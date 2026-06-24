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सचिवालय के नए नियम जारी, अब बगैर इजाजत फोटो-वीडियो बनाने पर दर्ज होगा मुकदमा

राजस्थान शासन सचिवालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रदेश में चल रहे तबादलों के बीच राज्य सरकार ने सचिवालय के नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत बगैर इजाजत सचिवालय में फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर मुकदमा दर्ज होगा. वहीं, अब सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद आम लोगों की एंट्री नहीं होगी. इसके अलावा अवकाश के दिन भी आम लोगों की एंट्री को बैन किया गया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक सचिवालय परिसर नौ फोटोग्राफी जोन है. सचिवालय परिसर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी वीडियो ग्राफी करना दण्डनीय अपराध है. सर्कुलर में कहा गया है की राजपत्रित अवकाश के दी भी सरकारी कर्मचारियों के अलावा अस्थाई प्रवेश से लोग इधर-उधर घूमते रहते हैं जिससे नियमित काम में रुकावट हो जाती है. इसलिए अब कुछ नियम बदले गए हैं. नियमों के मुताबिक अब निर्धारित और पूर्व अनुमति के बिना बाहरी व्यक्तियों और आगुंतकों के वाहनों का सचिवालय में प्रवेश पूर्णतया वर्जित है. सेवारत अधिकारी और कर्मचारियों के अतिरिक्त अस्थाई पास धारकों को सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम 6बजे के बाद अनुमति नहीं मिलेगी. विशेष अनुमति मिलने के बाद ही उसे सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा. पढ़ें : सीएम भजनलाल का तंज- Tweet-Tweet खेलते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन उन्हें MoU और MoA का फर्क नहीं पता, हम दिल्ली से सौगात लाते हैं पहनना होगा आईडी कार्ड : वहीं, सचिवालय में तैनात कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड पहन कर रखना होगा. सचिवालय पास के बिना बाहरी लोगों और वाहनों के सचिवालय में एंट्री पूरी तरीके से बैन है.