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दिल्ली पर्यटन को नई रफ्तार: 2024 में 32.25 लाख विदेशी सैलानी पहुंचे, घरेलू पर्यटकों की संख्या 4.62 करोड़ पार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी देश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है. दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के पर्यटन अध्याय में सामने आया है कि राजधानी में विदेशी व घरेलू दोनों तरह के पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पर्यटन सेक्टर दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक राजधानी का पर्यटन क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर व विविध अनुभवों के चलते तेजी से विस्तार कर रहा है. सर्वेक्षण में बताया गया है कि दिल्ली अपनी समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व वास्तुकला विरासत के कारण देश-विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बना हुआ है. राजधानी में स्मारकों, संग्रहालयों, धार्मिक स्थलों, उद्यानों, बायोडायवर्सिटी पार्कों, शॉपिंग डेस्टिनेशन व विविध खानपान का अनूठा मिश्रण पर्यटकों को आकर्षित करता है.

विदेशी पर्यटकों में दिल्ली की मजबूत हिस्सेदारी: आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में दिल्ली में 32.24 लाख विदेशी पर्यटक (FTAs) पहुंचे, जो देश में कुल विदेशी पर्यटकों का 38.85% हिस्सा है. दिल्ली देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में भी उभरी है, जहां से सबसे अधिक विदेशी पर्यटक भारत में प्रवेश करते हैं. इतना ही नहीं, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली 1.999 मिलियन विदेशी पर्यटक विजिट (9.55%) के साथ छठे स्थान पर रही है.

घरेलू पर्यटन में तेज से उछाल: घरेलू पर्यटन के आंकड़े भी राजधानी के पक्ष में मजबूत संकेत देते हैं. वर्ष 2023 में जहां दिल्ली में 39.415 मिलियन घरेलू पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 46.257 मिलियन हो गई. ये वृद्धि दर्शाती है कि दिल्ली न केवल विदेशी बल्कि देश के भीतर भी एक पसंदीदा पर्यटन केंद्र बनती जा रही है.

विरासत व आधुनिकता का संगम: पर्यटन अध्याय में दिल्ली के प्रमुख आकर्षण स्थलों का भी उल्लेख किया गया है. इनमें लाल किला कुतुब मीनार राष्ट्रपति भवन जामा मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं. इसके अतिरिक्त कर्तव्य पथ और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे आधुनिक और पुनर्विकसित स्थलों ने भी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.