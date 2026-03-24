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दिल्ली पर्यटन को नई रफ्तार: 2024 में 32.25 लाख विदेशी सैलानी पहुंचे, घरेलू पर्यटकों की संख्या 4.62 करोड़ पार

पर्यटन के आंकड़े दिल्ली के पक्ष में मजबूत संकेत देते हैं. पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं.

दिल्ली पर्यटन को नई रफ्तार
दिल्ली पर्यटन को नई रफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 1:47 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी देश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है. दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के पर्यटन अध्याय में सामने आया है कि राजधानी में विदेशी व घरेलू दोनों तरह के पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पर्यटन सेक्टर दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक राजधानी का पर्यटन क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर व विविध अनुभवों के चलते तेजी से विस्तार कर रहा है. सर्वेक्षण में बताया गया है कि दिल्ली अपनी समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व वास्तुकला विरासत के कारण देश-विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बना हुआ है. राजधानी में स्मारकों, संग्रहालयों, धार्मिक स्थलों, उद्यानों, बायोडायवर्सिटी पार्कों, शॉपिंग डेस्टिनेशन व विविध खानपान का अनूठा मिश्रण पर्यटकों को आकर्षित करता है.

विदेशी पर्यटकों में दिल्ली की मजबूत हिस्सेदारी: आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में दिल्ली में 32.24 लाख विदेशी पर्यटक (FTAs) पहुंचे, जो देश में कुल विदेशी पर्यटकों का 38.85% हिस्सा है. दिल्ली देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में भी उभरी है, जहां से सबसे अधिक विदेशी पर्यटक भारत में प्रवेश करते हैं. इतना ही नहीं, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली 1.999 मिलियन विदेशी पर्यटक विजिट (9.55%) के साथ छठे स्थान पर रही है.

घरेलू पर्यटन में तेज से उछाल: घरेलू पर्यटन के आंकड़े भी राजधानी के पक्ष में मजबूत संकेत देते हैं. वर्ष 2023 में जहां दिल्ली में 39.415 मिलियन घरेलू पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 46.257 मिलियन हो गई. ये वृद्धि दर्शाती है कि दिल्ली न केवल विदेशी बल्कि देश के भीतर भी एक पसंदीदा पर्यटन केंद्र बनती जा रही है.

विरासत व आधुनिकता का संगम: पर्यटन अध्याय में दिल्ली के प्रमुख आकर्षण स्थलों का भी उल्लेख किया गया है. इनमें लाल किला कुतुब मीनार राष्ट्रपति भवन जामा मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं. इसके अतिरिक्त कर्तव्य पथ और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे आधुनिक और पुनर्विकसित स्थलों ने भी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.

सांस्कृतिक आयोजन बढ़ा रहे आकर्षण: दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं. इनमें मैंगो फेस्टिवल, तीज महोत्सव, डांडिया फेस्टिवल, दिवाली सेलिब्रेशन व म्यूजिकल कॉन्सर्ट शामिल हैं. ये आयोजन दिल्ली को सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि जीवंत सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं.

DTTDC की प्रमुख परियोजनाएं: DTTDC द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें Dilli Haat (INA, जनकपुरी, पीतमपुरा), गार्डन ऑफ़ फाइव सेंसेज, नेचर बाजार, डॉ अब्दुल कलाम मेमोरियल, आजाद हिंद ग्राम, संजय लेक में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क इसके साथ ही हेरिटेज वॉक, फूड वॉक व “दिल्ली टूरिज्म हेरिटेज वॉक फेस्टिवल” जैसे कार्यक्रमों के जरिए राजधानी की ऐतिहासिक विरासत को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है.

दिल्ली सरकार ने पर्यटन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए “देखो मेरी दिल्ली” मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो पर्यटकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी जानकारी उपलब्ध कराता है. वहीं, 2022 में लागू दिल्ली फिल्म पॉलिसी के तहत अब तक 278 आवेदन प्राप्त हुए और 50 फिल्म परियोजनाओं को अनुमति दी गई, जिससे दिल्ली को फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी बढ़ावा मिला है.

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