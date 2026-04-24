ETV Bharat / state

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी, इस दिन से होगा रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11 में प्रवेश को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस बार एडमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है जो कि तीन चरणों में होगी. इससे अधिक से अधिक छात्रों को पारदर्शी और सरल तरीके से दाखिला मिल सकेगा.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रक्रिया: कक्षा 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा. यह प्रक्रिया तीन चरणों- चरण-I, चरण-II और चरण-III में पूरी की जाएगी. छात्र शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के पहले चरण में सामान्य जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद छात्रों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा. दूसरे चरण में विषय, अंक और मार्कशीट अपलोड करनी होगी.

एडमिशन का शेड्यूल: पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल दोपहर 12 बजे से 20 मई शाम 5 बजे तक चलेगा. इसके बाद 1 जून को स्कूल अलॉटमेंट की सूची जारी की जाएगी और 2 जून से 15 जून तक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा. इसी तरह चरण-II के लिए रजिस्ट्रेशन 16 जून दोपहर 12 बजे से 6 जुलाई शाम 5 बजे तक चलेगा. इसके बाद 15 जुलाई को स्कूल अलॉटमेंट की सूची जारी की जाएगी और 16 जुलाई से 30 जुलाई तक दस्तावेजों का सत्यापन होगा और चरण-III में भी रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा. अलॉटमेंट 20 अगस्त और वेरिफिकेशन 21 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरी की जाएगी.

स्ट्रीम के अनुसार योग्यता: छात्रों को अपनी पसंद की स्ट्रीम के अनुसार न्यूनतम अंक लाने होंगे. साइंस (मैथ्स के साथ) के लिए 55% कुल अंक और संबंधित विषयों में 50% अंक जरूरी हैं. वहीं कॉमर्स के लिए 50% और ह्यूमैनिटीज के लिए केवल पास होना पर्याप्त है. गणित को विषय के रूप में लेने के लिए 50% और इकोनॉमिक्स के लिए 45% न्यूनतम अंक की शर्त भी लागू की गई है.

आरक्षण और छूट का प्रावधान: सरकार ने आरक्षित वर्गों के छात्रों को राहत देते हुए 5% अंकों की छूट का प्रावधान किया है. इसमें SC, ST, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर), अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय खेलों में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र शामिल हैं. इसमें दिव्यांग छात्रों को भी विशेष छूट दी जाएगी.

आयु सीमा और छूट: कक्षा 11 में प्रवेश के लिए छात्र की आयु 31 मार्च, 2026 तक 15 से 17 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि विशेष परिस्थितियों में अधिकतम आयु में छूट दी जा सकती है. दिव्यांग छात्रों और विशेष मामलों में अतिरिक्त राहत भी दी जाएगी.

जरूरी दस्तावेज: एडमिशन के समय छात्रों को जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC) और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए.