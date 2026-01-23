ETV Bharat / state

मोक्ष की मणिकर्णिका : विरासत बनाम विकास

बदलाव से गुजर रहा मणिकर्णिका, विरासत मिटने की लोगों में आशंका, विकास से कैसा मिलेगा रूप, आइए जानिए.

मणिकर्णिका की कहानी.
मणिकर्णिका की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 8:54 PM IST

14 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: मान्यता है कि काशी का मणिकर्णिका घाट तब से है, जब से यह शिव नगरी है. इससे जुड़ी तमाम धार्मिक मान्यताएं और आस्था है. कहा जाता है कि काशी में प्राण त्यागने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार हुआ तो भी यही फल मिलता है. यही कारण है कि यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग अपने स्वजनों की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका श्मशान घाट आते हैं. मणिकर्णिका पर हर वक्त चिताएं धधकती रहती हैं. यहां तक कि लोग शव के अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं.

मणिकर्णिका और काशी एक दूसरे की पूरक मानी जाती है. यही मणिकर्णिका घाट इन दिनों काफी चर्चा में है. चर्चा में इसलिए कि योगी सरकार इस घाट का कायाकल्प करवा रही है. इसे नया रूप देने के लिए कई पुरातन निर्माण हटाए जा रहे हैं. इससे लोगों के मन में द्वंद्व चल रहा है. यह द्वंद्व विरासत और विकास को लेकर है. साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि, क्या यह परिवर्तन जरूरी है? आशंका भी कि कहीं इससे मणिकर्णिका के पौराणिक इतिहास पर तो असर नहीं पड़ेगा? मणिकर्णिका की महत्ता, इससे जुड़ी मान्यताओं-कथाओं, निर्माण से जुड़े सवाल, लोगों की आशंकाओं को समेटे ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

मणिकर्णिका पर मान्यता.
मणिकर्णिका पर मान्यता. (Photo Credit; ETV Bharat)

श्मशान घाट के रूप में मणिकर्णिका ने न सिर्फ एक तीर्थ की भूमिका निभाई है, बल्कि जिंदगी के प्रति लोगों का नजरिया भी बदला है. जो यहां आता है, कुछ देर के लिए भाव शून्य हो जाता है. जीवन का निहितार्थ क्या है, यह सोचने लगता है. मणिकर्णिका न सिर्फ बनारस के लोगों के लिए, बल्कि बाहर आने वाले सैलानियों के लिए भी उत्सुकता जगाने वाली जगह है. भगवान शिव से इसका सीधा जुड़ाव माना जाता है. काशी जिसे आनंदवन के नाम से भी जाना जाता था, उसी की महत्वपूर्ण स्थली है मणिकर्णिका. मणिकर्णिका भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रेम के अद्भुत क्षण की साक्षी भी है.

किस तरह से होगा डेवलपमेंट, जानिए.
किस तरह से होगा डेवलपमेंट, जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

अहिल्याबाई होल्कर के समय मिला नया रूप: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर और इतिहासर महेश विक्रम सिंह बताते हैं कि, मणिकर्णिका का इतिहास तो सदियों पुराना है, लेकिन एक समय शहर के विस्तारीकरण का दंश इसे झेलना पड़ा था. मणिकर्णिका को दक्षिणी हिस्से के श्मशान के रूप में जाना जाता था. बाद में जब शहर का विकास होने लगा तो धीरे-धीरे यह हिस्सा सिमटता गया और बनारस की सीमा अस्सी और उसके आगे तक बढ़ने लगी. इसके बाद मणिकर्णिका पर अंतिम संस्कार धीरे-धीरे कम होने लगा. हरिश्चंद्र घाट इसके लिए ज्यादा तेजी से डेवलप हुआ, लेकिन बाद में कुछ बड़े उद्योगपतियों ने यहां पर एक पादुका का निर्माण कराया. जिसके बाद मणिकर्णिका का फिर से पुराने स्वरूप में आने लगी. मणिकर्णिका का नया रूप अहिल्याबाई होल्कर के काल में सामने आया. उसके बाद कईं सरकारें आई-गईं, लेकिन मणिकर्णिका नए रूप में कम ही दिखी.

इसलिए है नाराजगी.
इसलिए है नाराजगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

नाम के पीछे क्या है धार्मिक मान्यता-कथा: मणिकर्णिका तीर्थ के पुरोहित गौरव द्विवेदी कहते हैं कि मणिकर्णिका को स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है. भूमि पर भगवान शंकर की सबसे प्रिय नगरी काशी का मणिकर्णिका क्षेत्र भगवान का अति प्रिय स्थल है. इसकी बड़ी वजह यह है कि काशी में चक्रपुष्करणी कुंड है, जो मणिकर्णिका तीर्थ में है. यह कुंड भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से बनाया था और यहीं पर 65000 वर्षों तक उन्होंने खड़े होकर भगवान शिव की आराधना की थी. भगवान हरि के पसीने से से कुंड भर गया. श्री हरि के विशेष अनुरोध पर माता पार्वती और भगवान शिव ने इस कुंड में स्नान किया था. उसी वक्त माता का कुंडल और मणि इस स्थान पर गिर गया. जिसकी वजह से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा.

मणिकर्णिका के विकास पर एक नजर.
मणिकर्णिका के विकास पर एक नजर. (Photo Credit; ETV Bharat)

चक्रपुष्करणी कुंड और मणिकर्णिका तीर्थ का अद्भुत संगम है. इसे हरी और हर का मिलन माना जाता है. काशी का एकमात्र स्थान है, जहां पर आपको भगवान विष्णु और शंकर दोनों का आशीर्वाद मिलता है. आज भी दोपहर 12:00 बजे भगवान श्री हरि विष्णु माता पार्वती और भगवान शंकर काशी के इसी तीर्थ पर मौजूद रहते हैं और कुंड में स्नान करते हैं. ऐसी मान्यताओं के साथ इस पवित्र स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है. मणिकर्णिका में श्मशान की सीमा जलासेन घाट के रूप में जानी जाती है, जो मणिकर्णिका के एकदम बगल में है. जहां असली श्मशान भूमि हुआ करती है. अब यहां कॉरिडोर का एंट्री पॉइंट है.

मुक्ति दिलाने वाली भूमि: गौरव कहते हैं, इसी भूमि पर मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी रहती है. ऐसा माना जाता है कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. प्राण त्यागने वाले को भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं और वह शिवलोक जाकर शिव में लीन हो जाता है. इसी के साथ जन्म के बंधनों से भी मुक्त होता है. यह भी कि यदि कोई व्यक्ति काशी में प्राण नहीं त्यागता तो मणिकर्णिका पर अंतिम संस्कार उसे मोक्ष की राह ले जाता है. इसी मान्यता के कारण सिर्फ वाराणसी ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल के कई हिस्सों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग स्वजनों के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं. काशी का यह घाट 24 घंटे धधकता है. यहां चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती. मान्यता है कि जिस दिन काशी के श्मशान अग्नि शांत होगी, वह प्रलय का दिन होगा.

मुख्य द्वार.
मुख्य द्वार. (Photo Credit; Varanasi Administration)

चक्रपुष्कर्णी कुंड का उल्लेख स्कंद पुराण में: नेपाल राजघराने के काशी में तीर्थ पुरोहित कृपाशंकर द्विवेदी बताते हैं कि, हमने काशी को बहुत प्रचलित रूप में देखा है. डेढ़ सौ वर्षो से हमारी पीढ़ियां यहां प्रवास कर रही हैं. मणिकर्णिका पर ही रहकर श्राद्धकर्म व तर्पण करवाते हैं. मणिकर्णिका के बारे में श्लोक है 'मरणं मंगलं यत्र, विभूतिश्च विभूषणम्। कौपीनं यत्र कौशेयं, सा काशी केन मीयते।। जिसका मतलब है काशी में मृत्यु को प्राप्त करना परम कल्याणकारी और मोक्षदायक है, यह शोक का नहीं, बल्कि उत्सव का कारण है. शिव भक्त भस्म लगाते हैं, जिसे यहां आभूषण के समान बताया गया है, जो सांसारिक अलंकारों से परे है. साधु-संन्यासियों द्वारा धारण की जाने वाली साधारण लंगोट भी यहां रेशमी वस्त्र के समान मूल्यवान और श्रेष्ठ मानी जाती है.

काशी के चक्रपुष्कर्णी मणिकार्णिका कुंड के बारे में स्कंद पुराण के काशीखंड में वर्णित है कि इसकी महिमा पृथ्वी के सभी तीर्थों की तुलना में श्रेष्ठ है. इसका अर्थ है कि जहां मृत्यु मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग सुख इसके आगे तिनके के समान हो, जहां यह सब एक साथ मिले, वही काशी का अनादि और प्रधान तीर्थ मणिकर्णिका चक्रपुष्कर्णी है.

मणिकर्णिका का कायाकल्प क्यों जरूरी: वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार का कहना है कि मणिकर्णिका के रिनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है. इस काम को समय से पूरा करना लक्ष्य है. मणिकर्णिका पर जिस तरह से भीड़ बढ़ी है और आसपास के जिलों के साथ ही दूसरे राज्यों के लोग अपनों के दाह संस्कार के लिए यहां आ रहे हैं, उनको व्यवस्था देना बहुत जरूरी है. अब तक यहां पर न ही शौचालय का प्रबंध है, न ही बैठने की व्यवस्था और न ही शवों को बेहतर तरीके से जलाने और उन्हें साफ पानी में स्नान करवाने का प्रबंध है. ऐसे में इस स्थान को लेकर कहीं न कहीं से लोगों के मन में गलत भावना आती है. इसलिए अब सरकार यहां पर बड़ी योजना के साथ काम कर रही है और नए प्लेटफार्म, शव यात्रियों के लिए विश्राम स्थल, शव को स्नान करने के लिए एक अलग प्लेटफार्म, दाह संस्कार के लिए पर्याप्त जगह, लकड़ी रखने की व्यवस्था, शवों को ले जाने के लिए बेहतर रैंप बनाया जाएगा. चिमनिया काफी ऊंची होंगी, ताकि धुंआ सीधे ऊपर की तरफ जाए न कि आसपास के लोगों को परेशान करे. लकड़ियों से निकलने वाली राख को बेहतर प्रबंधन के साथ सुरक्षित निस्तारित करने की व्यवस्था होगी, ताकि गंगा में भी प्रदूषण न बढ़े. इन बातों का ख्याल रखकर मणिकर्णिका को नया रूप दिया जा रहा है.

शेडेड सीटिंग एरिया.
शेडेड सीटिंग एरिया. (Photo Credit; Varanasi Administration)



कहा कि मणिकर्णिका पर आधुनिकता के साथ पौराणिकता का संगम देखने को मिलेगा. यह भी ध्यान रखा जा रहा है कोई भी चीज मणिकर्णिका पर खराब ना हो. पौराणिकता नष्ट न हो, मूर्तियां सुरक्षित रहें और उन्हें पुनः स्थापित किया जाए. इनका ध्यान रखकर काम आगे बढ़ रहा है.

विरोध और आपत्तियां: मणिकर्णिका के नए रूप के सामने आने से पहले ही यहां विरोध भी शुरू हो गया है. इसकी वजह यह थी 9 जनवरी को मणिकर्णिका पर एक पत्थर का चबूतरा, जिसे मढ़ी के नाम से जाना जाता है, उसे हटाया गया. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया. इसकी बड़ी वजह यह थी कि इसी स्थान पर नीचे अहिल्याबाई होल्कर, उनकी दासी रत्नाबाई की प्रतिमा और एक शिवलिंग मौजूद था, जो मलबे में दब गया. आरोप लगने लगे कि सरकार मूर्तियां-मंदिर तोड़ रही है. हालांकि बाद में मुख्यमंत्री खुद सामने आए और स्पष्टीकरण दिया कि जिन मंदिरों को तोड़े जाने की बात वायरल की जा रही है, वह सुरक्षित हैं और एआई वीडियो के जरिए मंदिर तोड़े जाने की झूठी अफवाह फैलाई गई. इसमें आठ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ.

ऐसा होगा अंतिम संस्कार का कवर्ड एरिया.
ऐसा होगा अंतिम संस्कार का कवर्ड एरिया. (Photo Credit; Varanasi Administration)

एक स्थानीय दीपू कपूरिया अपनी विरासत को खत्म होता देखकर नाराजगी भी नहीं जता सकते. बोलेंगे तो मुकदमे होंगे. वहीं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अजय शर्मा का कहना है कि विरासत खत्म कर आधुनिकता का निर्माण करना उचित नहीं है. कंक्रीट और बालू में विरासत को दबाया नहीं कहा जा सकता है. विरासत को संजोकर रखने के साथ ही आधुनिकता के साथ मणिकर्णिका का विकास हो तो ज्यादा बेहतर है.

वहीं तीर्थ पुरोहित कृपा शंकर का कहना है कि समय के साथ सब जरुरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पौराणिकता को भूलकर आधुनिक रंग में रंग जाएं. इनको सुरक्षित रखकर काम करने की जरूरत है.

पुरातन सभ्यता को समेट कर आगे बढ़े मणिकर्णिका: महाश्मशान मणिकर्णिका के सबसे मुख्य किरदार डोम राजा विकास और विरासत के सवाल पर मिला-जुला रिस्पांस देते हैं. डोम राजा परिवार के विश्वनाथ चौधरी कहते हैं, हम चाहते हैं कि विकास हो. चाचा जगदीश चौधरी प्रधानमंत्री के प्रस्तावक बनें. उस दौरान उन्होंने पीएम से अपने समाज और काशी के श्मशान की विरासत को संजोकर आगे काम करने के लिए कहा था. काम शुरू हुआ और हम भी यही चाहते हैं सब कुछ सुरक्षित रहे. विकास जरूरी है, लेकिन चीजों को सुरक्षित रखना भी जरूरी है. मणिकर्णिका मोक्ष का घाट है. यही घाट है जहां महाराजा हरिश्चंद्र को हमारे वंशज कालू डोम ने खरीदा. जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था. बस सब कुछ अच्छा हो और नए स्वरूप में मणिकर्णिका पुरातन सभ्यता को समेट कर आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं.

निर्माण के बाद ऐसा दिखेगा विजिटर एरिया.
निर्माण के बाद ऐसा दिखेगा विजिटर एरिया. (Photo Credit; Varanasi Administration)

विकास के साथ विरासत: वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह का कहना है कि समय के साथ विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ विरासत को सहेजना भी जरूरी है. बिना किसी चीज को तोड़े-फोड़े भी विकास कर सकते हैं. कहा कि यहां लगभग 10 से 15 साल पहले कई काम हुए थे. बैठने के लिए बेंच लगाई गई, शौचालय बनाए गए, चेंजिंग रूम बने. और भी बहुत कुछ हो रहा था. नए प्लेटफार्म भी उस वक्त बने थे, लेकिन दिक्कत यह है कि गंगा का पानी बारिश के समय लगभग 3 महीने ऊपर रहता है. उस वक्त इस घाट की स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग परेशान होकर लौटते हैं.

ऐसी स्थिति बन जाती है कि लकड़ियां भीगने से शव पूरी तरह जलते नहीं और अधजले शवों को गंगा में बहाना पड़ता है. इसलिए जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था हो ताकि बाढ़ के पानी से शवदाह प्रभावित न हो और लोगों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े. इसका मतलब यह नहीं कि हम आधुनिकता में विरासत को भूल जाएंगे. विरासत को भी संरक्षित रखकर यहां पर सुविधाओं का विकास करना होगा.

काशी क्या-क्या बदलाव

  • 800 करोड़ रुपये से तैयार विश्वनाथ कॉरिडोर.
  • 100 करोड़ से ज्यादा लागत से पर्यटकों के लिए सारनाथ समेत कई जगहों पर नई सुविधाएं, लंदन स्ट्रीट जैसे चौराहे बने.
  • बनारस में रोप-वे 800 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा है, जो देश का पहला सार्वजनिक परिवहन सिस्टम होगा.
  • 2900 करोड़ से मालवीय ब्रिज के बराबर में नया रेलवे ब्रिज.
  • बनारस में नया ट्रांसपोर्ट नगर तैयार हो रहा है. शहर का सारा कारोबार इस 207 एकड़ में बसने वाले ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट होगा.
  • नई टाउनशिप बननी है, जो लगभग 400 एकड़ में बसेगी. बनारस के रिंग रोड पर तैयार की जा रही है.
  • अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात. लगभग 452 करोड़ रुपये की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है. 30 एकड़ में इसे गंजारी में विकसित किया जा रहा है.
  • लगभग 450 करोड़ की लागत से वाराणसी के पुराने स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुननिर्माण.
  • 60 हजार करोड़ से बदला बनारस. 2014 से लेकर अब तक बनारस को कई सौगातें मिली हैं.
  • बनारस से देश को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात हाल में दी गई है. इनमें विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चली है.
  • भारत का पहला इनलैंड वॉटर मल्टी मोडल हब बनारस के रामनगर में बना.
  • बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो अद्भुत है.


मणिकर्णिका पर विकास और बदलाव की बयार दिख रही है, लेकिन बदलाव के साथ विरासत को संरक्षित कर चलने की लोगों ने जरूरत बताई है. काशी जो आज सबसे पुरातन जीवित शहरों में शामिल है, उसका सबसे जीवंत हिस्सा मणिकर्णिका है. इसे पुरातन स्वरूप देने वाले मंदिरों-घाटों और पुराने निर्माण को सहेजने की इच्छा पर लोग बल देते हैं. उनका मानना है कि विरासत और विकास का पहिया साथ-साथ चले, जिससे विकास बिना किसी विवाद के बिना आगे बढ़ सके.


यह भी पढ़ें: सात समंदर पार, ठगी का कारोबार: यूपी में ग्लोबल CYBER ATTACK

TAGGED:

MANIKARNIKA GHAT
MANIKARNIKA AHILYABAI HOLKAR
DEVELOPMENT WORK IN VARANASI
मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प
KASHI MANIKARNIKA GHAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.