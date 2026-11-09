काशी संस्कृति संसद में युवाओं पर फोकस; अगले वर्ष से लागू होगी नई हिंदू आचार संहिता
अमेरिकी एजेंसी ने सर्वे में पाया है कि पूरी दुनिया के युवा आध्यात्मिक की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि भोग की एक सीमा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 9:09 AM IST
वाराणसी: हिंदू धर्म में कुछ सवाल हमेशा बने रहते हैं. जैसे क्या सही है और क्या गलत है? मंदिर में किसका प्रवेश होना चाहिए? महिलाओं के क्या अधिकार हैं? दलितों के क्या अधिकार है? हिंदू होने का मतलब आज के युवा क्या समझे? या हमारी परंपराएं मान्यताएं क्या है? हालांकि, अब इन सवालों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. नये हिंदू वर्ष से हिंदू आचार संहिता लागू होगी.
काशी में संस्कृति संसद: काशी में लगभग दो हजार संतों ने इस पर मंथन किया है. इसके जवाब तैयार कर लिए हैं. काशी में तीन दिनों तक संस्कृति संसद का आयोजन हुआ. जहां पर अलग-अलग संप्रदायों के शंकराचार्य सहित 1680 संतों ने अलग-अलग बिंदुओं पर मंथन किया है. इसमें हिंदू आचार संहिता और मनुस्मृति पर विस्तार से चर्चा की गई.
अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री और संस्कृति संसद के आयोजक स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि इस बार की संस्कृति संसद ने बेहद महत्वपूर्ण चार-पांच बड़े फैसले लिए हैं.
संस्कृति संसद में आने वाले 100 साल के दौरान हिंदुओं की दिशा तय करने पर मंथन हुआ. उन्होंने बताया कि नई हिंदू आचार संहिता को लेकर के मंजूरी भी मिल गई है. अगले साल से हिंदू आचार संहिता लागू कर दी जाएगी.
स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में हिंदू रहते हैं. नई पीढ़ी के बच्चे कंफ्यूज हैं और उनके मन में कई सवाल हैं कि हम हिंदू क्यों हैं? कैसे हैं? हमें क्या-क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि 2021 में संतों ने तय किया था कि अब एक नई संहिता बननी चाहिए.
नई स्मृति होगी जारी: अब यह संहिता लगभग पूरी हो चुकी है. आने वाली वर्ष प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के दिन हम इसे पूरी दुनिया के सनातनियों के लिए जारी कर देंगे. उन्होंने कहा कि देश हमारा संविधान से चलेगा. लेकिन समाज संस्कार से चलेगा.
कलयुग में पराशर स्मृति आई. 1000 साल पहले कैवल स्मृति आई थी. अब नई हिंदू स्मृति भी उतनी ही जरूरी हो गई है. उन्होंने बताया कि हिंदू आचार संहिता की बात करें तो इसमें तमाम बिंदुओं को शामिल किया गया.
महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया गया है. जो यह स्पष्ट करेगा कि हमारे धर्म में महिलाओं को कभी भी नियंत्रित नहीं किया गया है बल्कि हमसे ज्यादा किसी धर्म ने अधिकार नहीं दिया है. अब यह लिखित में भी होगा.
भ्रम दूर करने होंगे: दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है. उस पर भी खुली चर्चा रहेगी. युवाओं के लिए गाइडलाइन भी मौजूद रहेगा. हिंदू होने का क्या मतलब है. क्या करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना है. सनातन संस्कृति की नींव को लेकर के आगे बढ़ाना है.
मनुस्मृति समिति का हुआ गठन: उन्होंने बताया कि इसके साथ ही संस्कृति संसद में मनुस्मृति को लेकर के चर्चा हुई. भारत में मनुस्मृति को लाने पर भी सभी लोग एकमत हुए. हम लोगों ने इस बात पर मंथन किया कि 1791 से पहले की मनुस्मृति की पांडुलिपि कहां है? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, यह एडिटेड पांडुलिपिया हैं.
विलियम जॉन्स ने खुद इस बात को कहा भी है. उसने खुद को एडिटर कहा है, अनुवादक नहीं. एडिटर कुछ बातों को जोड़ सकता है और कुछ निकाल भी सकता है. मूल हस्तलिखित पांडुलिपिया लंदन ले जाएंगी, लेकिन अभी आई नहीं हैं.
अब संतों ने समिति बनाने का फैसला किया है ताकि भारत से चोरी करके विदेश ले जाई गई पांडुलिपियों को वापस लाया जा सके. उन्होंने कहा कि जब तक असली मनुस्मृति नहीं आएगी, तब तक नई हिंदू आचार्य जनता ही लोगों को रास्ता दिखाइएंगे.
जल समझौते पर हुआ मंथन: स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि इसके साथ फरक्का और सिंधु जल समझौते को लेकर के भी चर्चा हुई. इसमें सभी संतों का साफ तौर पर कहना है कि गंगा पर फरक्का डैम का समझौता बांग्लादेश के साथ था, जिसकी आयु पूरी हो गई है.
अब समझौते को रिन्युअल नहीं किया जाना चाहिए. वहीं सिंधु जल समझौते पर संतों ने सरकार को सीधी चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा है कि सस्पेंड नहीं बल्कि कैंसिल शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए. क्योंकि सस्पेंड पर सरकार बदली तो निलंबन वापस लिया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि खून और पानी साथ नहीं चल सकता है. वह पानी हमें दिल्ली तक वापस लाना है. अटलजी के नदी जोड़ो सपने को पूरा करके सिंधु का पानी पंजाब, हरियाणा के रास्ते दिल्ली तक लाना चाहिए.
FCRA पर कानून बने: उन्होंने कहा कि संस्कृति संसद में एफसीआरए बिल पर भी चर्चा हुई. इसमें धर्मांतरण को लेकर भी चर्चा हुई. एफसीआरए में संशोधन को समीक्षा के लिए रोकने की जरूरत नहीं है. इस पर अविलंब ही पार्लियामेंट में पास कर कानून बना देना चाहिए.
क्योंकि विदेशी कभी भी धन सेवा के लिए नहीं देंगे. अगर हम अपने रक्षक खुद नहीं हैं तो विदेशी हमारी रक्षा क्यों करेंगे. वह हमारी रक्षा इसलिए करेगा क्योंकि हम उसके पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करें. एफसीआरए के पैसे से देश की एकता को तोड़ने के काम होते हैं. इसलिए इसपर अविलंब कानून बना देना चाहिए.
युवाओं पर रहा फोकस: स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि इस बार की संसद पूर्ण रूप से युवाओं को समर्पित रही. अमेरिका की एक एजेंसी ने सर्वे में पाया है कि पूरी दुनिया के युवा आध्यात्मिक की ओर झुक रहे हैं. क्योंकि भोग की एक सीमा है. पैसा सब कुछ नहीं है, जिसका सबूत काशी में दिख रहा है.
उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ कावड़ यात्री 15 दिन में हरिद्वार से जल उठाकर गए. पिछले 5 साल में काशी में 35 करोड़ हिंदू तीर्थ यात्री आ चुके हैं. पूरा कार्तिक महीना देव दीपावली पर काशी की गलियों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहेगा. ऐसे में युवाओं को धर्म से जोड़कर के आगे बढ़ाना है.
तीन हिस्सों में बांटा गया प्रस्ताव: उन्होंने बताया कि, यदि हम इस बार के संस्कृति संसद को देखें तो यह तीन हिस्सों में बांटा गया. सामान्य हिंदू समाज के लिए क्या करना है. सत्ता और सरकार के लिए क्या लागू करना है. मठ-मंदिरों के संतों के लिए क्या करना है.
उन्होंने कहा कि यह कोई दबाव नहीं है. यह बहुमत का मत है. लोकतंत्र में बहुमत के मत को ही प्रधानता मिलनी चाहिए. इन्हीं सवालों के साथ इस वर्ष की संस्कृति संसद को पूरा किया गया. अब 2028 में मिलने का संकल्प लिया गया है और जो भी चर्चा हुई उसका प्रस्ताव सरकार को भी प्रेषित किया जाएगा.
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