ETV Bharat / state

बारिश के बाद 15 मिनट में तैयार होगा कानपुर का ग्रीनपार्क स्टेडियम, 55 हजार लोग एक साथ बैठ सकेंगे, देखें नया मॉडल

स्टेडियम के कायाकल्प पर 350 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसकी पहली किश्त 45 करोड़ रुपये जारी हो चुकी है.

ग्रीनपार्क स्टेडियम का नया मॉडल.
ग्रीनपार्क स्टेडियम का नया मॉडल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर की शान और पहचान रहे ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम का नया और भव्य मॉडल सामने आ गया है. विजिटर गैलरी में ग्रीनपार्क का नया मॉडल लगाया गया है. करीब 80 साल पुराने इस स्टेडियम के कायाकल्प पर 350 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसकी पहली किश्त 45 करोड़ रुपये जारी हो चुकी है. नया मॉडल इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले समय में ग्रीनपार्क सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि देश के सबसे आधुनिक क्रिकेट सेंटरों में से एक बनने जा रहा है.

ग्रीनपार्क में अत्याधुनिक ड्रेनेज तकनीक लगने से भारी बारिश थमने के महज 15 मिनट के भीतर आउटफील्ड को सुखाकर मैच दोबारा शुरू कराया जा सकेगा. इसके अलावा, स्टेडियम की क्षमता को बढ़ाकर 55 हजार किया जा रहा है, जिससे यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और अधिक क्षमता वाले स्टेडियमों में शामिल हो जाएगा.

350 करोड़ रुपये खर्च हो रहे. (Video Credit; ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय मैचों के मानकों के अनुरूप मैदान की पिचों के अलाइनमेंट में भी बदलाव प्रस्तावित है. साथ ही खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड-क्लास पवेलियन, आधुनिक फिटनेस एवं रिकवरी सेंटर तैयार किए जाएंगे.

विजिटर गैलरी में लगा है स्टेडियम का नया मॉडल.
विजिटर गैलरी में लगा है स्टेडियम का नया मॉडल. (Photo Credit; ETV Bharat)
मॉडल देख बोले सांसद- बदलते कानपुर का नया प्रतीक : ग्रीनपार्क की विजिटर गैलरी में नए मॉडल का निरीक्षण करने पहुंचे कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, आज जब मैंने ग्रीनपार्क के इस नए मॉडल को देखा, तो लगा मानो कानपुर का बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है. यह सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि बदलते कानपुर की नई तस्वीर है.
सासंद रमेश अवस्थी ने देखा ग्रीनपार्क का नया मॉडल.
सासंद रमेश अवस्थी ने देखा ग्रीनपार्क का नया मॉडल. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि स्टेडियम में दर्शकों की सहूलियत, सुरक्षा और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा कर ग्रीनपार्क को अंतरराष्ट्रीय मैचों, टी-20 और आईपीएल मुकाबलों की मेजबानी के लिए जल्द तैयार किया जाएगा.

शहर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा : अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के नियमित आयोजन से न सिर्फ कानपुर की क्रिकेट विरासत संवरेगी, बल्कि स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी. दूसरे राज्यों और शहरों से आने वाले दर्शकों के कारण शहर के होटल उद्योग, रेस्टोरेंट, कैब सर्विस और बाजारों में व्यापार बढ़ेगा. साल 1945 में बने और देश के ऐतिहासिक 500वें टेस्ट मैच के साक्षी रहे ग्रीनपार्क स्टेडियम का यह नया मॉडल पूरे कानपुर के लिए गर्व का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर का बहरामपुर गांव बाढ़ में विलीन, बेटियों ने थामी नाव की पतवार, हर मुश्किल का आसानी से कर रहीं सामना

TAGGED:

NEW MODEL FOR KANPUR GREEN PARK
KANPUR GREEN PARK STADIUM
ग्रीनपार्क स्टेडियम का नया मॉडल
KANPUR NEWS
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.