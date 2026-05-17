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यूपी सरकार में नए मंत्रियों को मिला पोर्टफोलियो, मनोज पांडेय को रसद और नागरिक आपूर्ति, जानिए किसे कौन सा विभाग मिला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सोमवार को सुबह 10:30 बजे लोक भवन में पहली कैबिनेट बैठक होगी. बैठक से पहले नए कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को रविवार देर रात विभाग सौंप दिए गए. दो नए प्रमुख कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद तथा आपूर्ति विभाग का दायित्व सौंपा गया है.

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समंद सिंह तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल का जिम्मा दिया गया है. कृष्णा पासवान को राज्य मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास बनाया गया है. कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री (राजस्व) बनाया गया है, जबकि राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है.

कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय रविवार को लोक भवन में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में बिना पोर्टफोलियो के ही शामिल हुए. उन्होंने यहां पर अनुदेशकों को संबोधित भी किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने रविवार शाम बैठक का एजेंडा जारी किया.