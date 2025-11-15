ETV Bharat / state

अफीम की खेती के मॉड्यूल पर पुलिस की नजर, गांव-गांव जा रही पुलिस!

पलामू में अफीम की खेती को रोकने के लिए पुलिस द्वारा ठोस कदम उठाया जा रहा है.

New initiative of police to stop opium cultivation in Palamu
अफीम के खेत (पुरानी तस्वीर) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2025 at 11:29 PM IST

पलामूः जिला में अफीम की खेती को रोकने के लिए कई स्तर पर पहल की जा रही है. जागरुकता अभियान के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.

साल 2024-25 में पलामू में अफीम की खेती के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाई हुई. अफीम की खेती को रोकने के लिए इस बार पलामू पुलिस ने सभी तंत्रों के साथ मिलकर एक योजना तैयार की है. खेती में इस्तेमाल होने वाले सप्लाई चेन पर भी पुलिस की नजर है. पानी के पंप, पाइप एवं खेती के जुड़े हुए उपकरणों की खरीदारी करने वालों पर पुलिस की नजर है.

इसके साथ ग्रामीण इलाकों में खेत की जुताई में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर की भी जानकारी ली जा रही है. पलामू के पांकी, तरहसी, मनातू, नावाजयपुर, पाटन, पांडु, नावाबाजार, हरिहरगंज, नौडीहा बाजार के दुकानों पर भी पुलिस ने नजर बनाए हुए है और निगरानी शुरू की है.

शुरुआत में पुलिस कोई अभी जानकारी मिली है कि पानी के इलाके से चतरा कुछ लोगों ने पानी के पंप को खरीदा है. दरअसल अफीम की खेती के पटवन के लिए पानी के पंप का इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि दुकानदारों का पंप खरीदने वाले लोगों का पूरा डिटेल रखने को कहा गया है.

खेती का किया जा रहा सत्यापन, हाई अलर्ट पर है पुलिस

अफीम की खेती को लेकर पुलिस लगातार सत्यापन कर रही है. पुलिस गांव गांव जा रही है और पिछले कुछ वर्षों में जहां-जहां खेती हुई थी उनका जायजा ले रही है. 2025 दूसरे सप्ताह तक पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र को अफीम की खेती से जुड़े हुए सबूत नहीं मिले थे. जहां पहले खेती हुई थी वहां सब कुछ सामान्य मिला है. अक्टूबर के अंतिम एवं नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह से अफीम की खेती की शुरुआत होती है यही वजह है कि पूरे पलामू के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस भौतिक सत्यापन भी कर रही है. अफीम की खेती को रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है एवं स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक भी की जा रही है. अभी तक कहीं से भी खेती की जानकारी नहीं मिली है. मनातू इलाके में अभियान के दौरान एक जगह कोशिश हुई थी जिसे नष्ट कर दिया गया है. पुलिस ग्रामीणों से लगातार खेती नहीं करने की अपील कर रही है.

