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कुशीनगर के सिंगापट्टी जंगल में बनेगी मुसहर कॉलोनी; 15 परिवारों को मिला स्वीकृति प्रमाण पत्र

कुशीनगर के सिंगापट्टी जंगल में बनेगी मुसहर कॉलोनी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: विशुनपुरा विकासखंड के जंगल सिंगापट्टी में मुसहर परिवारों को अपना आशियाना देने की दिशा में बड़ी पहल की गई है. यहां प्रस्तावित न्यू मुसहर कॉलोनी का विधि-विधान से भूमि पूजन संपन्न हुआ.

इस दौरान सांसद विजय कुमार दूबे और विधायक मनीष जायसवाल ने 15 चयनित लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र और भूमि आवंटन पत्र वितरित किए. इस पहल से पात्र मुसहर परिवारों को सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की उम्मीद जगी है.