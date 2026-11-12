बलरामपुर को मिली नई सौगात; सौंदर्यीकरण के बाद सुआव पुल का हुआ लोकार्पण
NGT के आदेश पर संवरा सुआव पुल, महंत मिथिलेश नाथ और जस्टिस अफरोज ने किया उद्घाटन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 1:49 PM IST
बलरामपुर: पर्यावरण को संवारने और विलुप्त हो रही सुआव नदी को बचाने के लिए एनजीटी (NGT) के आदेशों के तहत सुआव पुल का सौंदर्यीकरण और लोकापर्ण किया गया. देवीपाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी और एनजीटी सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. अफरोज अहमद ने फीता काटकर इनॉगरेशन किया.
समारोह को संबोधित करते हुए NGT सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. अफरोज अहमद ने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और जनसुविधाओं के बीच संतुलन स्थापित करना भी है.
उन्होंने कहा, सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण नगर की सुंदरता बढ़ाने के साथ नागरिकों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी पैदा करता है. उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य विकास के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी संदेश देते हैं.
सदर विधायक पल्टूराम ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. सुआव पुल का सौंदर्यीकरण नगर की सुंदरता में नया आयाम जोड़ेगा. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे और बलरामपुर को स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित जनपद बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जारी रहे.
नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू' ने कहा कि नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने के संकल्प के साथ नगर पालिका लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं. सुआव पुल का सौंदर्यीकरण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हमारा प्रयास है कि नगर के प्रमुख स्थलों को आकर्षक स्वरूप देने के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने इस कार्य को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया.
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