ETV Bharat / state

पद्भार ग्रहण करते ही अर्चना गुप्ता ने भरी हुंकार, बोलीं- "हार को जीत में बदलेंगे, बूथ से लेकर विधानसभा तक जीत होगी प्राथमिकता"

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनीं अर्चना गुप्ता ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा से भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने आज पद्भार ग्रहण किया. इसके लिए भाजपा द्वारा पंचकूला स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालयल पंचकमल में प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया. इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई बड़े नेता मौजूद थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉ अर्चना गुप्ता को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई. हारी सीटों को जिताने पर फोकस: हरियाणा की राजनीति में प्रदेश भाजपा से अब तक की दूसरी महिला प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त हुई डॉ. अर्चना गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं. उन्होंने पार्टी पदाधिकारयों व मंत्रियों द्वारा उनपर भरोसा जताने और राजनीति में शुरूआत से मार्गदर्शन करने वाले मंत्रियों का आभार प्रकट किया. इसके बाद डॉ. अर्चना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, "भले ही पार्टी की स्थिति प्रदेश में काफी मौजूद है लेकिन उनकी प्राथमिकता हरियाणा में हारी सीटों को जिताना होगी. भले ही हार के कारण कुछ भी रहे हों लेकिन उनका फोकस पार्टी को जीत दिलाना रहेगा. भले ही वह विधानसभा सीट हों या लोकसभा सीटें." भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता (ETV Bharat) विपक्ष पर उठाए सवाल:डॉ. अर्चना गुप्ता महिला आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि, "विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, इनमें आरक्षण दिलाने की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. लेकिन विपक्ष ने देश की आधी आबादी की पीठ मे छुरा घोंपने और अधिकारों का हनन करने का काम किया है. लोकसभा में बिल पेश किया गया तो टीएमसी, सपा और कांग्रेस ने बिल को पास नहीं होने दिया. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो डरेंगे, न रूकेंगे और न ही हारेंगे. क्योंकि प्रधानमंत्री महिलाओं के अभिभावक बनकर, बड़ा भाई बनकर, सभी समस्याओं चिंता करते हैं. इसी कड़ी में उन्होंने हरियाणा जैसे प्रदेश में महिला को अध्यक्ष बनाने की सोच दर्शाई है." पार्टी की रणनीति और मोर्चों के अध्यक्ष: डॉ. अर्चना गुप्ता ने आगे कहा कि, "संगठन द्वारा मुझे संगठन चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी थी. बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष के चुनाव किए जा चुके हैं, प्रदेश में कुल 20,629 बूथ हरियाणा में हैं. हालांकि प्रदेश की टोली की घोषणा, पार्टी के छह मोर्चों के अध्यक्ष आगामी समय में बनाए जाएंगे. इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारह वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इन वर्षों में कार्यकर्ताओं के माध्यम से योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाना, जन-जन तक प्रसार करना, पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलवाना. 21 जून को योग दिवस है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 150 से अधिक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है. योगा से जुड़े लोगों ने देखा है कि प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर, बिमारियों की रोकथाम के लिए योग आवश्यक है." एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर निकालें:डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि, "प्रदेश में एसआईआर (वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण) प्रक्रिया चलने वाली है. भले ही कोई पक्ष का हो या विपक्ष का हो लेकिन भारतीयों का हक घुसपैठियों को नहीं मारने दिया जाएगा. यदि घुसपैठियों ने कहीं से फर्जी आधार कार्ड बनाकर वोटर लिस्ट में नाम डलवाया है तो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें चिन्हित करेंगे. इन घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट-डिलीट-डिपोर्ट नीति के तहत काम किया जाएगा. हरियाणा में भी घुसपैठ की जा रही है, जिस कारण आगामी चंद महीने सचेत रहने की आवश्यकता है."