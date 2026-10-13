DU के ढाका कॉम्प्लेक्स, सूरजमल विहार और नजफगढ़ में बनेंगे नए हॉस्टल, 21,895 विद्यार्थियों को मिलेगी रहने की सुविधा
5,889 करोड़ रुपये की लागत से नए हॉस्टल और पुराने भवनों का होगा पुनर्निर्माण, वीर सावरकर कॉलेज में भी लड़के-लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेगा.
Published : October 13, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के ढाका कॉम्प्लेक्स, सूरजमल विहार और नजफगढ़ में विद्यार्थियों के लिए नए बहुमंजिला हॉस्टल बनाए जाएंगे. इसके अलावा नजफगढ़ के रोशनपुरा स्थित वीर सावरकर कॉलेज और द्वारका स्थित विश्वविद्यालय के पश्चिमी परिसर में भी लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की योजना है. विश्वविद्यालय में आवासीय सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 5,889 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे. इससे कुल 21,895 विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी. कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी परिषद (ईसी) की 1284वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
कार्यकारी परिषद की मंजूरी के अनुसार, नए हॉस्टलों के निर्माण पर करीब 4,027 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनसे 15,758 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी. विश्वविद्यालय ने उपलब्ध जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए बहुमंजिला इमारतें बनाने की योजना तैयार की है. इसके तहत ढाका कॉम्प्लेक्स, सूरजमल विहार और नजफगढ़ के परिसरों में हॉस्टल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. नजफगढ़ के रोशनपुरा स्थित वीर सावरकर कॉलेज में भी छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाए जाएंगे. इसके अलावा, द्वारका स्थित विश्वविद्यालय के पश्चिमी परिसर और कड़कड़डूमा के सूरजमल विहार स्थित पूर्वी परिसर में भी लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की योजना है.
जुबली हॉल और पीजी मेन्स हॉस्टल का होगा पुनर्निर्माण
नए हॉस्टलों के निर्माण के साथ ही विश्वविद्यालय के दो पुराने हॉस्टलों का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा. इसके लिए करीब 1,862 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. पुनर्निर्माण के बाद इन हॉस्टलों में 6,137 विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी. इस योजना में जुबली हॉल और पीजी मेन्स हॉस्टल शामिल हैं. कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने स्पष्ट किया कि पुनर्निर्माण के दौरान किसी भी मौजूदा हॉस्टल का नाम नहीं बदला जाएगा.
अगले 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार हुआ डिजाइन
कुलपति ने कहा कि हॉस्टल की इमारतों के डिजाइन 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि जब विश्वविद्यालय में पहले हॉस्टल बनाए गए थे, तब की परिस्थितियां अलग थीं. आने वाले समय में विद्यार्थियों की जरूरतें भी बदलेंगी. इसलिए निर्माण की योजना अगले 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है. विश्वविद्यालय में भवन निर्माण के लिए खाली जमीन की कमी को देखते हुए हॉस्टल ब्लॉकों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि संबंधित परिसर के लिए निर्धारित फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) का पूरा उपयोग किया जा सके. इससे जगह में अधिक आवासीय सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी.
हॉस्टल में डाइनिंग हॉल और रीडिंग रूम की भी सुविधा
प्रस्तावित हॉस्टलों में विद्यार्थियों के रहने के साथ-साथ उनकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा. हॉस्टल परिसर में डाइनिंग हॉल, दुकानें, कॉमन रूम, रीडिंग रूम और वार्डन के रहने की व्यवस्था की जाएगी. इन सुविधाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को परिसर के अंदर ही पढ़ाई और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी. विश्वविद्यालय की योजना के तहत अलग-अलग परिसरों में हॉस्टल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे.
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