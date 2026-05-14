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ग्रीन मोबिलिटी का नया सफर: सेंट्रल विस्टा में कल से दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा, जानिए रूट और किराया

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के हृदय स्थल, सेंट्रल विस्टा में 15 मई 2026 से एक नई और स्वच्छ परिवहन क्रांति की शुरुआत होने जा रही है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय व आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर अपनी महत्वाकांक्षी 'हाइड्रोजन-पावर्ड शटल बस सेवा' के शुभारंभ की घोषणा की है.

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने इस पहल को अर्बन मोबिलिटी के इतिहास में एक अहम कदम बताया है. यह सेवा ऐसे समय में शुरू हो रही है, जब दुनिया के तमाम देश ऊर्जा संकट की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं. यह पहल सिर्फ एक नई बस सेवा की शुरुआत ही नहीं, बल्कि एक व्यापक संदेश है.

अनुज दयाल के मुताबिक आज जब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर दबाव है, तब हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन को अपनाना समय की मांग है. यह कदम उस समय उठाया गया है, जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम कर सादगी व पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण पेश कर रहे हैं. साथ ही लोगों को ईंधन बचने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं. इतना ही नहीं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्री भी लगातार सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर जनता को जागरूक कर रहे हैं. इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए डीएमआरसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा है.

कनेक्टिविटी और रूट से सुगम होगा सफर: इस शटल सेवा का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों व आम जनता के लिए मेट्रो स्टेशन से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है.