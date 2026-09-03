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MCD समितियों के नए पदाधिकारियों का ऐलान: शिक्षा से लेकर महिला कल्याण तक, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) में विशेष और तदर्थ समितियों के गठन की प्रक्रिया के तहत विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं. निगम की ओर से जारी सूची में शिक्षा समिति समेत कुल 10 समितियों के पदाधिकारियों के नाम घोषित किए गए हैं. इन समितियों में वरिष्ठ पार्षदों के साथ युवा और महिला पार्षदों को भी जिम्मेदारी दी गई है.

नगर निगम की ओर से जारी बयान में महापौर प्रवेश वाही ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि समितियों में वरिष्ठ, अनुभवी, युवा और महिला पार्षदों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है. अनुभव और नए जोश के साथ सभी मिलकर दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे.

महापौर प्रवेश वाही ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम दिल्ली को साफ, स्वच्छ और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. समितियों के गठन के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों से जुड़े कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा.