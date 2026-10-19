उदयपुर से कोटा के बीच नई मेमू ट्रेन के संचालन को रेल मंत्रालय की मंजूरी
नई मेमू ट्रेन के शुरू होने से चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, बूंदी, मांडलगढ़ सहित कई स्टेशनों के यात्रियों को लाभ मिलेगा.
Published : October 19, 2026 at 3:02 PM IST
उदयपुर: मेवाड़ और कोटा के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है. रेल मंत्रालय ने उदयपुर सिटी से कोटा के मध्य चंदेरिया (चित्तौड़गढ़) होकर नई मेमू ट्रेन के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी है. रेलगाड़ी संख्या 61628/61627 उदयपुर सिटी-कोटा मेमू के परिचालन को मिली इस मंजूरी से उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है. रेल मंत्रालय की इस स्वीकृति से उदयपुर से कोटा के बीच रेल सुविधा के विस्तार का मार्ग खुला है.
सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें पत्र भेजकर इस संबंध में जानकारी दी है. इस नई रेल सेवा से कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य पाठ्यक्रमों की तैयारी तथा अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. इसके साथ ही उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और मार्गवर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को भी कोटा तक आने-जाने के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प उपलब्ध होगा.
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इससे विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों के समय एवं यात्रा संबंधी परेशानियों में राहत मिल सकती है. सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने कहा कि क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है. उदयपुर से कोटा के बीच नई मेमू ट्रेन को मिली स्वीकृति मेवाड़ के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है.
डेली अप डाउन करने वालों को मिलेगी सुविधा: उदयपुर से कोटा के बीच सीधी दैनिक रेल सेवा की लंबे समय से मांग चल रही थी. वर्तमान में इस रूट पर लंबी दूरी की ट्रेनें ही संचालित होती हैं, जिनमें सीट मिलना मुश्किल होता है और छोटे स्टेशनों पर ठहराव भी सीमित है. नई मेमू ट्रेन के शुरू होने से चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, बूंदी, मांडलगढ़ सहित कई स्टेशनों के यात्रियों को लाभ मिलेगा. यह ट्रेन डेली अप-डाउन करने वाले विद्यार्थियों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए सुविधाजनक विकल्प बनेगी.