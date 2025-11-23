ETV Bharat / state

यूपी में नया श्रम कानून न्यूनतम वेतन की गारंटी; महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की आजादी

लखनऊ: देश में 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया है. इसकी जगह चार नए श्रम कानून लागू किए हैं. यूपी में लागू नए श्रम कानून से अब श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, समान वेतन, सोशल सिक्योरिटी, ओवर टाइम पर डबल वेतन, फिक्स टर्म ग्रेच्युटी और जोखिम वाले क्षेत्रों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गांरटी मिलेगी. साथ ही महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का भी अधिकार मिलेगा.

उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पुराने कानून में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और प्रवासी श्रमिकों की कार्यशैली का उल्लेख तक नहीं था. नए लेबर कोड में इन सभी को कानूनी सुरक्षा दी गई है.

यह कानून यूपी में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था को इन परिभाषा देने वाला है. नए नियमों में कामगारों के सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा. कामकाजी महिलाओं को नाइट शिफ्ट का अधिकार मिलेगा. समान वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की गारंटी भी नए कोड में शामिल है.

ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी समान अधिकार मिले हैं. साथ ही नियुक्ति पत्र अनिवार्य किया गया है. नियोक्ताओं को अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा. न्यूनतम वेतन प्रदेशभर में लागू हो गया है और समय पर वेतन देना कानूनी बाध्यता होगी.

इससे रोजगार में पारदर्शिता और कर्मचारी सुरक्षा बढ़ेगी. 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों की साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जाएगी. खनन, केमिकल और कंस्ट्रक्शन जैसे खतरनाक काम करने वालों को पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी.

एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी: पहले 5 साल नौकरी के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी अब सिर्फ एक साल की स्थाई नौकरी के बाद मिलेगी. यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बेहद फायदेमंद है. गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी मान्यता मिली है.

ओला-उबर ड्राइवर, जोमैटो-स्विग्गी डिलीवरी पार्टनर, ऐप-बेस्ड वर्कर्स अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ पा सकेंगे. एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का 1-2% योगदान देना होगा. UAN लिंक होने से राज्य बदलने पर भी यह लाभ जारी रहेगा.