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कानपुर-दिल्ली के बीच चलेगी नई 'कानपुर मेल', इटावा समेत आठ स्टेशनों पर होगा ठहराव, जानिए पूरा शेड्यूल

ट्रेन के संचालन को हरी झंडी मिल गई है. नवरात्रि के पर इस ट्रेन को पटरी पर उतारा जा सकता है.

कानपुर से दिल्ली के बीच चलेगी नई ट्रेन.
कानपुर से दिल्ली के बीच चलेगी नई ट्रेन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 6:04 PM IST

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कानपुर : दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. नई ट्रेन 'कानपुर मेल' को रेलवे की ओर से आधिकारिक स्वीकृति मिल गई है. कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली यह ट्रेन विशेष रूप से जनरल और मध्यम वर्ग के यात्रियों के सफर को बेहद सुगम बनाएगी.

कानपुर सेंट्रल के डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल ने बताया, ट्रेन के संचालन को हरी झंडी मिल चुकी है, हालांकि अभी आधिकारिक तारीख तय होना बाकी है. ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर इस ट्रेन को पटरी पर उतारा जा सकता है. रेलवे प्रशासन जल्द ही इसके उद्घाटन और नियमित फेरों की तारीख का औपचारिक ऐलान करेगा.

कानपुर से रात 8.40 बजे चलेगी : कानपुर से आनंद विहार के बीच यह नई ट्रेन 'कानपुर मेल' के नाम से चलाई जाएगी. गाड़ी संख्या 14153 (कानपुर से आनंद विहार) और 14154 (आनंद विहार से कानपुर) तय किया गया है. ट्रेन कानपुर सेंट्रल से रात 20:40 बजे (8:40 PM) रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. आनंद विहार से रात 23:25 बजे (11:25 PM) चलकर यह ट्रेन सुबह 07:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी.

8 मुख्य स्टॉपेज, पनकी में ठहराव नहीं : कानपुर मेल का ठहराव मुख्य स्टेशनों पर ही रखा गया है, ताकि सफर की रफ्तार बनी रहे. 8 प्रमुख स्टॉपेज तय किए गए हैं. जिनमें इटावा, शिकोहाबाद, टूंडला, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद शामिल हैं. हालांकि, स्थानीय यात्रियों की मांग के बावजूद पनकी धाम स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं रहेगा.

श्रमशक्ति एक्सप्रेस का मिलेगा बेहतरीन विकल्प : वर्तमान में कानपुर से सीधे दिल्ली के लिए सीमित ट्रेनें उपलब्ध हैं, जिनमें श्रमशक्ति एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस मुख्य हैं. आम आदमी और जनरल क्लास के यात्रियों के लिए केवल श्रमशक्ति एक्सप्रेस ही एकमात्र बड़ा सहारा थी, जिसके चलते उसमें भारी भीड़ और लंबी वेटिंग रहती थी.

श्रमशक्ति एक्सप्रेस पर यात्रियों का दबाव कम होगा : डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल ने बताया, कानपुर से दिल्ली के लिए अभी मुख्य रूप से दो ही ट्रेनें हैं. श्रमशक्ति और शताब्दी. जनरल क्लास के यात्रियों के लिहाज से देखा जाए तो श्रमशक्ति ही एक विकल्प थी. अब इस नई कानपुर मेल के शुरू होने से श्रमशक्ति एक्सप्रेस पर यात्रियों का दबाव कम होगा और जनरल पैसेंजर्स को दिल्ली के लिए एक बेहतरीन और सुविधाजनक दूसरा विकल्प मिल जाएगा.

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