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मिरांडा हाउस में दिव्यांग और EWS छात्राओं के लिए बनेगा नया हॉस्टल, जानिए कब तक होगा तैयार ?

दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के लिए बनेगा नया हॉस्टल ( ETV Bharat )

प्राचार्या प्रोफेसर विजया लक्ष्मी नंदा ने कहा कि नया हॉस्टल विशेष रूप से PwBD और EWS वर्ग की छात्राओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. कॉलेज का प्रयास है कि किसी भी छात्रा की पढ़ाई केवल आवास की कमी के कारण प्रभावित न हो. कई बार आर्थिक स्थिति या विशेष जरूरतों के कारण छात्राओं को हॉस्टल नहीं मिल पाता, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में दिव्यांग (PwBD) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की छात्राओं के लिए नया हॉस्टल बनाया जा रहा है. कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर विजया लक्ष्मी नंदा ने बताया कि इस हॉस्टल के निर्माण तैयारी तेजी से चल रही है और इसे अगले वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हॉस्टल में करीब 80 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी. इसका उद्देश्य उन छात्राओं को बेहतर, सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध कराना है, जिन्हें रहने की सुविधा मिलने में सबसे अधिक कठिनाई होती है. इस परियोजना को कॉरपोरेट सेक्टर का भी सहयोग मिल रहा है.

प्रोफेसर विजया लक्ष्मी नंदा ने कहा कि मिरांडा हाउस हमेशा से समावेशी शिक्षा और समान अवसर देने की सोच के साथ आगे बढ़ा है. इसी सोच के तहत यह परियोजना शुरू की गई है, जिससे हर छात्रा को सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करने का अवसर मिल सके. प्राचार्या ने बताया कि नए हॉस्टल में लगभग 80 छात्राओं के रहने की सुविधा होगी. हॉस्टल को इस तरह विकसित किया जाएगा कि दिव्यांग छात्राओं को किसी तरह की परेशानी न हो. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को भी कम खर्च में बेहतर आवास मिल सकेगा.

दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को होगा फायदा

इसके शुरू होने के बाद देश के अलग-अलग राज्यों और दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को कॉलेज परिसर में ही रहने की सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि परिसर में रहने से छात्राओं का समय बचेगा, रोजाना लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं होगी और वह पढ़ाई, शोध तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे सकेंगी. इससे अभिभावकों को भी राहत मिलेगी.

नए हॉस्टल में करीब 80 छात्राओं के रहने की होगी व्यवस्था (ETV Bharat)

हॉस्टल की क्षमता में होगा बड़ा इजाफा:

मिरांडा हाउस में 360 बेड वाला हॉस्टल है. नया हॉस्टल और अन्य विस्तार कार्य पूरे होने के बाद हॉस्टल की कुल क्षमता में करीब 200 सीटों की बढ़ोतरी होगी. इससे पहले की तुलना में अधिक छात्राओं को हॉस्टल में रहने का अवसर मिलेगा.प्राचार्या ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में छात्राएं हॉस्टल के लिए आवेदन करती हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण सभी को जगह नहीं मिल पाती. नई सीटें बढ़ने के बाद अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा.

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