रितु गोयल (वार्ड नंबर 52) और उपाध्यक्ष राजेश कुमार लाड़ी (वार्ड नंबर 99) को बनाया गया है.
- उच्च-स्तरीय संपत्ति कर समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा होंगी. सत्या शर्मा स्थायी समिति की अध्यक्ष होने के कारण इस समिति की पदेन अध्यक्ष हैं. समिति की उपाध्यक्ष रेनू चौधरी (वार्ड नंबर 197) चुनी गई हैं.
- नगरपालिका लेखा समिति की अध्यक्ष भी सत्या शर्मा होंगी. इस समिति में भी स्थायी समिति की अध्यक्ष होने के कारण वह पदेन अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगी, जबकि अनुराधा शर्मा (वार्ड नंबर 122) को उपाध्यक्ष बनाया गया है.
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