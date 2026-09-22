करनाल के नीलोखेड़ी FPO की नई पहल, प्याज, करेला के बाद ड्राई भिंडी पहुंचेगी मार्केट
करनाल नीलोखेड़ी FPO ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. ड्राई सब्जियों विदेशों तक सप्लाई होगी.
Published : September 22, 2026 at 1:55 PM IST
करनालः सब्जियों के दाम जब खेत में किसान की मेहनत का मोल तक न चुका पाएं, तो अक्सर किसान के सामने फसल को औने-पौने दामों पर बेचने या खराब होने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता. लेकिन अब नीलोखेड़ी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO ने इस समस्या का नया रास्ता खोज निकाला है. एक ऐसी मशीन तैयार की गई है, जिसके जरिए सब्जियों को सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और जरूरत के मुताबिक देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है.
मंडी में भाव गिरा तो फसल को मिलेगा नया जीवन: करनाल और पूरे हरियाणा में बड़े स्तर पर सब्जियों की खेती होती है। कई बार उत्पादन ज्यादा होने के कारण प्याज, करेला, भिंडी जैसी सब्जियों के भाव अचानक जमीन पर आ जाते हैं. ऐसी स्थिति में किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. FPO की यह पहल ऐसे समय में किसानों के लिए वैकल्पिक बाजार और भंडारण का रास्ता तैयार करने की कोशिश है.
करेला के बाद अब भिंडी भी ड्राई होकर बाजार में: नीलोखेड़ी FPO ने इस तकनीक के जरिए सबसे पहले प्याज को सुखाकर तैयार किया. इसके बाद करेले को शामिल किया गया और अब भिंडी को भी ड्राई करके बाजार में उतारने की तैयारी है. उद्देश्य सिर्फ सब्जी को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि उसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदलकर बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है.
8 से 10 गुना तक मुनाफे का दावा, एक्सपोर्ट की भी तैयारी: FPO के फार्मर प्रोड्यूसर सरदार सिंह का कहना है कि "मशीन पर आने वाले खर्च के बाद सब्जियों को ड्राई करके तैयार करने से किसानों को बेहतर कीमत मिल सकती है. उनका दावा है कि सही बाजार मिलने पर ड्राई सब्जियों में सामान्य ताजी सब्जियों की तुलना में 8 से 10 गुना तक मुनाफा हासिल किया जा सकता है. FPO अब इन उत्पादों को एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है."
35 हजार की छोटी मशीन से लेकर 50 लाख का बड़ा यूनिट: किसानों की जरूरत और क्षमता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्तर की मशीनें उपलब्ध हैं. करीब 35 हजार रुपये की छोटी मशीन में किसान खुद सब्जियों की धुलाई कर उन्हें मशीन में डाल सकता है और ड्राई होने के बाद तैयार उत्पाद निकाल सकता है. वहीं करीब 50 लाख रुपये की लागत वाले बड़े यूनिट को 4 से 5 किसान मिलकर भी स्थापित कर सकते हैं.
बड़ा यूनिट करेगा सफाई से लेकर ड्राई करने तक का पूरा काम: बड़े यूनिट में किसानों को सब्जियों की सफाई और धुलाई के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी होगी. किसान बड़ी मात्रा में सब्जियां मशीन में डालेंगे और यूनिट खुद उनकी सफाई, धुलाई और ड्राई करने की प्रक्रिया पूरी करेगा. इसके बाद तैयार उत्पाद को वजन के हिसाब से पैक कर बाजार में बेचा जा सकता है या एक्सपोर्ट के लिए भेजा जा सकता है.
मंदी के दौर में किसान के लिए बन सकता है सहारा: FPO का कहना है कि हर साल कई सब्जियों के भाव उत्पादन बढ़ने के कारण बेहद नीचे चले जाते हैं. ऐसे समय में किसान को तत्काल बिक्री के बजाय अपनी फसल को ड्राई करके सुरक्षित रखने का विकल्प मिल सकता है. इससे फसल की बर्बादी कम होगी, किसानों को बाजार चुनने का समय मिलेगा और सब्जी को एक नए उत्पाद के रूप में बेचने की संभावना बनेगी.
सरकार से सब्सिडी की मांग, किसानों तक तकनीक पहुंचाने पर जोर: सरदार सिंह ने बताया कि "फिलहाल इस तकनीक और मशीन पर सरकार की ओर से कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं है." उनका कहना है कि "अगर सरकार इस दिशा में किसानों को आर्थिक सहायता और सब्सिडी उपलब्ध कराए तो ज्यादा से ज्यादा किसान इस तकनीक को अपना सकते हैं और सब्जियों के मंदे भाव के समय होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है."
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खेत की सब्जी अब बनेगी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट: नीलोखेड़ी FPO की यह पहल पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन की दिशा में एक कदम है. यानी किसान सिर्फ कच्ची सब्जी बेचने तक सीमित न रहकर उसे प्रोसेस कर ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकेगा और बेहतर बाजार में बेच सकेगा. अगर यह मॉडल बड़े स्तर पर सफल होता है तो सब्जियों की बर्बादी रोकने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक नया रास्ता भी तैयार हो सकता है.