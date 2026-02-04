ETV Bharat / state

बिहार के गर्ल्स हॉस्टल को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, नीट छात्रा की मौत के बाद सरकार सख्त

पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद गृह विभाग हॉस्टल संचालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है. नई गाइडलाइन जारी की गई है. पढ़ें

NEET STUDENT DEATH CASE
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 4, 2026 at 8:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की राजधानी पटना में हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद बिहार सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. गृह विभाग ने प्रदेशभर के गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.

'महिलाओं के रास्ते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए' : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है और इसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए. सरकार का उद्देश्य है कि छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को आवासीय स्थलों पर सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल मिले, ताकि वे बिना डर के अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे सकें.

हॉस्टल का पंजीकरण अनिवार्य : नई गाइडलाइन के तहत राज्यभर में चल रहे सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. हर थाना क्षेत्र में मौजूद हॉस्टलों का पूरा ब्योरा संबंधित थाने में रखा जाएगा. जरूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी उपलब्ध हो सके, इसकी जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क को सौंपी गई है. सरकार का मानना है कि पंजीकरण और रिकॉर्ड व्यवस्था मजबूत होने से किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी और अवैध रूप से संचालित हॉस्टलों पर भी लगाम लगेगी.

Bihar girls hostel New guidelines
जारी की गई नई गाइडलाइन (ETV Bharat)

महिला वार्डन और स्टाफ सत्यापन अनिवार्य : गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य होगी. इसके साथ ही वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा. हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा केवल भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां काम करने वाले हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच भी उतनी ही जरूरी है. इससे अपराध या उत्पीड़न की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.

CCTV और बुनियादी सुरक्षा जरूरी : सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारे, डायनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है. इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी. इसके अलावा पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था, मजबूत दरवाजे और ताले तथा खिड़कियों में लोहे की जाली को भी अनिवार्य किया गया है. सरकार का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं के साथ तकनीकी निगरानी से छात्राओं को ज्यादा सुरक्षित वातावरण मिलेगा.

''पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड मिलकर हॉस्टलों की नियमित जांच करेंगे. किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. बच्चियों और छात्राओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

पुरुषों के प्रवेश पर रोक और बायोमेट्रिक व्यवस्था : नई गाइडलाइन के अनुसार हॉस्टल के कमरों वाले हिस्से में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. हॉस्टल में आने वाले हर व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर विजिटर रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा. रात के समय छात्राओं और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने पर भी जोर दिया गया है.

सरकार का मानना है कि इन उपायों से हॉस्टल में रहने वालों की गतिविधियों पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी और किसी भी तरह की अनधिकृत आवाजाही रोकी जा सकेगी. दरअसल पटना की घटना के बाद यह कदम राज्य सरकार के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि अब हॉस्टलों की लापरवाही या अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आपात स्थिति से निपटने की तैयारी : हॉस्टलों में आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय थाना, महिला हेल्प डेस्क, अभया ब्रिगेड और 112 नंबर की जानकारी वाले पोस्टर लगाने का निर्देश दिया गया है. छात्राओं को 112 इंडिया ऐप के सुरक्षा फीचर्स के बारे में जागरूक किया जाएगा और ऐप चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. सरकार का कहना है कि केवल नियम बनाना काफी नहीं है, बल्कि छात्राओं को यह भी पता होना चाहिए कि संकट के समय किससे और कैसे मदद लेनी है.

ये भी पढ़ें :-

नीट छात्रा मौत मामला: पुलिस ने माना चित्रगुप्त थाने की SI रोशनी कुमारी से हुई लापरवाही, CBI को सौंपी गई जांच

नीट छात्रा मौत मामला: विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष का प्रदर्शन, CBI जांच पर सिटिंग जज की निगरानी की मांग

'NEET छात्रा की मौत में NDA के बड़े नेताओं के परिवार का हाथ' बिहार बजट सत्र के पहले दिन हंगामा

पटना NEET छात्रा मौत केस: CM नीतीश कुमार ने की CBI जांच की सिफारिश

'सभी पुलिस वाले बिके हुए हैं', DGP से मुलाकात के बाद नीट छात्रा की मां का संगीन आरोप

TAGGED:

गर्ल्स हॉस्टल गाइडलाइन
BIHAR GIRLS HOSTEL NEW GUIDELINES
पटना नीट छात्रा मौत मामला
SAMRAT CHOUDHARY
PATNA NEET STUDENT DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.