6 हजार एकड़ में बसेगा नया गोरखपुर शहर, 28 गांवों की जमीनें खरीदेगी सरकार, जानिए क्या कहती है SIA की रिपोर्ट?

परियोजना से खुलेंगे रोजगार के द्वारः आनंदवर्धन ने बताया कि सामाजिक प्रभाव का अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि इस परियोजना का लाभ इसकी लागत से अधिक है. इसके पूर्ण होने से क्षेत्र में न केवल आधुनिक आवासीय और वाणिज्य का संरचनाओं का विकास होगा बल्कि, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे. इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी.

सामाजिक प्रभाव अध्ययन पूराः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंदवर्धन सिंह ने बताया कि नया गोरखपुर बसाने में पहली बार इसके सामाजिक प्रभाव के अध्ययन के लिए एक टीम का गठन किया गया था. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर इस महा परियोजना को गोरखपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन मिलकर आगे बढ़ाएगा. दिल्ली की एग्रीमा संस्था ने इस सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दिया है. इसके लिए उसने चार गांव को आधार बनाकर काम किया था. यह रिपोर्ट गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है जिसे कोई भी देख सकता है.

28 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण होगाः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक, करीब 6 हजार एकड़ और 3 हजार करोड़ खर्च कर बहुमंजिला और छोटे- बड़े साइज के प्लाट के आधार वाली यहां योजना आकार लेगी. दिल्ली की कंपनी एग्रीमा ने इस योजना से होने वाले सामाजिक प्रभावों की रिपोर्ट जीडीए को सौंपी है. 28 गांवों की जमीन इसमें ली जा रही है. 400 करोड़ सरकार ने इसके लिए जारी कर दिया है. यह परियोजना गोरखपुर कुशीनगर रोड पर पूरब दिशा में आकार लेगी. जिसमें सदर और चौरी चौरा तहसील की जमीन ली जा रही है.

गोरखपुर: शहर की बढ़ती आबादी देखते हुए नया 'गोरखपुर शहर' बसाने की योजना सीएम योगी के दिशा-निर्देश पर जल्द साकार होने की उम्मीद है. लोगों को आवास की आवश्यकता को देखते हुए सीएम योगी ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को नया शहर बसाने की जिम्मेदारी सौंपी थी. अब इसको लेकर एसआईए ( सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन) की रिपोर्ट तैयार हो गई है.

परियोजना की देरी से नुकसानः रिपोर्ट में अभी कहा गया है कि अगर परियोजना को धरातल पर उतारने में देरी की गई तो इससे इसकी लागत भी बढ़ सकती है, जिसका असर न सिर्फ प्रदेश सरकार के बजट पर पड़ेगा बल्कि इससे आम आदमी और नागरिक प्रभावित होंगे. इसको रोकना या देरी करना कहीं से भी जनहित में नहीं है. इससे क्षेत्र विकास को नया आया मिलेगा. इस टीम ने परियोजना के तहत परिवारों को दिए जाने वाले लाभ को भी स्पष्ट किया है और सुझाव दिया है कि भूमि और पर संपत्तियां, पेड़ों के नुकसान की पुनः स्थापना के लिए मुआवजा दिया जाए. साथ ही आवासीय और कमर्शियल संस्थाओं के नुकसान पर उसका भी लागत मूल्य भुगतान किया जाए.

नया गोरखपुर बसने से खेती पर पड़ेगा असरः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इंजीनियर किशन सिंह ने बताया कि रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन अधिग्रहण से आय में होने वाले नुकसान की भी भरपाई की जाए, ऐसा सुझाव मिला है. यदि सामुदायिक संसाधनों और सुविधाओं को नुकसान होता है तो उनका भी पूरा निर्माण कराया जाए. संस्था ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि लागत, लाभ विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है. जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सभी पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है. रिपोर्ट कहती है कि परियोजना में अधिग्रहित की जा रही भूमि मुख्य रूप से कृषि योग्य है. जहां किसान फसल का उत्पादन करता है. लघु उद्योग और आवासीय उपयोग के लिए यह काम आती है. नया गोरखपुर बसने से इन संरचनाओं को नुकसान होगा. लेकिन भविष्य में इसका लाभ यहां के निवासियों को विभिन्न तरीके से मिलेगा. इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन की व्यवस्था भी अच्छी हो सकेगी.



86 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीतः किशन सिंह ने बताया इस परियोजना के लिए अभी तक तीन राजस्व ग्राम से कुल करीब 86 हेक्टेअर यानि 210 एकड़ भूमि अर्जित की गई है. किसानों से समझौते का आधार पर भूमि खरीदने की प्रक्रिया जारी है. नया गोरखपुर में प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित गुरुकुल टाउनशिप फेज वन आवासीय योजना बसाने की तैयारी भी शुरू हो गई है. जिसके लेआउट प्लान को पिछले बोर्ड में मंजूरी भी मिल चुकी है. यह मनीराम और रहमत नगर क्षेत्र की जमीन पर लॉन्च किया जाएगा. परियोजना में ग्रुप हाउसिंग, सर्विस अपार्टमेंट, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, होटल,शॉपिंग मॉल, रिटेल कमर्शियल, शैक्षणिक संस्थान, जलाशय और ग्रीन जोन पार्क, सड़कों के लिए जमीन चिन्हित की गई है.

