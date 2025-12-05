ETV Bharat / state

नई जमीन गाइडलाइन से बयाना संकट गहराया, रजिस्ट्री ठप, कांग्रेस ने रसूखदारों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप

3 रुपए की जमीन अब 17 रुपए में, जनता कैसे खरीदे?: बैठक में पहुंचे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने नई गाइडलाइन को पूरी तरह मनमाना बताते हुए कहा कि 41 गांव ऐसे हैं जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन उन पर भी शहरी मानक से ही गाइडलाइन थोप दी गई है. 1500 रु प्रति स्क्वायर फीट की जमीन का बयाना देकर रखा आदमी अब तबाह है, क्योंकि जिस जमीन की पहले कीमत 3 रु थी, अब उस पर 17 रु तक देना पड़ रहा है.

व्यापारियों की बड़ी बैठक में उभरा गुस्सा: नगर निगम कार्यालय के सामने शुक्रवार व्यापारियों की एक बड़ी बैठक रखी गई. जिसमें शहर भर के व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि नई गाइडलाइन लागू होने के बाद रजिस्ट्री का काम लगभग ठप हो गया है और जिन किसानों-खरीदारों ने बयाना दिया था, वे अब सौदा पूरा नहीं कर पा रहे हैं. भारी वृद्धि ने आम लोगों की जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को पूरी तरह रोक दिया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर जमीन गाइडलाइन लागू होने के बाद प्रदेश की राजनीतिक बयानबाजी और प्रदर्शन तेज हो गए हैं. 215% से 730% तक की भारी बढ़ोतरी ने व्यापारियों, किसानों और आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. रजिस्ट्री ठप है, बयाना संकट गहरा गया है और इसी बीच कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर रसूखदारों को फायदा पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाते हुए आंदोलन की घोषणा कर दी है. राजधानी में व्यापारियों की बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने खुलकर मोर्चा खोला और इसे जनता के खिलाफ लिया गया फैसला बताया.

गुजरात, बिहार, यूपी जैसे बड़े राज्यों में भी इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है. भाजपा सरकार ने जिन बड़े भू-टुकड़ों पर अपने लोगों को कब्जा दिला रखा है, उन पर भविष्य में मुआवजा बढ़ाने की योजना के तहत यह वृद्धि की गई है- विकास उपाध्याय, पूर्व कांग्रेस विधायक, रायपुर

रजिस्ट्री का बहिष्कार, बड़े धरने की तैयारी: पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि जनता विरोध में उतर चुकी है और कांग्रेस इसे सड़क से सदन तक उठाएगी. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में 30% तक की कमी की थी, जबकि वर्तमान सरकार ने सीधे 215% से 730% तक बढ़ा दिया है. दुबे ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस रजिस्ट्री का पूर्ण बहिष्कार करेगी और बड़े धरने-प्रदर्शन की श्रृंखला शुरू की जाएगी. स्थानीय जनप्रतिनिधियों के घर और कार्यालयों के बाहर भी विरोध कार्यक्रम की तैयारी है.

दुर्ग में लाठीचार्ज, किसान-व्यापारी सड़क पर: नई गाइडलाइन के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में विरोध बढ़ रहा है. दुर्ग में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से हालात और बिगड़ गए. विकास उपाध्याय ने कहा कि लोग रोजी-रोटी कमाने वाले हैं, किसान और छोटे व्यापारी हैं, जिनके सामने अब जमीन बेचने या खरीदने का रास्ता ही बंद हो गया है. बेटी की शादी, इलाज या किसी इमरजेंसी में लोग जमीन बेच ही नहीं पा रहे हैं. खरीदारों ने बयाना वापस लेना शुरू कर दिया है, जिससे हज़ारों लोग आर्थिक संकट में घिर गए हैं.

भारत माला जैसा मुआवजा खेल दोहराया जा रहा: कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर गाइडलाइन बढ़ाई है ताकि जिन बड़े भू-खंडों पर उनका नियंत्रण है, उन्हें आने वाली योजनाओं में ज्यादा मुआवजा मिले. नेताओं ने कहा कि यह वही पैटर्न है, जैसा भारत माला परियोजना में देखा गया था, जहां कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन बड़े स्तर की जांच रोक दी गई. नई गाइडलाइन में भी वैसी ही गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है.

बैठक में कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार गाइडलाइन वापस नहीं लेती तो रजिस्ट्री बंद करने, कलेक्ट्रेट घेराव, शहर-स्तरीय रैलियों और बड़े धरने सहित बड़े आंदोलन शुरू किए जाएंगे. विपक्ष ने सरकार पर लोगों को आर्थिक संकट में धकेलने और नीति को रसूखदारों के हित में बनाने का आरोप दोहराया.