आत्मनिर्भर बन रहे हैं हथियार छोड़ चुके नक्सली, कोई राजमिस्त्री तो कोई इलेक्ट्रिशियन के काम में हुआ दक्ष

कांकेर के कौशल प्रशिक्षण केंद्र में हथियार छोड़ चुके नक्सली आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहे हैं.

Former Naxalites become self reliant
आत्मनिर्भर बन रहे हैं हथियार छोड़ चुके नक्सली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 9, 2025 at 8:47 PM IST

7 Min Read
कांकेर : कांकेर जिले के चोगेल स्थित मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण केंद्र,जहां इन दिनों आत्मसमर्पित नक्सलियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है. किसी को इलेक्ट्रिशियन बनना है तो कोई राजमिस्त्री के काम में माहिर बनना चाहता है, तो किसी को लकड़ियों से कलाकृति बनाकर अपनी अलग पहचान बनानी है. काम किस तरीके से बेहतर होगा,इस बात का भी खास ध्यान ट्रेनिंग सेंटर में रखा जा रहा है. ट्रेनिंग और लगातार अभ्यास के बाद ये सभी अब अपने-अपने काम में दक्ष हो रहे हैं,ताकि आने वाले समय में जीवनयापन आसान हो सके.

पुराना बीएसएफ कैंप बना स्किल डेवलेपमेंट का केंद्र

कांकेर का प्रशिक्षण केंद्र कभी बीएसएफ का कैंप हुआ करता था.इस कैंप में ना जाने कितने ही जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई होगी, ना जाने कितने सफल ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने पूरे किए होंगे.नक्सलवाद के सिमटते ही जवान तो आगे बढ़ गए,लेकिन जिन नक्सलियों के खात्मे के लिए कैंप बना, आज वो हथियार छोड़ चुके नक्सलियों के लिए पुनर्वास का सबसे बड़ा केंद्र बना है.

कांकेर में सरेंडर नक्सलियों का पुनर्वास (ETV BHARAT)

मुश्किलों भरा था जंगल का जीवन

कौशल प्रशिक्षण केंद्र में हथियार डाल चुके नक्सली का कहना है कि उन्हें जंगल के अंदर काफी परेशानी होती थी.ना तो ठीक से सोने मिलता था और ना ही खाने का कोई ठिकाना था. वीराने में सिर्फ घोर अंधेरा ही दिखता था.हथियार डालने के बाद जिस तरह से उनकी मदद सरकार ने की है,उससे ये भरोसा हुआ है कि हिंसा की दुनिया छोड़कर भी काफी कुछ किया जा सकता है.

हम अभी यहां पर काम सीख रहे हैं.पहले हम लोगों को काम के बारे में कागज और पेंसिल से सिखाया गया.हमें लिखना भी सिखाया गया,लेकिन अब हम नहीं लिख सकते हैं.हम लोग हथियार के साथ नहीं आए हैं और ना ही फोर्स पकड़कर हमें लाई है.हम अपनी इच्छा से जंगल के अंदर से निकलकर आए हैं- आत्मसमर्पित नक्सली

आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मेहनत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बंदूक चलाने वाले अब कर रहे कारीगरी

नक्सलवाद अब पुनर्वास की राह पर है. जिन हाथों में कभी बंदूक चलाना सीखा था, वो हाथ अब अपने भविष्य का हुनर सीख रहे है. यही हुनर आने वाले दिनों ने गलत मार्ग में जा चुके इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा. इनका हुनर ही इन्हें समाज में अगल पहचान देगा. कौशल प्रशिक्षण में ट्रेनिंग ले रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों की माने तो उन्हें हर तरह का काम सिखाया जाता है,ताकि किसी भी काम को वो आसानी से कर सके.वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती,लेकिन काम को देखकर आसानी से सीख जाते हैं.

इलेक्ट्रिशियन की भी मिल रही है ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

10 बजे से हम लोगों का ट्रेनिंग शुरु होता है.राजमिस्त्री का हम लोगों को काम सिखाया जा रहा है.हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है,लेकिन जब हम लोगों को फील्ड में लेकर जाते हैं तो समझ में आ जाता है.बोर्ड में जो वो बताते हैं तो वो हमको समझ में नहीं आता है. इसके अलावा हम लोगों को गाड़ी का ड्राइवर और कपड़ा सिलने का काम भी सीखने के लिए कहा है,इसके अलावा राज मिस्त्री और बिजली मिस्त्री के बारे में बताया जा रहा है- आत्मसमर्पित नक्सली

हथियार छोड़कर ट्रेनिंग ले रहे युवा की माने तो उनका मन ड्राइवरी सीखने का है,लेकिन इस सेंटर में अब तक उन्हें ड्राइविंग की ट्रेनिंग नहीं मिली है.उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी मिलेगी.

इस केंद्र में हमको राज मिस्त्री और बिजली मिस्त्री का काम सिखाया जा रहा है.डिप्टी सीएम विजय शर्मा आए थो,उन्होंने कहा था कि ड्राइवरी का काम भी सिखाया जाएगा.लेकिन अभी तक ड्राइवरी सिखाने के लिए कोई नहीं आया है. हम लोग अभी पढ़ाई के साथ-साथ राज मिस्त्री और लकड़ी का काम सीख रहे हैं- आत्मसमर्पित नक्सली

वुडेन वर्क में दक्ष हो रहे युवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हथियार छोड़ने वाले हाथ को बना रहे हुनरमंद

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आकाश श्री श्री माल ने बताया कि भानुप्रतापपुर ब्लॉक के मुल्ला में कभी बीएसएफ का कैम्प हुआ करता था. यहां जवान नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाते थे. जवानों के जाने के बाद अब खाली पड़े कैंप को ही प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है. इस कैम्प में नक्सली रहकर पुनर्वास के गुण सीख रहे है. इनके आधार कार्ड सहित अन्य सभी सरकारी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं. इनकी इच्छा के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देकर दक्ष किया जा रहा है.

इस प्रशिक्षण कैंप में 66 आत्मसमर्पित नक्सली हैं. जिनमें 36 काष्ठ शिल्प के , 15 राज मिस्त्री के और 15 इलेक्ट्रिशियन का एडवांस ट्रेड्स प्रशिक्षण ले रहे हैं.इन्हें ट्रेनिंग देने के बाद ये पूरी तरह से अलग-अलग कामों में दक्ष होकर आत्मनिर्भर बनेंगे.भविष्य में इन्हें अपना परिवार पालने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी- आकाश श्री श्री माल , वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

नक्सलियों का अभेद्य किला था उत्तर बस्तर

छत्तीसगढ़ का उत्तर बस्तर नक्सलवाद के लिए कभी अभेद्य किला रहा है. अबूझमाड़ और महाराष्ट्र की सीमा वाले इलाकों को नक्सली हमेशा अपना सुरक्षित ठिकाना मानते थे. कैंप बनने के बाद बरसों तक विकास से अछूता ये इलाका अब लाल आतंक से मुक्ति की कगार पर है. हथियार लेकर जंगलों में लाल आतंक की आवाज बुलंद करने वाले ये लोग अब मशीनों और कारीगरों के बीच अपना नया जीवन गढ़ रहे हैं.यहां बीते कुछ महीनों में 80 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में कदम रखा हैं.

काले अतीत को मिटाकर सुनहरे भविष्य की तैयारी

नक्सलवाद जिसकी विचारधारा को समाप्त करना आज भी कड़ी चुनौती है.सरकार के लिए इस विचारधारा को बदलना इतना आसान नहीं है.क्योंकि जो लोग इस विचारधारा का झंडा उठाकर दशकों तक जंगलों के अंदर रहे उनके लिए मौजूदा समय में आम जनता के बीच जाकर खुद का जीवन चलाना बच्चों का खेल नहीं है. आधी उम्र पार कर चुके लोग जिन्होंने कभी अक्षरों से वास्ता नहीं रखा,उनके लिए आम जिंदगी किसी दूसरी दुनिया से कम नही है. जिन्होंने होश संभालते ही स्लेट और बत्ती के बदले बंदूक गोली थामा हो उन्हें शायद ये नहीं पता कि समाज किस तरह आगे बढ़ता है.

आज हथियार डाल चुके नक्सलियों के लिए सबसे बड़ी बाधा उनका वो अतीत है,जिसमें उन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी है. इस काले अतीत में रंग भरने के लिए ही सरकार और जिला प्रशासन ने पूर्व नक्सलियों को फिर से उठकर चलने का हौंसला दिया है.यही वजह है कि प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग के बाद इन्हें भी यकीन हो चला है कि घर वापसी के बाद पैसे कमाने के लिए इन्हें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी.

