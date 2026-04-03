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इन सरकारी सुविधाओं से पैदल हैं ये मंत्री, ना मिला बंगला, सरकारी गाड़ी भी नहीं हुई नसीब

देहरादून: धामी सरकार में पहले तो विधायकों को चार साल तक मंत्री पद का इंतजार करना पड़ा और अब जब मंत्रालय मिला भी तो सरकारी सुविधाओं के लिए शासन का मुंह ताकना पड़ रहा है. उत्तराखंड में धामी सरकार के कैबिनेट विस्तार को दो हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रियों को ना तो आवास मिला है और ना ही सरकार गाड़ी नसीब हो पाई है.

उत्तराखंड में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य को पांच नए कैबिनेट मंत्री तो मिल गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी इन मंत्रियों को अभी तक बुनियादी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं. हालात यह हैं कि जिन मंत्रियों को पद की शपथ लिए लगभग पंद्रह दिन हो चुके हैं, उन्हें अब तक न तो सरकारी आवास मिला है और न ही सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराई जा सकी है.

20 मार्च को हुआ था मंत्रिमंडल का विस्तार: दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 20 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार किया था. इस विस्तार में पांच विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया. इनमें देहरादून जिले की राजपुर रोड से विधायक खजान दास, हरिद्वार जिले से दो विधायक मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा, रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी और नैनीताल से राम सिंह कैड़ा को कैबिनेट में जगह दी गई.

करीब साल के लंबे इंतजार के बाद ये विधायक, कैबिनेट मंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्री पद मिलने के बाद भी इन नेताओं को अभी तक सरकारी सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. सामान्य तौर पर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद नेताजी को देहरादून के यमुना कॉलोनी में सरकारी आवास आवंटित किया जाता है. इसके साथ ही राज्य संपत्ति विभाग की ओर से उन्हें सरकारी गाड़ी और ड्राइवर भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मंत्री अपने विभागीय और सरकारी कामकाज को सुचारु रूप से संचालित कर सकें, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है.

अभी तक आवास भी नहीं मिला: कैबिनेट विस्तार को दो हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है, इसके बावजूद इन मंत्रियों को अभी तक न तो यमुना कॉलोनी में आवास मिल पाया है और न ही सरकारी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं. ऐसे में मंत्री फिलहाल इसका इंतजार करने को मजबूर हैं. इसके पीछे कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारण बताए जा रहे हैं.