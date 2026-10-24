कोल डैम में अब पानी पर दौड़ेगा रोमांच! स्पीड बोट से मिनी क्रूज तक, 35 किलोमीटर के जलाशय में सजेगी पर्यटन की नई दुनिया
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:27 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के बीच अब पर्यटकों को प्रकृति के नजारों के साथ पानी पर रोमांच का अनुभव भी मिलेगा. मंडी जिले के कोल डैम जलाशय में पर्यटन की नई संभावनाओं को पंख लगने जा रहे हैं. ऐहन से तत्तापानी तक करीब 35 किलोमीटर लंबे जलाशय क्षेत्र में एडवेंचर वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का विस्तार होने से यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा. यहां स्पीड बोट की रफ्तार, जेट स्की का रोमांच, बनाना बोट और बंपर राइड का उत्साह और मिनी क्रूज में जलाशय की खूबसूरती निहारने का अवसर मिलेगा. इस पहल से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला मंडी के ऐहन में कोल डैम जलाशय में एडवेंचर वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ किया. राज्य सरकार ने जलाशय की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहां साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधियों के विस्तार का निर्णय लिया है. इसके तहत पर्यटकों को विभिन्न रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा.
स्पीड बोट, जेट स्की और मिनी क्रूज होंगे खास आकर्षण
कोल डैम जलाशय में शुरू की जा रही जल क्रीड़ा गतिविधियों के तहत पर्यटकों के लिए स्पीड बोट, जेट स्की, बनाना बोट और बंपर राइड जैसी आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके अतिरिक्त 20 यात्रियों की क्षमता वाला मिनी क्रूज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेगा. इन गतिविधियों से पर्यटक जलाशय की प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखने के साथ रोमांचक अनुभव भी हासिल कर सकेंगे. ऐहन से तत्तापानी तक करीब 35 किलोमीटर के जलाशय क्षेत्र में इन गतिविधियों के विस्तार से आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन कारोबार को नई गति मिलने की संभावना है. पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय स्तर पर होटल, होम स्टे, खानपान और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों को भी लाभ मिल सकता है.
पर्यटन से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा क्षेत्र
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इस दिशा में वॉटर स्पोर्ट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. पर्यटन क्षेत्र से लाखों परिवारों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, वहीं इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इससे पहले बिलासपुर में भी इस प्रकार की गतिविधियां शुरू कर चुकी है. सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है. कोल डैम जलाशय में एडवेंचर वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की शुरुआत भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
स्थानीय लोगों की आय बढ़ने की जगी उम्मीद
इस अवसर पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच अब धरातल पर साकार हुई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोल डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं. कोल डैम में पर्यटन की नई गतिविधियां शुरू होने से क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बल मिलने की उम्मीद है.
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