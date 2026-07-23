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लखनऊ में बनेगी कमल के आकार की नई विधानसभा! हर जिले को मिलेगी अलग पहचान

LDA ने तीन डिजाइन शासन को भेजा है. माना जा रहा है कि कमल के फूल के आकार वाली डिजाइन को फाइनल किया गया है.

कमल के फूल के आकार जैसी हो सकती है नई विधानसभा.
कमल के फूल के आकार जैसी हो सकती है नई विधानसभा. (Photo Credit; LDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. राज्य सरकार सूबे के लिए एक नई विधानसभा भवन बनाने की तैयारी में है, और इसकी डिजाइन कमल के फूल के आकार जैसी हो सकती है. कमल को प्रदेश की संस्कृति और विकास का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसी थीम पर नए भवन की रूपरेखा तैयार की जा रही है.

प्रस्तावित विधानसभा परिसर सिर्फ एक इमारत नहीं होगी, बल्कि यह यूपी की विविधता को भी दर्शाएगी. सबसे खास बात यह है कि इसमें हर जिले के विधायकों और प्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग बैठक और चर्चा की व्यवस्था की जाएगी. अभी तक सभी जिलों के प्रतिनिधियों की बैठकें एक ही हॉल या कमेटी रूम में होती थीं, जिससे समय और समन्वय की दिक्कत आती थी. नए भवन में इस कमी को दूर किया जाएगा.

योजना के मुताबिक, नए विधानसभा परिसर में 75 जिलों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग सेक्टर बनाए जाएंगे. हर जिले का अपना मीटिंग जोन होगा, जहां उस जिले से जुड़े विकास कार्य, समस्याओं और प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी. इससे विधायकों को अपने क्षेत्र के मुद्दों को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से रखने का मौका मिलेगा. अधिकारियों का मानना है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और जनता से जुड़े कामों में पारदर्शिता आएगी.

भवन की मुख्य संरचना कमल के आकार में होगी. बीच में विधानसभा का मुख्य सभागार होगा और उसके चारों तरफ पंखुड़ियों की तरह अलग-अलग विंग्स बनेंगी. इन विंग्स में कार्यालय, लाइब्रेरी, शोध केंद्र और डिजिटल मीटिंग हॉल शामिल होंगे. परिसर को पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल बनाने की भी योजना है. सोलर पैनल, रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग और हरियाली पर विशेष जोर दिया जाएगा.

सरकार का उद्देश्य है कि नई विधानसभा सिर्फ कानून बनाने की जगह न रहे, बल्कि यह प्रदेश के विकास का एक मॉडल सेंटर बने. इसमें अत्याधुनिक तकनीक, ई-विधानसभा सिस्टम और आम जनता के लिए विजिटर गैलरी की भी सुविधा होगी. अभी जमीन और बजट को लेकर अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है. उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में इसका शिलान्यास हो जाएगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि हमने 12 डिजाइन का प्रस्तुतीकरण देखा था, इनमें से तीन डिजाइन को शासन को भेजा जो कि फाइनल किया जाना है. शासन इसमें से श्रेष्ठ डिजाइन को फाइनल कर रहा है.

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