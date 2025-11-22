ETV Bharat / state

दिल्ली में सांस लेना होगा आसान! सरकार की नई पहल से ठंड से मिलेगी राहत और प्रदूषण पर लगेगी लगाम

खुली आग जहां प्रदूषण बढ़ाती है, वहीं इलेक्ट्रिक हीटर एक सुरक्षित, स्वच्छ और व्यावहारिक विकल्प है. यह छोटा-सा कदम भी प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी मदद साबित हो सकता है. इस अवसर पर चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार मनजिंदर सिंह सिरसा, स्थानीय विधायक तिलक राम गुप्ता, विधायक राजकुमार भाटिया सहित RWA’s के अन्य सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ती ठंड और प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली हाट, पीतमपुरा में दिल्ली विभिन्न RWA’s को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए. इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में खुला अलाव जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण को कम करना है.

प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता: इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारी सरकार प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर मोर्चे पर मिशन मोड में काम कर रही है. कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं, स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान निरंतर जारी हैं, सड़कों पर जल छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग को और प्रभावी बनाया गया है. साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों व औद्योगिक इकाइयों की निगरानी भी लगातार मजबूत की जा रही है. दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हमारा संकल्प भी है, हमारी ज़िम्मेदारी और हमारी प्राथमिकता भी है. हम सबकी भागीदारी है कि प्रदूषण के विरुद्ध इस जंग में सफलता का सबसे प्रभावी माध्यम है.

दिल्ली सरकार की नई पहल: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आज जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया, हम किसी भी रूप में कचरा जलाने पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं. दिल्ली में, कई सुरक्षा गार्ड गर्म रहने के लिए जैव ईंधन या कचरा जलाते हैं. हम आपसे इस पर कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं कह रहे हैं.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसका खर्च वहन करेगी और हम गैस सिलेंडर, चूल्हे और हीटर उपलब्ध कराएंगे. लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि दिल्ली के तीन करोड़ लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें. इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा. इसलिए, मैं सभी से इस पहल का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं.

