यात्री सुरक्षा को लेकर देवरिया पुलिस की नई पहल; 375 ई-रिक्शा पर लगे स्कैनर, पता चल सकेगी चालक की जानकारी
एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि इसमें चालक के बारे में विस्तार से जानकारी रहेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 9:42 PM IST
देवरिया : शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा अब हाईटेक होने जा रहे हैं. सवारी की सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए देवरिया पुलिस ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है. अब हर ई-रिक्शा पर एक विशेष QR कोड वाला स्कैनर लगाया जा रहा है.
इस स्कैनर को मोबाइल से स्कैन करते ही चालक की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी. पहले दिन ही इस अभियान के तहत 375 ई-रिक्शा वाहनों पर यह कोड लगा दिया गया है. अब इस कोड से चालक का आपराधिक इतिहास भी पता चल सकेगा. पुलिस लाइन में कार्यक्रम का शुभारंभ डीआईजी एस. चन्नपा ने किया.
यह व्यवस्था देवरिया में पहली बार लागू की गई है. पिछले कुछ महीनों में ई-रिक्शा से जुड़ी कई शिकायतें बढ़ीं थीं. कई बार दुर्घटना होने पर चालक मौके से ई-रिक्शा छोड़कर भाग जाता था और उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता था. इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर यातायात पुलिस ने यह योजना बनाई.
क्या है ये QR स्कैनर सिस्टम : यह एक छोटा सा वाटरप्रूफ स्टीकर है, जिसमें एक यूनिक QR कोड होता है. यह स्टीकर ई-रिक्शा के आगे और पीछे दोनों तरफ लगाया जा रहा है ताकि आसानी से दिखे.
QR सिस्टम की कार्यप्रणाली बहुत ही सरल
पंजीकरण : सबसे पहले सभी ई-रिक्शा चालकों को अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा के कागजात, अपना फोटो और मोबाइल नंबर यातायात थाने या RTO कार्यालय में जमा करना होगा.
वेरिफिकेशन : पुलिस द्वारा चालक का वेरिफिकेशन किया जाएगा. उसके नाम पर कोई मुकदमा, कोई वारंट या कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, यह जांचा जाएगा.
कोड जनरेट : वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद परिवहन विभाग के पोर्टल पर चालक का डेटा फीड किया जाएगा और उसके नाम से एक यूनिक QR कोड जनरेट होगा.
स्कैन पर जानकारी : कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल के कैमरे या किसी भी QR स्कैनर ऐप से उस कोड को स्कैन करेगा तो तुरंत एक पेज खुलेगा. उस पेज पर चालक का नाम, पिता का नाम, उसका फोटो, उसका मोबाइल नंबर, उसके ई-रिक्शा का नंबर, चेचिस नंबर और उसका पुलिस वेरिफिकेशन स्टेटस दिखेगा. अगर चालक पर कोई पुराना मुकदमा दर्ज है तो उसका विवरण भी इसी में दिखेगा.
पहले दिन 375 वाहनों पर लगा : यातायात विभाग ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर और बस स्टेशन के पास विशेष कैंप लगाया था. इस कैंप में पहले दिन 375 ई-रिक्शा चालक पहुंचे और उन्होंने अपना पंजीकरण कराकर अपने वाहनों पर स्कैनर लगवाया. अधिकारियों ने बताया कि देवरिया शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5000 से अधिक ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं. अगले 15 दिनों के अंदर सभी ई-रिक्शा पर यह कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने बताया कि अभियान के बाद जो भी ई-रिक्शा बिना QR कोड के सड़क पर चलता पाया जाएगा, उस पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना और वाहन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के नाबालिग चालकों को किसी भी हालत में कोड नहीं दिया जाएगा.
महिला सुरक्षा में मिलेगी बड़ी मदद
इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा महिला सुरक्षा में मिलने वाला है. अक्सर रात के समय महिला सवारियां ई-रिक्शा में बैठने से डरती हैं क्योंकि चालक की कोई जानकारी नहीं होती. अब कोड स्कैन करने से महिला अपने परिवार को चालक की फोटो और गाड़ी नंबर तुरंत भेज सकती हैं. देवरिया की एक कॉलेज छात्रा ने बताया कि यह बहुत अच्छी पहल है. अब हम बेझिझक ई-रिक्शा में बैठ सकेंगे क्योंकि हमें पता होगा कि चालक कौन है.
इसके अलावा अगर कोई चालक बदतमीजी करता है, ज्यादा किराया मांगता है या सामान लेकर भाग जाता है तो यात्री सीधे QR कोड में दिए गए नंबर से उसकी शिकायत पुलिस से कर सकता है. पुलिस को भी आरोपी को पकड़ने में आसानी होगी.
आगे की योजना : पुलिस विभाग का कहना है कि यह सिर्फ पहला चरण है. दूसरे चरण में इस QR कोड को देवरिया पुलिस के ‘112’ और ‘यूपी कॉप’ ऐप से जोड़ा जाएगा, ताकि कोई भी यात्री स्कैन करते ही सीधे पुलिस को अपनी लोकेशन के साथ शिकायत भेज सके. साथ ही सभी ई-रिक्शा का रंग एक समान करने और उन पर रेट लिस्ट चस्पा करने की भी योजना है ताकि यात्रियों से मनमाना किराया न वसूला जा सके.
एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि क्यूआर कोड ई रिक्शा पर लगाने से कोई भी व्यक्ति चालक के बारे में जानकारी जुटा सकता है. इसमें चालक के बारे में विस्तार से जानकारी रहेगी.
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