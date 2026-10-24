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कोल डैम में अब पानी पर दौड़ेगा रोमांच! स्पीड बोट से मिनी क्रूज तक, 35 किलोमीटर के जलाशय में सजेगी पर्यटन की नई दुनिया

कोल डैम जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन को बढ़ावा दे रही सरकार ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के बीच अब पर्यटकों को प्रकृति के नजारों के साथ पानी पर रोमांच का अनुभव भी मिलेगा. मंडी जिले के कोल डैम जलाशय में पर्यटन की नई संभावनाओं को पंख लगने जा रहे हैं. ऐहन से तत्तापानी तक करीब 35 किलोमीटर लंबे जलाशय क्षेत्र में एडवेंचर वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का विस्तार होने से यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा. यहां स्पीड बोट की रफ्तार, जेट स्की का रोमांच, बनाना बोट और बंपर राइड का उत्साह और मिनी क्रूज में जलाशय की खूबसूरती निहारने का अवसर मिलेगा. इस पहल से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला मंडी के ऐहन में कोल डैम जलाशय में एडवेंचर वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ किया. राज्य सरकार ने जलाशय की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहां साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधियों के विस्तार का निर्णय लिया है. इसके तहत पर्यटकों को विभिन्न रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा.