ग्रीन मोबिलिटी का नया सफर: सेंट्रल विस्टा में कल से दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा, जानिए रूट और किराया
ग्रीन मोबिलिटी परियोजना पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क साबित होगी. हाइड्रोजन बस सेवा का यह प्रयोग प्रदूषण को भी कम करेगा.
Published : May 14, 2026 at 6:36 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के हृदय स्थल, सेंट्रल विस्टा में 15 मई 2026 से एक नई और स्वच्छ परिवहन क्रांति की शुरुआत होने जा रही है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय व आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर अपनी महत्वाकांक्षी 'हाइड्रोजन-पावर्ड शटल बस सेवा' के शुभारंभ की घोषणा की है.
डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने इस पहल को अर्बन मोबिलिटी के इतिहास में एक अहम कदम बताया है. यह सेवा ऐसे समय में शुरू हो रही है, जब दुनिया के तमाम देश ऊर्जा संकट की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं. यह पहल सिर्फ एक नई बस सेवा की शुरुआत ही नहीं, बल्कि एक व्यापक संदेश है.
DELHI METRO TO RUN HYDROGEN-POWERED SHUTTLE BUS SERVICE IN CENTRAL VISTA FROM 15TH MAY 2026— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) May 14, 2026
In a major step towards promoting clean, sustainable, and efficient urban mobility, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) in collaboration with the Ministry of Housing & Urban Affairs…
अनुज दयाल के मुताबिक आज जब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर दबाव है, तब हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन को अपनाना समय की मांग है. यह कदम उस समय उठाया गया है, जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम कर सादगी व पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण पेश कर रहे हैं. साथ ही लोगों को ईंधन बचने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं. इतना ही नहीं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्री भी लगातार सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर जनता को जागरूक कर रहे हैं. इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए डीएमआरसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा है.
कनेक्टिविटी और रूट से सुगम होगा सफर: इस शटल सेवा का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों व आम जनता के लिए मेट्रो स्टेशन से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है.
- मुख्य केंद्र: यह बस सेवा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को सेंट्रल विस्टा के प्रमुख कार्यालयों से जोड़ेगी.
- प्रमुख स्टॉपेज: कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स व इंडिया गेट.
- बस संख्या: दो अत्याधुनिक बसें संचालित होंगी—एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी-क्लॉकवाइज दिशा में, जिससे यात्री कम समय मे गंतव्य पर पहुंच जाएं और लंबा इंतजार न करना पड़े.
वातानुकूलित बस में आधुनिकता का संगम: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई ये 35 सीटों वाली एसी बसें अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं. अनुज दयाल के मुताबिक सुरक्षा व समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए इनमें जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीटीवी लगाए गए हैं.
बस का किराया व संचालन की स्थिति:
- संचालन दिवस : सोमवार से शुक्रवार कार्य दिवस)
- सुबह का समय: 08:30 AM से 12:30 PM तक
- शाम का समय: 03:30 PM से 06:30 PM तक
- फ्रीक्वेंसी- प्रत्येक 30 मिनट में बस सेवा.
- किराया- न्यूनतम 10 और अधिकतम 15 रुपये.
डिजिटल पेमेंट व एनसीएमसी से सफर: डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए किराए के भुगतान के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ₹एनसीएमसी), यूपीआई और नकद, तीनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे. डीएमआरसी बसों के संचालन, टिकट व यात्री सहायता की जिम्मेदारी संभालेगी, जबकि आईओसीएल ड्राइवरों व हाइड्रोजन ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी.
अनुज दयाल के मुताबिक कि यह परियोजना पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क साबित होगी. जब देश का नेतृत्व स्वयं सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सड़कों पर उतर रहा है, तो हाइड्रोजन बस सेवा का यह प्रयोग न सिर्फ प्रदूषण कम करेगा, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर दिल्ली की सड़कों को सांस लेने की जगह देगा.
ये भी पढ़ें:
- दिल्ली में मेट्रो, नमो भारत और इलेक्ट्रिक बसों से बदली सफर की तस्वीर
- दिल्ली में बढ़ेगा मेट्रो का दायरा, EV ट्रांसपोर्ट पर दिया जोर; सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में खोला खजाना
- दिल्ली में DTC के बस संचालन में होगा बड़ा बदलाव: एक साल में होगा रूट रेशनलाइजेशन, बेहतर होगी कनेक्टिविटी
- दिल्ली में सफर होगा डिजिटल: 2 मार्च से शुरू होगी पिंक-ब्लू-ऑरेंज कार्ड योजना, महिलाओं को मिलेगा स्मार्ट फ्री ट्रैवल कार्ड