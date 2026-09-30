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SPECIAL : 111 करोड़ से तैयार हुआ न्यू कोटा स्टेशन, एयरपोर्ट और मॉल जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस

​डकनिया तलाव स्टेशन अब ‘न्यू कोटा’ कहलाएगा. यह एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं, फूड कोर्ट, गेमिंग जोन और विशाल कॉनकोर्स से लैस हो चुका है.

वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हुआ स्टेशन
वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हुआ स्टेशन (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 9:25 AM IST

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Updated : September 30, 2026 at 9:58 AM IST

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कोटा : कोचिंग सिटी के रूप में देश-दुनिया में पहचान रखने वाले कोटा शहर को रेलवे ने एक और बड़ा तोहफा दिया है. सालों से डकनिया तलाव के नाम से पहचाने जाने वाले रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर अब इसका नाम आधिकारिक तौर पर ‘न्यू कोटा’ कर दिया गया है. करीब चार साल से चल रहे पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. रेलवे प्रशासन के अनुसार, आगामी अक्टूबर माह तक यह स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और यात्रियों को समर्पित कर दिया जाएगा. स्टेशन की नई भव्य इमारत और सुविधाएं किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या किसी आधुनिक शॉपिंग मॉल से कम नजर नहीं आती हैं.

इसके अलावा स्टेशन पर ही इंटरनेशनल ब्रांड के फूड कोर्ट रहने वाला है और इसके साथ ही गेमिंग जोन भी यहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा की नई पहचान बनाने के लिए न्यू कोटा स्टेशन को तैयार करवाया जा रहा है.

कोटा को मिली नई पहचान...मनीष गौतम की रिपोर्ट (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

इसके अपग्रेडेशन के लिए 132 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए थे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 111.18 करोड़ रुपए का दिया गया है. न्यू इंडिया की थीम पर स्टेशन को तैयार किया गया है. साल 2022 में अगस्त माह में यह कार्य शुरू करवाया गया था, जिससे जनवरी 2026 तक पूरा होना था, हालांकि काम थोड़ा देरी से चल रहा है. वर्तमान में अक्टूबर में इसकी डेडलाइन दी हुई है. स्टेशन पर कांटेक्ट के तहत लगभग 98 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.

वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हुआ स्टेशन
आधुनिक यात्री सुविधाएं. (ETV Bharat gfx)

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फ्रेश हवा के लिए टीएफए सिस्टम : ​नए स्टेशन की आंतरिक बनावट और वातावरण को सुखद बनाने के लिए पर्यावरण व तापमान नियंत्रण की विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. पूरे परिसर को एयर कंडीशन और एयर कूल्ड रखने की व्यवस्था की गई है. बिल्डिंग में वेंटीलेशन फैन लगाए गए हैं. यह अंदर की हवा को बाहर भेजेंगे. इसके साथ ही ट्रीटेड फ्रेश एयर (टीएफए) के लिए भी व्यवस्था की गई है, यह बाहर की फ्रेश हवा को अंदर लेकर आएंगे. स्टेशन को एयरकूल्ड रखने के लिए डक्ट सिस्टम भी लगाया गया है.

वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हुआ स्टेशन
यह सुविधाएं हैं. (ETV Bharat gfx)

इसके अलावा करीब 4 दर्जन से ज्यादा एसी लगे है. हाई वेलोसिटी लो स्पीड (एचवीएलएस) फैन लगाए गए हैं, यह की पूरे कॉनकोर्स व एंट्री व एक्जिट को कवर कर रहे है. स्टेशन को इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करने के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं और जिसे कनेक्शन भी कर दिया गया है. रियर स्टेशन वाली एक पूरी बिल्डिंग सोलर की विद्युत से संचालित होती है.

वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हुआ स्टेशन
प्रतिक्षालय व लाउंज. (ETV Bharat gfx)

कॉनकोर्स से शुरू हो गया है आवागमन: मॉडल लुक में बने नए स्टेशन पर कॉनकोर्स से यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया है, स्टेशन की फ्रंट और रियर दोनों तरफ की बिल्डिंगों के सामने की तरफ बने सर्कुलेटिंग एरिया की पार्किंग का उपयोग किया जा रहा है. एस्केलेटर का कार्य अंतिम चरण में है, लिफ्ट स्थापित कर दी गई है. वेटिंग एरिया और रिटायरिंग रूम में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है. स्टेशन की बिल्डिंग बाहर से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है. प्लेटफार्म नंबर दो पर कुछ एरिया में काम बाकी है.

वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हुआ स्टेशन
विशाल कॉनकोर्स. (ETV Bharat gfx)

यह कॉनकोर्स 75 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है, जो करीब 2700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. एक समय में यहां 500 से अधिक यात्री बिना किसी भीड़भाड़ के आराम से आ-जा सकते हैं. प्लेटफार्म को भी इस हिसाब से तैयार किया गया है कि बुजुर्ग यात्रियों को भी ट्रेन से उतरने चढ़ने में असुविधा नहीं होगी. प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में ज्यादा ऊंचाई नहीं रहेगी. प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से कवर रखा गया है. प्लेटफार्म की चौड़ाई पहले से भी ज्यादा हो गई है.

​न्यू कोटा रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप
​न्यू कोटा रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

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111 करोड़ की लागत से बदला रेलवे स्टेशन का चेहरा
111 करोड़ की लागत से बदला रेलवे स्टेशन का चेहरा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

यह है नए कोटा स्टेशन की खासियत :-

  • स्टेशन पर कुल 9 स्वचालित सीढ़ियां (एस्केलेटर) लगाई गई है. इनमें से 5 कॉनकोर्स के एंट्री-एग्जिट पर और 4 सीधे प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों को पहुंचाएंगी.
  • इसके साथ ही पूरी बिल्डिंग में 8 अत्याधुनिक लिफ्ट लगाई गई हैं, जिनमें 2 पारदर्शी पैनोरमिक ग्लास लिफ्ट शामिल हैं.
  • फ्रंट स्टेशन संजय नगर की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर 120 वर्ग मीटर का फुली एयर-कंडीशन वेटिंग रूम और पहली मंजिल पर 180 वर्ग मीटर का सामान्य प्रतीक्षालय बनाया गया है.
  • रियर स्टेशन सूर्य नगर की तरफ 90 वर्ग मीटर का ग्राउंड फ्लोर वेटिंग हॉल और 145 वर्ग मीटर का प्रथम तल वेटिंग हॉल तैयार है.
  • प्लेटफॉर्म नंबर एक पर विशिष्ट अतिथियों के लिए आधुनिक वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है.
  • स्टेशन पर पहले तीन ही प्लेटफार्म थे, लेकिन अब संख्या बढ़ाकर चार की गई है.
  • इसमें फूड कोर्ट का भी प्रोविजन रखा गया है, जिनमें जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड के भी रेस्तरां शामिल हैं
  • पूरे बिल्डिंग को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से लैस किया गया है, जिसमें फायर अलार्म सिस्टम के अलावा स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं, स्मोक डिटेकटर इसमें लगाएं हैं.
  • पूरे परिसर को आधुनिक फॉल सीलिंग से सजाया गया है . आकर्षक पेंटिंग्स और कलाकृतियों से सजे टिकटिंग विंडो एरिया का निर्माण किया गया है.
  • स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में आधुनिक 'पे एंड यूज' टॉयलेट और स्वच्छ पेयजल बूथ स्थापित किए गए हैं.
  • 75 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा कॉनकोर्स है, यह 2700 वर्ग मीटर एरिया के कॉनकोर्स से यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने के काम आएगा.
  • बारिश का पानी नहीं आए इसके लिए थ्रू रूफ बनाई गई है. यह करीब 100 मीटर लम्बी और 75 मीटर चौड़ी है. इस थ्रू रूफ ने कॉनकोर्स का कवर एरिया है.
  • तीन डॉरमेट्री भी बनाई गई है, जिनमें एक फ्रंट और दो रियर बिल्डिंग में है, इनमें प्रत्येक की क्षमता 25 से 50 के बीच है.

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आकर्षक पेंटिंग्स और कलाकृतियों से सजाया गया
आकर्षक पेंटिंग्स और कलाकृतियों से सजाया गया (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
Last Updated : September 30, 2026 at 9:58 AM IST

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