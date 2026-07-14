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रिम्स में योग से थायरॉइड पर होगा बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन! जानें, क्या है ये नई पहल

रांची के रिम्स कैंपस में योग लैब का उद्घाटन ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में मौजूद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल 'रिम्स' में योग और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय की दिशा में एक नई पहल की गई है.

रिम्स के न्यू अकादमिक ब्लॉक में अत्याधुनिक योग लैब का उद्घाटन किया गया. इसी के साथ योग और प्राणायाम का थायरॉइड विकारों पर प्रभाव जानने के लिए एक बहुकेंद्रीय वैज्ञानिक शोध अध्ययन भी शुरू किया गया है. यह अध्ययन सिर्फ रिम्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि झारखंड के अन्य मेडिकल कॉलेज भी इसमें शामिल होंगे.

दो महीने तक चलेगा अध्ययन

इस शोध के तहत चयनित प्रतिभागी अगले दो महीने तक नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. इसके बाद विशेषज्ञ उनकी थायरॉइड ग्रंथि और उससे जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य मानकों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेंगे. इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियमित योग और प्राणायाम थायरॉइड विकारों के प्रबंधन में कितने प्रभावी साबित हो सकते हैं.

RIMS परिसर में योग शाला (ETV Bharat)

योग को बताया वैज्ञानिक स्वास्थ्य साधन

योग लैब के उद्घाटन के अवसर पर रिम्स के निदेशक प्रो. डॉ. डी.के. सिन्हा ने कहा कि योग केवल जीवनशैली का हिस्सा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्वास्थ्य संवर्धन का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने कहा कि ऐसे शोध भविष्य में मरीजों के उपचार के नए विकल्प विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.