ETV Bharat / state

सरयू में नौका विहार के लिए गाइडलाइन जारी; बिना रजिस्ट्रेशन नाविक नहीं करा सकेंगे सैर

एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सरयू में नौका विहार के लिए गाइडलाइन जारी.
सरयू में नौका विहार के लिए गाइडलाइन जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या: सरयू नदी में नौका विहार करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अयोध्या पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है. कोतवाली अयोध्या और कैंट थाना क्षेत्र के नयाघाट और गुप्तार घाट पर पुलिस ने स्थानीय मल्लाहों और नाविकों के साथ बैठक कर नई गाइडलाइन तय की है.

एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में नाविकों को बताया गया कि हर यात्री को लाइफ जैकेट देना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही नाव में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जैसे रस्सा, लाइफ रिंग और इमरजेंसी किट रखना भी जरूरी किया गया है. यह भी निर्देश दिया है कि सभी नावों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रामनगरी अयोध्या में प्रतिदिन लगभग 40 से 50 हजार श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करने पहुंचते हैं. विशेष दिन मेला, दीपोत्सव और अन्य पर्व पर यह संख्या और भी बढ़ जाती है. प्रतिदिन लगभग 5000 श्रद्धालु नौका विहार भी करते हैं. इनकी सुरक्षा-व्यवस्था के लिए संत तुलसीदास घाट पर जल पुलिस चौकी को भी तैनात किया गया है.

वहां एक बटालियन जल पुलिस SDRF और NDRF की टीम को भी तैनात किया गया है. सरयू नदी के तट पर आने वाले श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए स्नान स्थल को छोड़कर अन्य जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं. स्नान घाट पर श्रद्धालु समिति और सुरक्षित स्नान करे इसके लिए जेट्टी की लेयर लगाई है.

कोई नदी में आगे न जा सके, इसलिए जल पुलिस की टीम लगातार गस्त कर रही है. लोगों को जागरुक किया जा रहा है. सरयू नदी में 300 से अधिक नाव संचालित हैं. प्रत्येक नाव में 10 से अधिक श्रद्धालुओं को बैठाए जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. श्रद्धालुओं को पहले ही लाइफ जैकेट पहने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अब बारिश में नाला भरने की भविष्यवाणी करेगा AI, 24 घंटे पहले जलभराव का Alert, गोरखपुर में देश का पहला AI मैनेजमेंट सिस्टम

TAGGED:

AYODHYA SARYU RIVER BOATING
AYODHYA SARYU RIVER REGISTRATION
NEW GUIDELINES FOR BOATING AYODHYA
BOATING GUIDELINE SARYU RIVER NEWS
AYODHYA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.