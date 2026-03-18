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जॉब श्योरिटी के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर विवि की नई पहल; कैंपस प्लेसमेंट के लिए छात्रों को टिप्स-ट्रेनिंग की सुविधा

बता दें कि डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अलग-अलग डिपार्टमेंट में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं लगातार कॉर्पोरेट कंपनियों में जॉब पा रहे हैं. मगर, ऐसे स्टूडेंटस की संख्या बेहद कम है. इस पर डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की प्लेसमेंट सेल ने कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट के मात खाने के बारे में मंथन किया. जिससे पता चला कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए आने वाली कंपनियों के इंटरव्यू में छात्र-छात्राएं अक्सर इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन (जीडी) में पिछड़ते हैं. क्योंकि, शैक्षणिक रूप से मेधावी होने के बावजूद भी स्टूडेंट कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यू में असफल रहते हैं. जिसके लिए ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया कि अब मुख्य प्लेसमेंट प्रक्रिया से पहले ही स्टूडेंटस के मॉक इंटरव्यू कराए जाएं.



एक्सपर्ट का पैनल कर रहा तैयार: DBRAU के प्लेसमेंट सेल कोऑर्डिनेटर प्रो. अनिल गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टूडेंट के मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट का पैनल बनाया है. एक्सपर्ट पैनल का काम छात्रों के व्यक्तित्व, संवाद, कौशल और तकनीकी ज्ञान की बारीकी से जांच करना है. मॉक इंटरव्यू के दौरान स्टूडेंटस जो गलतियां करते हैं. उनकी जो कमियां सामने आती हैं. उन्हें दूर करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. फीडबैक के जरिए दूर स्टूडेंटस की हर गलती को दूर करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है. उन्हें अपग्रेड और ट्रेंड करने का काम भी किया जा रहा है. जिससे कैंपस प्लेसमेंट को आई कंपनी के इंटरव्यू में स्टूडेंटस बेहतर प्रदर्शन करके अच्छा पैकेज पाएं. इसके लिए हर शनिवार को स्टूडेंटस की करियर काउंसलिग भी की जाती है.



व्यक्तित्व विकास-कम्युनिकेशन स्किल पर जोर: डॉ. भीमराव अंबेडकर विवि की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि हमारा लक्ष्य अब केवल डिग्री बांटना नहीं, बल्कि छात्रों को रोजगार के योग्य बनाना है. हमारे छात्र किताबी ज्ञान में निपुण होते हैं, लेकिन अक्सर अपनी काबिलियत का प्रेजेंटेशन करने में झिझकते हैं. इसलिए, स्टूडेंटस के व्यक्तित्व विकास और कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत काम किया जा रहा है. जिससे कैंपस प्लेसमेंट में अच्छे पैकेज से नौकरी पाएं. इसके साथ ही विवि की ओर से स्टूडेंट को स्टार्टअप के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है.

कंपनियों को प्रॉब्लम सॉल्वर की तलाश: DBRAU के प्लेसमेंट सेल कोऑर्डिनेटर प्रो. अनिल गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में कंपनियाों को केवल किताबी कीड़ा नहीं चाहिए, बल्कि कंपनियों को प्रॉब्लम सॉल्वर की तलाश रहती है. कैंपस प्लेसमेंट से पहले स्टूडेंट को तैयार करने पर पूरा जोर हैं. इसलिए, अब हर ब्रांच में मॉक टेस्ट कराए जाते हैं. विवि में प्लेसमेंट सेल के माध्यम से इस बारे में विशिष्ट क्षेत्रों पर कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहे हैं. बीते सप्ताह में ही 30 से अधिक स्टूडेंट का बडी कंपनी में अच्छे पैकेज पर इंटरशिप के लिए चयन हुआ है.



कैंपस प्लेसमेंट में पिछड़ने के रीजन-



1. सॉफ्ट स्किल्स की कमी: कैंपस प्लेसमेंट के दौरान जब स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठते हैं, तो अपनी बात सही तरह से रख नहीं पाते. क्योंकि, सॉफ्ट स्किल्स के अभाव में तकनीकी रूप से मजबूत होने पर भी कई छात्र अपनी बात को प्रभावी ढंग से इंटरव्यू में रख नहीं पाते हैं. कहें तो स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल में विफल रहते हैं.



2. बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस: कैंपस प्लेसमेंट के लिए होने वाले इंटरव्यू में अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं. जिसके चलते इंटरव्यू के दौरान आंखों से संपर्क यानी आई कॉन्टेक्ट ना करने की वजह से भी छात्र अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाते हैं.



3. इंडस्ट्री अवेयरनेस की कमी: अक्सर स्टूडेंट केवल सिलेबस तक सीमित रहते हैं. उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के लिए आयी कंपनी, बिजनेस मॉडल या मार्केट ट्रेंड्स की जानकारी नहीं होती. जिससे इंटरव्यू में उन्हें परेशानी होती हैं. जबकि, इंटरव्यू से पहले उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए.



4. एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग: कैंपस प्लेसमेंट के लिए आयी कंपनियों के एप्टीट्यूड-क्रिटिकल थिंकिंग में ही, कई स्टूडेंट तो शुरुआती राउंड में ही बाहर हो जाते हैं. ऐसे में स्टूडेंट की तार्किक क्षमता और तुरंत निर्णय लेने की शक्ति, बेहतरीन होना बेहद जरूरी है. इसलिए, अब इस पर पूरा फोकस है.



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