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नए नगर आयुक्त ने दिखाई अनोखी कार्यशैली, नंगे पांव सीढ़ी पर बैठकर सुनी कर्मियों की समस्याएं

गिरिडीह में एक तस्वीर चर्चा में है. चर्चा सीढ़ी पर बैठे नगर आयुक्त को लेकर हो रही है.

MUNICIPAL COMMISSIONER VIJAY SINGH
नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 8:44 PM IST

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गिरिडीह: पदभार ग्रहण के महज कुछ दिनों बाद नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ ने मंगलवार को निगम कर्मियों के बीच एक नए अंदाज में अपनी कार्यशैली का परिचय दिया. हाफ पेंट और नंगे पांव सीढ़ी पर बैठकर उन्होंने निगम के छोटे-बड़े कर्मचारियों से सीधी बातचीत की और काम करने के तरीके की जानकारी ली. इस अनोखे दृश्य की चर्चा पूरे शहर में छा गई.

सीढ़ी पर चला दो घंटे का जन-संवाद

निगम भवन पहुंचते ही विजय सिंह बिरुआ सीढ़ी पर बैठ गए. सूचना मिलते ही महापौर प्रमिला मेहरा समेत निगम कर्मी और सफाईकर्मी वहां पहुंच गए. आयुक्त ने करीब दो घंटे तक एक-एक कर्मचारी से बात की, उनकी समस्याएं सुनीं और सफाई व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली.

नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ (ETV Bharat)

अनुशासन और व्यावहारिक नेतृत्व

बिना ड्रेस कोड के आए कर्मियों को उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ाया. साथ ही हाथ में झाड़ू लेकर खुद सफाई का सही तरीका भी बताया. इस दौरान उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और फायर सेफ्टी उपकरणों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए. कई कर्मियों ने उन्हें अंदर कार्यालय में चलने का आग्रह किया, लेकिन आयुक्त सीढ़ी पर ही बैठे रहे.

निगम का हर कर्मी परिवार का सदस्य- विजय सिंह बिरुआ

आयुक्त विजय सिंह बिरुआ ने कहा कि निगम का एक-एक कर्मी उनके परिवार का हिस्सा है. "इनके बीच रहकर ही उनकी समस्याओं को सही ढंग से समझा जा सकता है." उन्होंने कर्मियों के साथ इस आत्मीय व्यवहार को अपनी कार्यशैली का आधार बताया.

मुहर्रम सफाई अभियान की समीक्षा

बैठक के दौरान आयुक्त ने मुहर्रम को लेकर चल रहे सफाई अभियान की समीक्षा भी की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सफाई को लेकर कहीं कोई समस्या हो तो लोग सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं.

अनुभवी प्रशासक का वापसी अभियान

विजय सिंह बिरुआ इससे पहले गिरिडीह में अपर समाहर्ता के पद पर रह चुके हैं. शहर की समस्याओं और व्यवस्था से वे अच्छी तरह परिचित हैं. उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि कर्मचारियों और शहरवासियों के साथ मिलकर गिरिडीह को एक सुंदर और स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य है. यह नया दृष्टिकोण स्थानीय स्तर पर सकारात्मक चर्चा का विषय बन गया है. कर्मी और आम नागरिक दोनों ही इस कार्यशैली को सराह रहे हैं.

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