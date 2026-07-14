रिम्स में योग से थायरॉइड पर होगा बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन! जानें, क्या है ये नई पहल
रांची के रिम्स कैंपस में योग लैब का उद्घाटन किया गया.
Published : July 14, 2026 at 9:11 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में मौजूद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल 'रिम्स' में योग और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय की दिशा में एक नई पहल की गई है.
रिम्स के न्यू अकादमिक ब्लॉक में अत्याधुनिक योग लैब का उद्घाटन किया गया. इसी के साथ योग और प्राणायाम का थायरॉइड विकारों पर प्रभाव जानने के लिए एक बहुकेंद्रीय वैज्ञानिक शोध अध्ययन भी शुरू किया गया है. यह अध्ययन सिर्फ रिम्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि झारखंड के अन्य मेडिकल कॉलेज भी इसमें शामिल होंगे.
दो महीने तक चलेगा अध्ययन
इस शोध के तहत चयनित प्रतिभागी अगले दो महीने तक नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. इसके बाद विशेषज्ञ उनकी थायरॉइड ग्रंथि और उससे जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य मानकों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेंगे. इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियमित योग और प्राणायाम थायरॉइड विकारों के प्रबंधन में कितने प्रभावी साबित हो सकते हैं.
योग को बताया वैज्ञानिक स्वास्थ्य साधन
योग लैब के उद्घाटन के अवसर पर रिम्स के निदेशक प्रो. डॉ. डी.के. सिन्हा ने कहा कि योग केवल जीवनशैली का हिस्सा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्वास्थ्य संवर्धन का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने कहा कि ऐसे शोध भविष्य में मरीजों के उपचार के नए विकल्प विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की कोशिश
फिजियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. मैरी पुष्पा बाड़ा ने कहा कि इस अध्ययन से यह समझने में मदद मिलेगी कि थायरॉइड विकारों के इलाज और प्रबंधन में योग की क्या भूमिका हो सकती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि शोध के निष्कर्ष भविष्य में चिकित्सकों को बेहतर उपचार रणनीति तैयार करने में मदद करेंगे.
योग का कराया गया अभ्यास
इस कार्यक्रम के दौरान अध्ययन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. पियूष ने प्रतिभागियों को योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया. साथ ही उन्होंने दैनिक जीवन में योग को अपनाकर बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के व्यावहारिक सुझाव भी दिए. इस उद्घाटन समारोह में रिम्स के डीन, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, संकाय सदस्य और स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं भी मौजूद रहे.
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