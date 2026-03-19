ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में कई शासकीय अधिवक्ताओं को मिली पदोन्नति, नए चेहरों भी पैनल में मिली जगह, सूची की जारी

नैनीताल: सरकार ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए विधिक अधिकारियों की नई सूची जारी की है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद न्याय विभाग द्वारा बुधवार, 18 मार्च 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस नई व्यवस्था के तहत कई अनुभवी अधिवक्ताओं की पदोन्नति की गई है, वहीं कई नए चेहरों को भी सरकारी पैनल में जगह दी गई है.

सूची के अनुसार मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत के स्थान पर वर्तमान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पूरन सिंह बिष्ट को मुख्य स्थायी अधिवक्ता बनाया गया है. शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पांच वरिष्ठ विधि अधिकारियों के पदों में तत्काल प्रभाव से अपग्रेडेशन (उच्चीकरण) किया गया है. इनमें गणेश कांडपाल को अब अपर महाधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी क्रम में राजीव सिंह बिष्ट को उप महाधिवक्ता (क्रिमिनल) बनाया गया है. इसके अलावा, राकेश कुमार जोशी, प्रभात कांडपाल और हिमांशु सेन को पदोन्नत कर सहायक शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है.

​पदोन्नति के साथ-साथ राज्य सरकार ने 10 अन्य अधिवक्ताओं को भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आबद्ध किया है. इसमें योगेश पाण्डे को उप महाधिवक्ता (सिविल) और घनश्याम जोशी को अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी मिली है. इनके साथ ही रंजन घिल्डियाल और भानू प्रताप मेर को स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है. जबकि मनीष बिष्ट, मनोज चन्द्र भट्ट समेत छह अन्य को ब्रीफ होल्डर के रूप में पैनल में शामिल किया गया है.

​अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये नियुक्तियां पूर्णतः 'प्रोफेशनल' (व्यावसायिक) आधार पर की गई हैं. शासन ने यह भी साफ कर दिया है कि यह कोई 'सिविल पद' पर स्थाई नियुक्ति नहीं है. राज्य सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए इन आबद्धताओं को किसी भी समय समाप्त कर सकती है. इसी तरह, नियुक्त अधिवक्ता भी अपनी ओर से लिखित सूचना देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकेंगे.