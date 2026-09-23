ETV Bharat / state

सावधान! अब WhatsApp के जरिए साइबर ठगी, बैंक के नाम पर आ रहा ऐसा मैसेज, YES या NO का जवाब भी पड़ जाएगा भारी, पढ़ लें बेहद जरूरी खबर

लखनऊ: अगर आप भी WhatsApp यूज करते हैं और आपका बैंक में खाता भी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो कब आपकी एक छोटी सी गलती भारी पड़ जाए और आपकी जिंदगीभर की कमाई चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि साइबर अपराधी अब WhatsApp के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं. पढ़िए कैसे शातिर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और उनसे बचने का तरीका क्या है.

सावधान! अब WhatsApp के जरिए साइबर ठगी (Video Credit; ETV Bharat)

जरा सोचिए कि आपके WhatsApp पर अचानक बैंक के नाम से एक मैसेज आता है कि आपके खाते से 90 हजार रुपये डेबिट हो गए हैं. स्वाभाविक है कि मैसेज देख कर आप घबरा ही जाएंगे. इस मैसेज के कुछ ही देर बाद दूसरा मैसेज आता है कि अगर यह ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है तो NO लिखकर जवाब दीजिए, आपको लगेगा कि बैंक को तुरंत बताना जरूरी है और आप NO लिखकर भेज देते हैं. यहीं से आपके साथ फ्रॉड शुरू हो सकता है. लखनऊ क्राइम ब्रांच ने WhatsApp के जरिए बैंकिंग फ्रॉड के इस ऐसे नए तरीके को लेकर लोगों को सतर्क किया है.

एडीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया कि साइबर अपराधी बैंक के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर लोगों को पहले डराते हैं और फिर उन्हें जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करते हैं. ऐसे मैसेज में बड़ी रकम खाते से निकलने की बात लिखी हो सकती है. इसके बाद ‘YES’ या ‘NO’ में जवाब देने के लिए कहा जाता है. संदेश के साथ malicious file, APK, लिंक, अटैचमेंट या अन्य तकनीकी माध्यम का इस्तेमाल कर मोबाइल अथवा बैंकिंग जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाती है.

घबराहट का उठाते हैं फायदा



किरण यादव का कहना है कि जैसे ही ऐसा मैसेज आए, जवाब देने के बजाय पहले अपने बैंक के आधिकारिक ऐप खोलें. बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें. अगर खाते से वास्तव में कोई रकम नहीं निकली है तो WhatsApp के संदेश को नजरअंदाज कर उसे डिलीट कर दें. बैंक की जानकारी के लिए WhatsApp पर मिले किसी नंबर या लिंक पर भरोसा न करें.