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झबरेड़ा में 10 गौवंशों की हत्या का मामला, केस में आया नया मोड़, बड़े नेता का नाम आया सामने

रुड़की: उत्तराखंड के रुड़की शहर से सटे एक गांव से ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है. मामला झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा शेख गांव का है. यहां पर तीन महीने पहले हुई गौवंश की हत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया, जिससे चौंकाने वाली बात सामने आयी है. मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए पुलिस भी काफी सावधानी बरत रही है.

दरअसल, ग्रामीणों ने एक नेता पर गौवंश की हत्या का आरोप लगाया है. जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा मामला करीब तीन महीने पुराना है. झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा शेख गांव के नाले में भारी मात्रा में गौवंश के अवशेष मिले थे. उस दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया गया था. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नाले में उतरकर गौवंश के अवशेषों को बाहर निकाला था.

जानकारी के मुताबिक तब इस मामले में पुलिस एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था. वहीं अब इस मामले में गांव के लोगों ने ही चुप्पी तोड़ दी है. ग्रामीणों ने अब कुछ नामों का खुलासा किया है.

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में हुई एक शादी समारोह में 10 से अधिक गौवंश की बेरहमी से हत्या की गई और उसका मीट पार्टी में इस्तेमाल किया गया. इसके लिए ग्रामीणों ने एक स्थानीय नेता को जिम्मेदार बताया है. साथ ही ग्रामीणों का दावा है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अब तक इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी.