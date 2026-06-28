कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक बनेगा नया मेट्रो कॉरिडोर, नोएडा-फरीदाबाद व दक्षिण दिल्ली की कनेक्टिविटी होगी मजबूत
डीएमआरसी के फेज-5(ए) विस्तार के तहत कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, यह कॉरिडोर लगभग 3.9 किलोमीटर लंबा होगा.
Published : June 28, 2026 at 3:45 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के फेज-5(ए) विस्तार के तहत कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा. यह कॉरिडोर लगभग 3.9 किलोमीटर लंबा होगा, जो दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को नई गति देगा. साथ ही नोएडा, फरीदाबाद और दक्षिण दिल्ली के बीच यात्रा को पहले से अधिक आसान सुविधाजनक बनाएगा.
सड़क यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद: इस कॉरिडोर के निर्माण से उन क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा, जहां पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आबादी व व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं. वर्तमान में इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग पर निर्भर हैं, जिससे पीक आवर्स के दौरान जाम की समस्या बनी रहती है और कुछ मिनट का सफर घंटों में तब्दील ही जाता है. नए मेट्रो कॉरिडोर के शुरू होने के बाद सड़क यातायात का दबाव कम होने व यात्रा समय में काफी कमी आने की उम्मीद है.
कॉरिडोर पर होंगे कुल चार स्टेशन: फेज-5(ए) विस्तार के तहत कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक मेट्रो के इस कॉरिडोर पर कुल चार स्टेशन विकसित किए जाएंगे. इनमें सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज और तुगलकाबाद शामिल हैं. सरिता विहार डिपो व मदनपुर खादर स्टेशन एलिवेटेड होंगे, जबकि तुगलकाबाद स्टेशन भूमिगत बनाया जाएगा. कालिंदी कुंज और तुगलकाबाद स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे, जिससे यात्री अलग-अलग मेट्रो लाइनों के बीच आसानी से आवागमन कर सकें.
कॉरिडोर में होगी इंटरचेंज व्यवस्था: कॉरिडोर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी इंटरचेंज व्यवस्था होगी. कालिंदी कुंज स्टेशन पर यात्रियों को गोल्डन लाइन और मैजेंटा लाइन के बीच इंटरचेंज मिलेगा, जबकि तुगलकाबाद स्टेशन पर गोल्डन लाइन का संपर्क वायलेट लाइन से होगा. इससे नोएडा, फरीदाबाद, ओखला, बदरपुर, दक्षिण दिल्ली व पश्चिमी दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी. भविष्य में एयरपोर्ट की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह कॉरिडोर उपयोगी साबित हो सकता है.
नए कॉरिडोर से निजी वाहनों पर निर्भरता होगी कम: दिल्ली में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार बेहद आवश्यक है. नए कॉरिडोर से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी. इससे ईंधन की बचत के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो प्रदूषण का बड़ा कारक है. इसके अलावा स्थानीय बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों व व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंच पहले से अधिक सुगम होगी.
चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा निर्माण: डीएमआरसी की योजना के अनुसार, इस परियोजना का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. निर्माण के दौरान आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में यातायात और जनजीवन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े. परियोजना पूरी होने के बाद यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा, जो राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा.
आरामदायक व निर्बाध सफर का विकल्प मिलेगा: दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मेट्रो नेटवर्क के बीच कालिंदी कुंज-तुगलकाबाद कॉरिडोर को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है. इसके शुरू होने के बाद दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, नोएडा व फरीदाबाद के बीच यात्रा न सिर्फ तेज होगी, बल्कि यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक व निर्बाध सफर का विकल्प भी मिलेगा.
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