खेतों में होगी नई क्रांति, मध्य प्रदेश में केमिकल फ्री और जीरो कार्बन वाले 3 नए फार्मिंग मॉडल
कृषि वैज्ञानिक किसानों की जरूरत के हिसाब से तैयार कर रहे खेती के मॉडल, हर खेती की जरूरत के हिसाब से कमपोस्ट. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 2:21 PM IST
ग्वालियर : राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. वे ऐसे कम्पोस्ट मॉडल तैयार कर रहे जिनसे ना सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि नेचुरल फार्मिंग में आगे बढ़ने के साथ वे बाजार में उपलब्ध केमिकल उर्वरकों से छुटकारा पा सकेंगे. ये सोर्स बेस्ड मॉडल होंगे जो किसानों की आवश्यकता के मुताबिक तैयार किए जाएंगे. शुरुआती रिसर्च में तीन नए मॉडल्स पर काम किया जा रहा है.
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की ओर नया कदम
कृषि और किसानों के लिए लगातार नई-नई रिसर्च करती ग्वालियर की कृषि यूनिवर्सिटी अब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ नेचुरल कम्पोस्ट मॉडल्स बनाने की तैयारी में है. इन मॉडल्स पर कृषि विज्ञानियों ने काम भी शुरू कर दिया है.
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की नोडल और कृषि वैज्ञानिक डॉ. एकता जोशी कहती हैं, " हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत शासन द्वारा पोषित परियोजनाओं में विभिन्न किसानों के लिए तीन प्रकार के मॉडल निर्मित करने जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी की उर्वरक क्षमता और फसलें आती हैं. जिन किसानों के पास जमीन और इन संसाधनों की उपलब्धता की कमी या अधिकता है, उस आधार पर तीन मॉडल उनको प्रस्तावित करेंगे.''
इन तीन मॉडल्स पर होगा काम
डॉ. एकता जोशी ने बताया, '' इन मॉडल्स में एक हाई इंटेंसिव इनकम जनरेशन बेस्ड मल्टीलेयर नेचुरल फार्मिंग मॉडल डेवलप किया जाएगा. दूसरा क्लाइमेट रेजिलिएंट मॉडल डेवलप होगा, जिसमें कम पानी की आवश्यकता से जो भी फलों और सब्जियों की फसलें लगाई जाएंगी, उनका एक मॉडल डेवलप किया जाएगा. इसके अलावा एक सस्टेनेबल मॉडल रहेगा, जो ऐसे किसान जिसके पास दो गाय, कुछ बकरियां और कुछ फलों वाले पौधों के साथ-साथ जो उनकी आजीविका के लिए होगा. वो दलहनी और तिलहनी फसलें और अनाज वगैरह उत्पादन कर सकेंगे. इन सबका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों भूमि प्रकार और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बायो और नेचुरल खाद बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है.''
जीरो कार्बन उत्सर्जन पर रहेगा फोकस
ये बायोचार और कम्पोस्ट मॉडल काफी महत्वपूर्ण है, इन सब मॉडल्स और कम्पोस्ट यूनिट प्रिपरेशन्स की थीम नेट जीरो कांसेप्ट है. क्योंकि इन मॉडल से जो कम्पोस्ट खाद बनेगी उसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ 17 तरह के अन्य सूक्ष्म तत्व रहेंगे, जिससे किसान को फसल के लिए पूरे पोषक तत्व मिल सकें.
साथ ही बिना किसी कार्बन उत्सर्जन (जीरो कार्बन एमिशन) के और जो मृदा में और वायु में उपस्थित कार्बन है, उसका प्रयोग करके बिना किसी क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के इन फसलों को अधिक से अधिक उत्पादन के साथ किसानों के लिए ग्रो कर पाएंगे. जो भी फसलें लगेंगी वो सभी प्राकृतिक तरीकों से ही उत्पन्न की जाएंगी और जो कम्पोस्ट होंगे वो अलग-अलग फसलों के वेस्ट, जैसे भूसा होता है उनसे तैयार किया जाएगा.''
जरूरत के अनुसार तैयार होगा कम्पोस्ट मॉडल, किसानों को प्रशिक्षण
कृषि विज्ञानिक डॉ. एकता जोशी बताती हैं, '' इन मॉडल्स से बायो कम्पोस्ट किसानों की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाएगा. उदाहरण के लिए किसी किसान को किसी बायोफर्टिलाइजर की आवश्यकता है या उनको सल्फर रिच कम्पोस्ट तैयार करना है, उसकी जरूरत है, उसे फास्फोरस रिच कम्पोस्ट चाहिए, तो हम किसानों की जरूरत के आधार पर इन कम्पोस्ट को तैयार करके उनको बिक्री भी कर सकते हैं. इसके साथ विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे, जिसमें किसानों को वैज्ञानिक प्राकृतिक खेती की तकनीकें बताएंगे और जो भी मॉडल डेवलप करेंगे उसकी जानकारी दी जाएगी.''
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केमिकल खाद से प्राकृतिक खेती की और बढ़ेंगे किसान
केमिकल खादों की बजाए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ती कृषि पद्दति को लेकर डॉ. एकता जोशी कहती हैं, " प्राकृतिक खेती सालों पुरानी हमारी तकनीक है, जो कहीं न कहीं हमारे आधुनिकीकरण के अंदर खो चुकी है, परंतु हमारी प्राकृतिक तकनीकें सभी जल वायु परिवर्तन के प्रति लचीली हैं और इन्हें अपनाने से निश्चित ही किसानों को फायदा होगा. क्योंकि इसमें हम बाहर से कोई भी संसाधन उपभोग किए बिना, किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों से ही कम्पोस्ट और इनपुट्स तैयार करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे. तो सीधे तौर पर किसानों की केमिकल आधारित खादों पर निर्भरता कम होगी और शायद खत्म भी हो जाए. और इससे सीधे तौर पर मृदा स्वास्थ्य और पोषक फसलें मिलेंगी.''