कुशीनगर के सिंगापट्टी जंगल में बनेगी मुसहर कॉलोनी; 15 परिवारों को मिला स्वीकृति प्रमाण पत्र
15 चयनित लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र और भूमि आवंटन पत्र वितरित किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:00 AM IST
कुशीनगर: विशुनपुरा विकासखंड के जंगल सिंगापट्टी में मुसहर परिवारों को अपना आशियाना देने की दिशा में बड़ी पहल की गई है. यहां प्रस्तावित न्यू मुसहर कॉलोनी का विधि-विधान से भूमि पूजन संपन्न हुआ.
इस दौरान सांसद विजय कुमार दूबे और विधायक मनीष जायसवाल ने 15 चयनित लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र और भूमि आवंटन पत्र वितरित किए. इस पहल से पात्र मुसहर परिवारों को सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की उम्मीद जगी है.
विशुनपुरा विकासखंड के जंगल सिंगापट्टी में प्रस्तावित न्यू मुसहर कॉलोनी के भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद विजय कुमार दूबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने विधि-विधान से भूमि पूजन कर कॉलोनी निर्माण की पहल को आगे बढ़ाया.
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक मनीष कुमार जायसवाल और ब्लॉक प्रमुख एवं प्रशासक विंध्यवासिनी श्रीवास्तव मौजूद रहीं. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कॉलोनी के लिए चयनित 15 आवास लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र और भूमि आवंटन पत्र सौंपे.
इस पहल का मुख्य उद्देश्य पात्र मुसहर परिवारों को जमीन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें सुरक्षित आवासीय परिवेश देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है.
कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक पीयूष कुमार सिंह, उपायुक्त श्रम रोजगार राकेश कुमार सहित विकास विभाग के तमाम जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे. तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
सांसद विजय कुमार दूबे ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता है. इसी क्रम में मुसहर परिवारों को आवास और भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल की गई है.
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