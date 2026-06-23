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नए नगर आयुक्त ने दिखाई अनोखी कार्यशैली, नंगे पांव सीढ़ी पर बैठकर सुनी कर्मियों की समस्याएं

नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ ( ETV Bharat )