सचिवालय के नए नियम जारी, अब बगैर इजाजत फोटो-वीडियो बनाने पर दर्ज होगा मुकदमा
Rajasthan Secretariat- सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद आम लोगों की नहीं होगी एंट्री...
Published : June 24, 2026 at 6:41 PM IST
जयपुर: प्रदेश में चल रहे तबादलों के बीच राज्य सरकार ने सचिवालय के नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत बगैर इजाजत सचिवालय में फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर मुकदमा दर्ज होगा. वहीं, अब सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद आम लोगों की एंट्री नहीं होगी. इसके अलावा अवकाश के दिन भी आम लोगों की एंट्री को बैन किया गया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.
कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक सचिवालय परिसर नौ फोटोग्राफी जोन है. सचिवालय परिसर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी वीडियो ग्राफी करना दण्डनीय अपराध है. सर्कुलर में कहा गया है की राजपत्रित अवकाश के दी भी सरकारी कर्मचारियों के अलावा अस्थाई प्रवेश से लोग इधर-उधर घूमते रहते हैं जिससे नियमित काम में रुकावट हो जाती है. इसलिए अब कुछ नियम बदले गए हैं.
नियमों के मुताबिक अब निर्धारित और पूर्व अनुमति के बिना बाहरी व्यक्तियों और आगुंतकों के वाहनों का सचिवालय में प्रवेश पूर्णतया वर्जित है. सेवारत अधिकारी और कर्मचारियों के अतिरिक्त अस्थाई पास धारकों को सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम 6बजे के बाद अनुमति नहीं मिलेगी. विशेष अनुमति मिलने के बाद ही उसे सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा.
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पहनना होगा आईडी कार्ड : वहीं, सचिवालय में तैनात कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड पहन कर रखना होगा. सचिवालय पास के बिना बाहरी लोगों और वाहनों के सचिवालय में एंट्री पूरी तरीके से बैन है.
सुरक्षा कर्मियों को किसी की भी तलाशी देने का अधिकार : सर्कुलर के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों को अब सचिवालय परिसर में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति या वाहन की पूरी तरह से तलाशी लेने का अधिकार है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ संबंधित सेवा नियमों, सुरक्षा नियमों और भारतीय न्याय संहिता के तहत कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है. सचिवालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी इन नियमों की सख्ती से पालना करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.
पहले भी हुई थी सख्ती : हालांकि, सचिवालय में पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय इस तरह के सख्ती के आदेश दिए गए थे. जब सचिवालय परिसर में वीडियो कैमरा संबंधित क्षेत्र तक ही ले जाने की अनुमति थी, लेकिन बाद में इसमें ढील दे दी गई थी. हालांकि, अभी भी मीडिया कर्मियों को कैमरे और माइक ले जाने के लिए विशेष परमिशन लेनी होती है.
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इधर सचिवालय के गलियारों में चर्चा इस बात की है कि कार्मिक विभाग ने पाबंदी ऐसे समय में लगाई है जब 19 जून से 5 जुलाई तक तबादलों का दौर चल रहा है. तबादलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग सचिवालय में मंत्रियों के दफ्तर और कार्यालय आते हैं. ऐसे में अब नए नियमों के लागू होने के बाद तबादलों को लेकर सचिवालय आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.