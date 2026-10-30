चंडीगढ़ के सारंगपुर को मिलेगा नया सरकारी स्कूल, हजारों बच्चों को डबल शिफ्ट से मिलेगी मुक्ति, अमित शाह करेंगे उद्घाटन
Amit Shah Chandigarh Visit: चंडीगढ़ के सारंगपुर में नया चार मंजिला सरकारी हाई स्कूल शुरू होगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे.
Published : October 30, 2026 at 9:10 AM IST
पंचकूला: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 1 नवंबर को चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे. इस दौरान वह 258 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं व प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही चंडीगढ़ पुलिस के स्थापना दिवस (रेजिंग डे) समारोह में बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे और चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे. इन परियोजनाओं में स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के गांव सारंगपुर में बनाया गया नया राजकीय हाई स्कूल भी शामिल है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस नए हाई स्कूल का उद्घाटन भी करेंगे. इस स्कूल के संचालन से आसपास के गांवों के हजारों स्कूली छात्रों को लाभ मिलेगा.
चार मंजिला स्कूल से डबल शिफ्ट खत्म: इस चार मंजिला नए हाई स्कूल की शुरूआत से गांव सांरगपुर समेत गांव खुड्डा लौहरा और गांव खुड्डा जस्सु के हजारों स्कूली छात्र पूरा फायदा उठा सकेंगे. क्योंकि मौजूदा समय में इन छात्रों को डबल शिफ्टों वाले अन्य स्कूलों से शिक्षा हासिल करनी पड़ रही है. इसके अलावा कई छात्र कुछ दूरी के स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं. लेकिन इस स्कूल के संचालन के बाद छात्रों के लिए डबल शिफ्ट में पढ़ने की समस्या खत्म हो जाएगी और सिंगल शिफ्ट (सुबह से दोपहर) तक ही पढ़ाई कर सकेंगे.
चंडीगढ़ प्रशासक के सिंगल शिफ्ट के निर्देश: दरअसल, पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारियों ने सितंबर माह में स्कूल निदेशक समेत स्कूल प्रिंसिपलों और अन्य पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी. इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के व्यापक सुधारों पर चर्चा करते हुए डबल शिफ्ट के स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में किए जाने के निर्देश दिए थे. नतीजतन, गांव खुड्डा लौहरा और गांव खुड्डा जस्सु के डबल शिफ्ट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अपने नजदीक सारंगपुर के इस स्कूल में दाखिला ले सकेंगे. इस उन ग्रामीणों को भी बड़ा फायदा मिल सकेगा, जिनके बच्चे गांव से दूरी के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं. कई परिवार ऐसे हैं, जो घरों से सुबह कामकाज पर निकल जाते हैं लेकिन उनके बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरी शिफ्ट (दोपहर से शाम) में स्कूल जाना पड़ता है.
स्कूल इमारत गिराने पर छात्र शिफ्ट: बीते समय गांव सांरगपुर में सरकारी स्कूल की एक इमारत को गिरा दिया गया था. इस कारण वहां पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को चंडीगढ़ सेक्टर-12 के सरकारी स्कूल और गांव के ही पास के स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा था. लेकिन अब सारंगपुर के इस हाई स्कूल के शुरू होने पर यह सभी स्कूली छात्र दोबारा अपने गांव के इस नए स्कूल में दाखिला ले सकेंगे. इसके अलावा उक्त दोनों गांवों में डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में दोपहर से शाम तक पढ़ाई कर रहे अतिरिक्त छात्र भी यहां पढ़ सकेंगे. इससे शिक्षा व्यवस्था सुगम हो सकेगी और स्कूली छात्र भी प्रकृति के अनुसार दिनचर्या को स्थिर कर सकेंगे.
258 करोड़ की नौ परियोजनाएं:
- सारंगपुर स्थित राजकीय हाई स्कूल का उद्घाटन.
- रायपुर कलां स्थित चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) बस डिपो का उद्घाटन.
- धनास स्थित चंडीगढ़ आर्म्ड पुलिस कॉम्पलेक्स में 192 टाइप-3 मकानों का शिलान्यास.
- पीजीआई की ओर से पंजाब विश्वविद्यालय को जोड़ने वाला पेडेस्ट्रियन सब-वे का शिलान्यास.
- सेक्टर-49 में नया पुलिस स्टेशन.
- सेक्टर-26 स्थित चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के ब्वॉयज हॉस्टल का शिलान्यास.
- सेक्टर-46 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में जिमनेजियम हॉल का शिलान्यास.
- सेक्टर-7 में अपग्रेडेड स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का शिलान्यास.
- शहर के बॉर्डर-एंट्री पॉइंटस पर 15 सुरक्षा चेकपोस्ट का शिलान्यास.
केंद्रीय गृह मंत्री के अन्य कार्यक्रम: इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 नवंबर को चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस समारोह में सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में मुख्यातिथि के रूप में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे. इसके साथ ही वह चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे.
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