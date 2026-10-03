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यूपी बीजेपी की नई मीडिया टीम का ऐलान, 31 प्रवक्ता, 25 पैनलिस्ट, राकेश त्रिपाठी पर फिर भरोसा

यूपी बीजेपी की नई मीडिया टीम का ऐलान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार देर शाम बहुप्रतीक्षित प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ मीडिया पैनलिस्ट की सूची जारी कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से जारी सूची में पुराने चेहरों के साथ ही नए चेहरों को भी जगह दी गई है. जिनमें खासकर युवा वर्ग को जगह मिली है. पार्टी की तरफ से इस बार 2 मीडिया सह-संयोजक के साथ 31 प्रदेश प्रवक्ता, 25 मीडिया पैनलिस्ट, 2 मीडिया वॉच सहित क्षेत्रीय मीडिया संयोजक व सह-संयोजक के रूप में 22 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है.

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर पंकज चौधरी की नियुक्ति के बाद से प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अपने सभी मोर्चों की सूची जारी करने की दिशा में होमवर्क कर रही थी. इसी क्रम में युवा मोर्चा से लेकर पिछड़ा, महिला, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान प्रकोष्ठ की सूची पार्टी की तरफ से जारी की गई थी. वहीं पार्टी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता के रूप में दिनेश प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया था. मुख्य प्रवक्ता की नियुक्ति के बाद से माना जा रहा था कि जल्द ही पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी जाएगी. अभी तक नए प्रवक्ता की नियुक्ति न होने से पुराने प्रवक्ताओं से ही काम लिया जा रहा था. पार्टी की तरफ से जारी सूची के अनुसार, हिमांशु दुबे व दीपक बघेल को प्रदेश मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें हिमांशु दुबे पूर्व से यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची. (Photo Credit; ETV Bharat) ये बने प्रदेश प्रवक्ता : डॉ, समीर सिंह, कौशलेंद्र पटेल, मनीष शुक्ला, हीरो बाजपेई, जुगल किशोर, राकेश त्रिपाठी, लाल जी निर्मल, आनंद दुबे, अवनीश त्यागी, आलोक वर्मा, अनिला सिंह, साक्षी दिवाकर, संजय चौधरी, अशोक पांडेय, एस एन सिंह, मनोज पोरवाल, डॉ. रिचा सिंह, प्रशांत मुराव, दिलीप श्रीवास्तव, डॉ. अमित कुशवाहा, प्रियंक पांडे, नवीन श्रीवास्तव, रामनिवास यादव, अनुभव चक, डॉ. रजनीश त्यागी, ब्रह्म प्रकाश पाल, आशीष कुमार गुप्ता, डॉ. अंकुश त्रिपाठी, अभिषेक कृष्णा दुबे, प्रताप सिंह नगर, शैलेंद्र शर्मा अटल को जगह दी गई है.