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कानपुर-दिल्ली के बीच चलेगी नई 'कानपुर मेल', इटावा समेत आठ स्टेशनों पर होगा ठहराव, जानिए पूरा शेड्यूल

कानपुर से दिल्ली के बीच चलेगी नई ट्रेन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. नई ट्रेन 'कानपुर मेल' को रेलवे की ओर से आधिकारिक स्वीकृति मिल गई है. कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली यह ट्रेन विशेष रूप से जनरल और मध्यम वर्ग के यात्रियों के सफर को बेहद सुगम बनाएगी.