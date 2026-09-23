सावधान! अब WhatsApp के जरिए साइबर ठगी, बैंक के नाम पर आ रहा ऐसा मैसेज, YES या NO का जवाब भी पड़ जाएगा भारी, पढ़ लें बेहद जरूरी खबर
साइबर ठगी के नए तरीकों से सावधान, WhatsApp के जरिए अपराधी बना रहे निशाना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 8:41 PM IST
लखनऊ: अगर आप भी WhatsApp यूज करते हैं और आपका बैंक में खाता भी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो कब आपकी एक छोटी सी गलती भारी पड़ जाए और आपकी जिंदगीभर की कमाई चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि साइबर अपराधी अब WhatsApp के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं. पढ़िए कैसे शातिर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और उनसे बचने का तरीका क्या है.
जरा सोचिए कि आपके WhatsApp पर अचानक बैंक के नाम से एक मैसेज आता है कि आपके खाते से 90 हजार रुपये डेबिट हो गए हैं. स्वाभाविक है कि मैसेज देख कर आप घबरा ही जाएंगे. इस मैसेज के कुछ ही देर बाद दूसरा मैसेज आता है कि अगर यह ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है तो NO लिखकर जवाब दीजिए, आपको लगेगा कि बैंक को तुरंत बताना जरूरी है और आप NO लिखकर भेज देते हैं. यहीं से आपके साथ फ्रॉड शुरू हो सकता है. लखनऊ क्राइम ब्रांच ने WhatsApp के जरिए बैंकिंग फ्रॉड के इस ऐसे नए तरीके को लेकर लोगों को सतर्क किया है.
एडीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया कि साइबर अपराधी बैंक के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर लोगों को पहले डराते हैं और फिर उन्हें जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करते हैं. ऐसे मैसेज में बड़ी रकम खाते से निकलने की बात लिखी हो सकती है. इसके बाद ‘YES’ या ‘NO’ में जवाब देने के लिए कहा जाता है. संदेश के साथ malicious file, APK, लिंक, अटैचमेंट या अन्य तकनीकी माध्यम का इस्तेमाल कर मोबाइल अथवा बैंकिंग जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाती है.
घबराहट का उठाते हैं फायदा
किरण यादव का कहना है कि जैसे ही ऐसा मैसेज आए, जवाब देने के बजाय पहले अपने बैंक के आधिकारिक ऐप खोलें. बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें. अगर खाते से वास्तव में कोई रकम नहीं निकली है तो WhatsApp के संदेश को नजरअंदाज कर उसे डिलीट कर दें. बैंक की जानकारी के लिए WhatsApp पर मिले किसी नंबर या लिंक पर भरोसा न करें.
क्राइम ब्रांच ने खास तौर पर चेताया है कि अनजान नंबर से आने वाले बैंकिंग अलर्ट का जवाब न दें. किसी लिंक पर क्लिक न करें और कोई APK, फाइल या अटैचमेंट डाउनलोड न करें. किसी के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस एप भी इंस्टॉल न करें. बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वाला कोई व्यक्ति OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV या पासवर्ड मांगे तो उसे बिल्कुल न दें.
एडीसीपी क्राइम किरण यादव के मुताबिक, साइबर अपराधी बैंक का नाम और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी इस्तेमाल कर लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए WhatsApp पर आया बैंक का नाम देखकर संदेश को सही न मानें. खाते से जुड़ी जानकारी हमेशा बैंक के आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या अधिकृत माध्यम से ही चेक करें.
क्या करें ?
अगर गलती से किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक हो गया है, कोई फाइल या एप इंस्टॉल हो गई है या खाते से पैसे निकल गए हैं तो चुप न बैठें. तुरंत अपने बैंक को सूचना दें और 1930 पर साइबर फ्रॉड की शिकायत करें. लखनऊ क्राइम ब्रांच ऑपरेशन डिजिटल कवच के तहत लगातार साइबर अपराध के बदलते तरीकों को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है. पुलिस की अपील है कि WhatsApp पर आया कोई भी संदिग्ध बैंकिंग मैसेज पहले जांचें, घबराकर जवाब न दें और बैंकिंग जानकारी केवल आधिकारिक माध्यम से ही सत्यापित करें.
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