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उदयपुर से कोटा के बीच नई मेमू ट्रेन के संचालन को रेल मंत्रालय की मंजूरी

उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: मेवाड़ और कोटा के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है. रेल मंत्रालय ने उदयपुर सिटी से कोटा के मध्य चंदेरिया (चित्तौड़गढ़) होकर नई मेमू ट्रेन के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी है. रेलगाड़ी संख्या 61628/61627 उदयपुर सिटी-कोटा मेमू के परिचालन को मिली इस मंजूरी से उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है. रेल मंत्रालय की इस स्वीकृति से उदयपुर से कोटा के बीच रेल सुविधा के विस्तार का मार्ग खुला है.

सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें पत्र भेजकर इस संबंध में जानकारी दी है. इस नई रेल सेवा से कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य पाठ्यक्रमों की तैयारी तथा अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. इसके साथ ही उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और मार्गवर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को भी कोटा तक आने-जाने के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प उपलब्ध होगा.