मिर्गी के मरीजों को बड़ी राहत: दिल्ली AIIMS में शुरू की गई नई पहल, इलाज होगा और बेहतर
एम्स दिल्ली की यह नई पहल मिर्गी के मरीजों के इलाज को और ज्यादा सटीक, सुरक्षित और किफायती बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.
Published : May 11, 2026 at 5:10 PM IST
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल एम्स दिल्ली ने मिर्गी यानी एपिलेप्सी के मरीजों के इलाज को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. एम्स के न्यूरोसाइंसेज सेंटर की न्यूरोबायोकैमिस्ट्री लैब में अब एडवांस्ड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी TDM सुविधा शुरू कर दी गई है. इसके जरिए डॉक्टर अब मरीजों के शरीर में एंटी-एपिलेप्टिक दवाओं की सही मात्रा की सटीक जांच कर सकेंगे, जिससे इलाज और ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित हो पाएगा.
एम्स दिल्ली की न्यूरोबायोकैमिस्ट्री लैब ने लेवेटिरासेटम और लैमोट्रिजीन जैसी महत्वपूर्ण एंटी-एपिलेप्टिक दवाओं के लिए विशेष थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग सेवा शुरू की है. यह सुविधा OPD और IPD दोनों मरीजों के लिए उपलब्ध होगी. इस नई सुविधा का उद्देश्य मरीजों के शरीर में दवा की मात्रा की सही निगरानी करना, दवा की डोज को मरीज के अनुसार तय करना, इलाज के असर का आकलन करना और दवा से होने वाले साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी का समय रहते पता लगाना है.
मिर्गी के मरीजों के लिए एम्स की नई पहल
एम्स प्रशासन का कहना है कि अब आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को महंगे प्राइवेट लैब्स या बाहरी सेंटरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. यह सुविधा देशभर के मरीजों को सस्ती और बेहतर न्यूरोडायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी. न्यूरोसाइंसेज़ सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर एस.बी. गायकवाड़ ने कहा कि एडवांस्ड न्यूरोडायग्नोस्टिक और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सुविधाओं के जरिए जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की पहचान और इलाज अब और अधिक सटीक हो सकेगा.
मिर्गी के मरीजों को बड़ी राहत
यह सुविधा एपिलेप्सी मरीजों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी. अब मरीजों को दवाओं की सही मॉनिटरिंग के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कम लागत में एम्स के भीतर ही एडवांस्ड टेस्टिंग उपलब्ध होगी, जिससे इलाज को और ज्यादा सटीक और सुरक्षित बनाया जा सकेगा.
नई पहल से एपिलेप्सी मरीजों केलिए होगी आसानी
प्रोफेसर अशोक शर्मा के मुताबिक जांच के लिए केवल 1 से 3 एमएल ब्लड सैंपल की जरूरत होगी, जिसे प्लेन सीरम वायल यानी येलो कैप में जमा किया जाएगा. टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टरों के लिए ई-हॉस्पिटल पोर्टल और मरीजों के लिए ORS पोर्टल पर उपलब्ध होगी. OPD मरीज अपने सैंपल NSC ग्राउंड फ्लोर स्थित कलेक्शन सेंटर काउंटर नंबर-3 पर जमा कर सकते हैं, जबकि IPD सैंपल रूम नंबर-64 में जमा होंगे. यह सुविधा NCI-AIIMS झज्जर कैंपस में भी उपलब्ध कराई गई है.
गौरतलब है कि एम्स की न्यूरोबायोकैमिस्ट्री लैब पहले से ही कई अत्याधुनिक न्यूरोलॉजिकल, ऑटोइम्यून, मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी और इंफेक्शियस डिजीज टेस्टिंग सेवाएं प्रदान कर रही है. नई TDM सुविधा की शुरुआत के साथ एम्स दिल्ली ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वह देश में किफायती, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है. एम्स दिल्ली की यह नई पहल एपिलेप्सी मरीजों के इलाज को और ज्यादा सटीक, सुरक्षित और किफायती बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.
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