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आने वाला है महामानसून! IMD की भविष्यवाणी, 25% कोटे के बाद नया वेदर सिस्टम मचाएगा हाहाकार

मध्य प्रदेश में जुलाई में 25 प्रतिशत बारिश हुई पूरी, हफ्ते भर बाद एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम, कई जिलों में होगी अति बारिश. फिरोज जहां की रिपोर्ट.

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25% कोटे के बाद नया वेदर सिस्टम मचाएगा हाहाकाल (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 11:32 AM IST

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Updated : July 12, 2026 at 11:41 AM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में इस बार मानसून भले लेट आया है, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश को भिगा डाला है. अब तक मध्य प्रदेश में बारिश का 25 प्रतिशत कोटा पूरा हो चुका है. कई जिलों में नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देवास को मानसून ने सबसे ज्यादा भिगोया है. यहां सामान्य से 125 प्रतिशत ज्यादा पानी गिर चुका है. हालांकि 2 दिन से बारिश में तेजी नहीं देखी गई. मौसम विभाग का कहना है कि एक वीक बाद नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने पर फिर से मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा. आज रविवार को भी कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है.

रविवार को कैसा है शहरों का मौसम
सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की. भोपाल में सुबह से बादल छाए हुए हैं, बारिश का कोई नामोनिशान नजर नहीं आ रहा. धूप भी नदारद है. शनिवार को भी भोपाल बिलकुल नहीं भीगा. नर्मदापुरम में जहां कुछ दिन पहले काफी बारिश हुई थी, लेकिन दो दिन से यहां भी पानी की बूंद नहीं पड़ी. वहीं ग्वालियर में सुबह से धूप और उमस ने लोग जूझते नजर आ रहे हैं. भिंड में हल्के बादल छाए हुए हैं. यहां सुबह 11 बजे तक टेंपरेचर 34 डिग्री पर बना हुआ था. इंदौर और जबलपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल है. जहां भी बारिश के छींटे नहीं पड़े, दोनों शहरों में हल्की धूप है.

मध्य प्रदेश में 25 प्रतिशत पानी गिरा
इस साल मानसून नौ दिन लेट आया था, लेकिन बारिश ने पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया. मौसम विभाग के मुताबिक, सूबे में अब तक औसतन 9.4 इंच बारिश हो चुकी है. सीजन के कोटे का 25 प्रतिशत पानी गिर चुका है. कुछ दिन से जो बारिश नहीं हो रही. जिससे तापमान में भी तेजी देखी गई है. लेकिन जो नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है, वह ठप्प पड़े मानसून को रफ्तार देगा.

Last Updated : July 12, 2026 at 11:41 AM IST

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