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DU के ढाका कॉम्प्लेक्स, सूरजमल विहार और नजफगढ़ में बनेंगे नए हॉस्टल, 21,895 विद्यार्थियों को मिलेगी रहने की सुविधा

DU कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के ढाका कॉम्प्लेक्स, सूरजमल विहार और नजफगढ़ में विद्यार्थियों के लिए नए बहुमंजिला हॉस्टल बनाए जाएंगे. इसके अलावा नजफगढ़ के रोशनपुरा स्थित वीर सावरकर कॉलेज और द्वारका स्थित विश्वविद्यालय के पश्चिमी परिसर में भी लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की योजना है. विश्वविद्यालय में आवासीय सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 5,889 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे. इससे कुल 21,895 विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी. कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी परिषद (ईसी) की 1284वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

कार्यकारी परिषद की मंजूरी के अनुसार, नए हॉस्टलों के निर्माण पर करीब 4,027 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनसे 15,758 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी. विश्वविद्यालय ने उपलब्ध जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए बहुमंजिला इमारतें बनाने की योजना तैयार की है. इसके तहत ढाका कॉम्प्लेक्स, सूरजमल विहार और नजफगढ़ के परिसरों में हॉस्टल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. नजफगढ़ के रोशनपुरा स्थित वीर सावरकर कॉलेज में भी छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाए जाएंगे. इसके अलावा, द्वारका स्थित विश्वविद्यालय के पश्चिमी परिसर और कड़कड़डूमा के सूरजमल विहार स्थित पूर्वी परिसर में भी लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की योजना है.