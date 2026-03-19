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अब इस नाम से जाना जाएगा पलामू का डालटनगंज रेलवे स्टेशन, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

पलामू: करीब 124 साल बाद झारखंड के डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने जा रहा है. झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार की कैबिनेट में डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी थी.

धनबाद रेल डिवीजन के अंतर्गत आता है डालटनगंज रेलवे स्टेशन

झारखंड सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नाम बदलने के संबंध में भारत सरकार के द्वारा अनापत्ति प्राप्त है. दरअसल डालटनगंज रेलवे स्टेशन, धनबाद रेल डिवीजन के अंतर्गत आता है एवं सीआईसी सेक्शन में दूसरा सबसे बड़ा आय वाला रेलवे स्टेशन है.

1902 में बनकर तैयार हुआ था स्टेशन

डालटनगंज रेलवे स्टेशन 1902 में बनकर तैयार हुआ था. अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा रेलवे की पटरी बिछाई गई थी और डालटनगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था. करीब 124 वर्षों के बाद डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम मेदिनीनगर किया जाएगा.

डालटनगंज रेलवे स्टेशन से गुजरती है कई अहम ट्रेन