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मंत्रिमंडल में मिला प्रवेश, लेकिन नहीं हुआ गृह प्रवेश, जानिए कारण

धामी कैबिनेट के नए मंत्रियों को एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकारी आवास नहीं मिला ( PHOTO-ETV Bharat )

आधिकारिक रूप से आवंटन का आदेश पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के स्टाफ ने कोई जवाब नहीं दिया. (PHOTO-ETV Bharat)

हालांकि सत्ता का अहम हिस्सा माने जाने वाले मंत्री आवास अब तक इन नए मंत्रियों को नसीब नहीं हो पाए हैं. उत्तराखंड में मंत्रियों को सरकारी आवास देने की जिम्मेदारी राज्य संपत्ति विभाग की होती है, लेकिन विभाग अब तक यह तय नहीं कर पाया है कि किस मंत्री को कौन सा आवास दिया जाएगा. यही वजह है कि नए मंत्री अभी तक अपने निजी या अस्थायी ठिकानों से ही कामकाज चला रहे हैं.

दरअसल, 20 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था. इस विस्तार में पांच विधायकों खजानदास, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और भरत चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया गया. मंत्री बनने के बाद इन सभी को विभाग भी आवंटित कर दिए गए और इन्होंने अपने-अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालते हुए बैठकों और समीक्षा कार्यों की शुरुआत भी कर दी.

धामी कैबिनेट के नए मंत्रियों को एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकारी आवास नहीं मिला (VIDEO-ETV Bharat)

उत्तराखंड में चुनावी साल से ठीक पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जहां नए मंत्रियों को सत्ता के गलियारों में जगह मिल गई, वहीं अब उन्हें सरकारी आवास के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. हैरानी की बात यह है कि शपथ लिए हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक इन मंत्रियों को यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी कोठियों का आवंटन नहीं हो पाया है. ऐसे में मंत्री बनने के बाद भी गृह प्रवेश नहीं वाली स्थिति बन गई है.

देहरादून: धामी कैबिनेट में 4 साल के बाद जगह बनाने वाले मंत्रियों को गृह प्रवेश के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक 1 महीने पहले मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों को यमुना कॉलोनी में कोठियां दी ही नहीं जा रही. हालांकि, इसके पीछे इन बंगलों की स्थिति खराब होना वजह बताया गया है.

इस पूरे मामले में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि यमुना कॉलोनी में स्थित सबसे चर्चित और वीआईपी मानी जाने वाली कोठी R-2 पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा की नेम प्लेट लगा दी गई है. मंत्री प्रदीप बत्रा के स्टाफ ने पुष्टि की है कि

वे जल्द ही कोठी R-2 में शिफ्ट होने जा रहे हैं. हालांकि आधिकारिक रूप से आवंटन का आदेश पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

-स्टाफ, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा-

जब इस विषय पर कैबिनेट मंत्री खजानदास से बातचीत की गई, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि,

अभी तक आवास आवंटन से संबंधित कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसे में वे सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं हो पाए हैं. विभाग की ओर से जैसे ही आदेश मिलेगा, वे आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे.

खजानदास, कैबिनेट मंत्री-

मुझे अब तक सरकारी आवास के आवंटन से संबंधित कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. जैसी ही आवास उपलब्ध कराया जाएगा, वहां से कामकाज शुरू किया जाएगा.

-मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री-

दरअसल, इस देरी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है, वह यमुना कॉलोनी की सरकारी कोठियों की खराब हालत है. इन आवासों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है और इनमें मरम्मत और रखरखाव का काम तेजी से चल रहा है. राज्य संपत्ति विभाग इन कोठियों को ठीक करने में जुटा हुआ है, ताकि मंत्रियों को रहने लायक स्थिति में आवास उपलब्ध कराया जा सके.

R-2 कोठी में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा की नेम प्लेट लगी, लेकिन शिफ्ट नहीं हुए. (PHOTO-ETV Bharat)

हालांकि, सवाल यह भी उठ रहा है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार पहले से तय था, तो आवासों की मरम्मत और तैयारी का काम पहले क्यों नहीं किया गया? आमतौर पर ऐसे वीआईपी आवासों का रखरखाव नियमित रूप से होना चाहिए, चाहे उनमें कोई मंत्री रह रहा हो या नहीं. लेकिन मौजूदा स्थिति यह दर्शाती है कि विभाग ने इस दिशा में पहले से कोई ठोस तैयारी नहीं की थी.

इस मुद्दे पर जब राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया.

एक महीने से बिना सरकारी आवास के काम कर रहे मंत्रियों के लिए यह स्थिति असहज मानी जा रही है. खासकर तब जब वे अपने-अपने विभागों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं. ऐसे में आवास जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव प्रशासनिक तैयारियों पर भी सवाल खड़े करता है.

वर्तमान हालात को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी मंत्रियों को आवास मिल पाएंगे या नहीं. कुछ कोठियों की स्थिति इतनी खराब बताई जा रही है कि उन्हें पूरी तरह से रहने योग्य बनाने में अभी और समय लग सकता है. हालांकि जिन आवासों पर नेम प्लेट लग चुकी है, वहां जल्द शिफ्टिंग की संभावना जरूर जताई जा रही है.

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