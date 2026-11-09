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काशी संस्कृति संसद में युवाओं पर फोकस; अगले वर्ष से लागू होगी नई हिंदू आचार संहिता

अगले वर्ष से लागू होगी नई हिंदू आचार संहिता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: हिंदू धर्म में कुछ सवाल हमेशा बने रहते हैं. जैसे क्या सही है और क्या गलत है? मंदिर में किसका प्रवेश होना चाहिए? महिलाओं के क्या अधिकार हैं? दलितों के क्या अधिकार है? हिंदू होने का मतलब आज के युवा क्या समझे? या हमारी परंपराएं मान्यताएं क्या है? हालांकि, अब इन सवालों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. नये हिंदू वर्ष से हिंदू आचार संहिता लागू होगी.

काशी में संस्कृति संसद: काशी में लगभग दो हजार संतों ने इस पर मंथन किया है. इसके जवाब तैयार कर लिए हैं. काशी में तीन दिनों तक संस्कृति संसद का आयोजन हुआ. जहां पर अलग-अलग संप्रदायों के शंकराचार्य सहित 1680 संतों ने अलग-अलग बिंदुओं पर मंथन किया है. इसमें हिंदू आचार संहिता और मनुस्मृति पर विस्तार से चर्चा की गई.

वाराणसी से संवाददाता प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री और संस्कृति संसद के आयोजक स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि इस बार की संस्कृति संसद ने बेहद महत्वपूर्ण चार-पांच बड़े फैसले लिए हैं. संस्कृति संसद में आने वाले 100 साल के दौरान हिंदुओं की दिशा तय करने पर मंथन हुआ. उन्होंने बताया कि नई हिंदू आचार संहिता को लेकर के मंजूरी भी मिल गई है. अगले साल से हिंदू आचार संहिता लागू कर दी जाएगी. स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में हिंदू रहते हैं. नई पीढ़ी के बच्चे कंफ्यूज हैं और उनके मन में कई सवाल हैं कि हम हिंदू क्यों हैं? कैसे हैं? हमें क्या-क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि 2021 में संतों ने तय किया था कि अब एक नई संहिता बननी चाहिए. नई स्मृति होगी जारी: अब यह संहिता लगभग पूरी हो चुकी है. आने वाली वर्ष प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के दिन हम इसे पूरी दुनिया के सनातनियों के लिए जारी कर देंगे. उन्होंने कहा कि देश हमारा संविधान से चलेगा. लेकिन समाज संस्कार से चलेगा. कलयुग में पराशर स्मृति आई. 1000 साल पहले कैवल स्मृति आई थी. अब नई हिंदू स्मृति भी उतनी ही जरूरी हो गई है. उन्होंने बताया कि हिंदू आचार संहिता की बात करें तो इसमें तमाम बिंदुओं को शामिल किया गया. महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया गया है. जो यह स्पष्ट करेगा कि हमारे धर्म में महिलाओं को कभी भी नियंत्रित नहीं किया गया है बल्कि हमसे ज्यादा किसी धर्म ने अधिकार नहीं दिया है. अब यह लिखित में भी होगा. काशी में संस्कृति संसद. (Photo Credit: ETV Bharat) भ्रम दूर करने होंगे: दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है. उस पर भी खुली चर्चा रहेगी. युवाओं के लिए गाइडलाइन भी मौजूद रहेगा. हिंदू होने का क्या मतलब है. क्या करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना है. सनातन संस्कृति की नींव को लेकर के आगे बढ़ाना है. मनुस्मृति समिति का हुआ गठन: उन्होंने बताया कि इसके साथ ही संस्कृति संसद में मनुस्मृति को लेकर के चर्चा हुई. भारत में मनुस्मृति को लाने पर भी सभी लोग एकमत हुए. हम लोगों ने इस बात पर मंथन किया कि 1791 से पहले की मनुस्मृति की पांडुलिपि कहां है? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, यह एडिटेड पांडुलिपिया हैं. विलियम जॉन्स ने खुद इस बात को कहा भी है. उसने खुद को एडिटर कहा है, अनुवादक नहीं. एडिटर कुछ बातों को जोड़ सकता है और कुछ निकाल भी सकता है. मूल हस्तलिखित पांडुलिपिया लंदन ले जाएंगी, लेकिन अभी आई नहीं हैं.