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यात्री सुरक्षा को लेकर देवरिया पुलिस की नई पहल; 375 ई-रिक्शा पर लगे स्कैनर, पता चल सकेगी चालक की जानकारी

देवरिया पुलिस की नई पहल ( Photo credit: ETV Bharat )

देवरिया : शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा अब हाईटेक होने जा रहे हैं. सवारी की सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए देवरिया पुलिस ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है. अब हर ई-रिक्शा पर एक विशेष QR कोड वाला स्कैनर लगाया जा रहा है.

इस स्कैनर को मोबाइल से स्कैन करते ही चालक की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी. पहले दिन ही इस अभियान के तहत 375 ई-रिक्शा वाहनों पर यह कोड लगा दिया गया है. अब इस कोड से चालक का आपराधिक इतिहास भी पता चल सकेगा. पुलिस लाइन में कार्यक्रम का शुभारंभ डीआईजी एस. चन्नपा ने किया.

देवरिया पुलिस की नई पहल (Video credit: ETV Bharat)

यह व्यवस्था देवरिया में पहली बार लागू की गई है. पिछले कुछ महीनों में ई-रिक्शा से जुड़ी कई शिकायतें बढ़ीं थीं. कई बार दुर्घटना होने पर चालक मौके से ई-रिक्शा छोड़कर भाग जाता था और उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता था. इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर यातायात पुलिस ने यह योजना बनाई.

क्या है ये QR स्कैनर सिस्टम : यह एक छोटा सा वाटरप्रूफ स्टीकर है, जिसमें एक यूनिक QR कोड होता है. यह स्टीकर ई-रिक्शा के आगे और पीछे दोनों तरफ लगाया जा रहा है ताकि आसानी से दिखे.



QR सिस्टम की कार्यप्रणाली बहुत ही सरल



पंजीकरण : सबसे पहले सभी ई-रिक्शा चालकों को अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा के कागजात, अपना फोटो और मोबाइल नंबर यातायात थाने या RTO कार्यालय में जमा करना होगा. वेरिफिकेशन : पुलिस द्वारा चालक का वेरिफिकेशन किया जाएगा. उसके नाम पर कोई मुकदमा, कोई वारंट या कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, यह जांचा जाएगा. कोड जनरेट : वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद परिवहन विभाग के पोर्टल पर चालक का डेटा फीड किया जाएगा और उसके नाम से एक यूनिक QR कोड जनरेट होगा. स्कैन पर जानकारी : कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल के कैमरे या किसी भी QR स्कैनर ऐप से उस कोड को स्कैन करेगा तो तुरंत एक पेज खुलेगा. उस पेज पर चालक का नाम, पिता का नाम, उसका फोटो, उसका मोबाइल नंबर, उसके ई-रिक्शा का नंबर, चेचिस नंबर और उसका पुलिस वेरिफिकेशन स्टेटस दिखेगा. अगर चालक पर कोई पुराना मुकदमा दर्ज है तो उसका विवरण भी इसी में दिखेगा.

