कचरा नहीं, यह है कमाई का जरिया! नगर निगम को सौंपें अपना ई-वेस्ट और पाएं सही दाम, जानिए कैसे?
हेल्पलाइन 8335955000 पर बुक करें अपना ई-वेस्ट पिकअप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 8:51 AM IST
वाराणसी: नगर निगम ने घर, दफ्तर और स्कूल के ई कचरे के निस्तारण के एक नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत बनारस के लोग घर बैठे घर से अपना ई कचरा न सिर्फ रिसाइकल करने के लिए दे सकते हैं बल्कि इससे आमदनी भी होगी. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर और प्री बुकिंग की सुविधा भी शुरू है.
काशी को स्वच्छ बनाने की कवायद: दरअसल,काशी शहर को स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. शहर में लगातार बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए निगम ने 'एडमायबिन' को अधिकृत किया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुराने और खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सामान्य कचरे में मिलने से रोकना तथा उनका पर्यावरण-अनुकूल तरीके से रिसाइकलिंग सुनिश्चित करना है.
बुकिंग के साथ घर से ई-वेस्ट उठाएगा नगर निगम: नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि,अब शहर में घर-घर जाकर ई-वेस्ट का संग्रह किया जाएगा. संस्था द्वारा ई-वेस्ट लेते समय संबंधित नागरिक या संस्थान को उसका उचित मूल्य भी प्रदान किया जाएगा. यह सेवा केवल घरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, विभिन्न संस्थानों, उद्योगों और बल्क जनरेटरों से भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का संग्रह किया जाएगा.
काशीवासियों से अपील है कि वे पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को कल की समस्या न बनने दें. ई-वेस्ट को गीले या सूखे सामान्य कचरे के साथ न मिलाकर अलग रखें और अधिकृत संस्था को ही सौंपें. ई-वेस्ट पिकअप बुक करने के लिए नागरिक क्यूआर कोड या हेल्पलाइन नंबर 8335955000 पर संपर्क कर सकते हैं.-हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त
हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उठान: इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, प्रिंटर, स्कैनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, एयर कंडीशनर, गीजर, माइक्रोवेव ओवन, किचन उपकरण, बैटरी, सेल, चार्जर, केबल, नेटवर्किंग उपकरण (राउटर, स्विच), स्टेबलाइजर, इनवर्टर, यूपीएस, सर्किट बोर्ड (पीसीबी), होम थिएटर, ऑडियो सिस्टम और टेलीविजन (एलईडी/एलसीडी/सीआरटी) जैसे सभी प्रकार के ई-वेस्ट एकत्र किए जाएंगे.
चार आसान चरणों में होगी प्रक्रिया: ई-वेस्ट देने के लिए नागरिकों को सबसे पहले दिए गए हेल्पलाइन नंबर या QR Code के माध्यम से संपर्क करना होगा. इसके बाद पिकअप का सुविधाजनक समय और तिथि निर्धारित की जाएगी. तय समय पर एडमायबिन की टीम आपके स्थान पर पहुंचकर ई-वेस्ट एकत्र करेगी तथा उसका उचित मूल्य प्रदान करेगी. अंत में, एकत्र किए गए ई-वेस्ट को अधिकृत चैनलों के माध्यम से सुरक्षित चैनलाइजेशन और वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा.
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