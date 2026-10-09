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खेतों में होगी नई क्रांति, मध्य प्रदेश में केमिकल फ्री और जीरो कार्बन वाले 3 नए फार्मिंग मॉडल

खेती के ये तीन मॉडल किसानों को बनाएंगे आत्मनिर्भर, नेचुरल फार्मिंग भी बढ़ेगी. ( Etv Bharat )

ग्वालियर : राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. वे ऐसे कम्पोस्ट मॉडल तैयार कर रहे जिनसे ना सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि नेचुरल फार्मिंग में आगे बढ़ने के साथ वे बाजार में उपलब्ध केमिकल उर्वरकों से छुटकारा पा सकेंगे. ये सोर्स बेस्ड मॉडल होंगे जो किसानों की आवश्यकता के मुताबिक तैयार किए जाएंगे. शुरुआती रिसर्च में तीन नए मॉडल्स पर काम किया जा रहा है.

खेतों में इस तरह होगी नई क्रांति (Etv Bharat Graphics) प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की ओर नया कदम कृषि और किसानों के लिए लगातार नई-नई रिसर्च करती ग्वालियर की कृषि यूनिवर्सिटी अब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ नेचुरल कम्पोस्ट मॉडल्स बनाने की तैयारी में है. इन मॉडल्स पर कृषि विज्ञानियों ने काम भी शुरू कर दिया है.