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बलरामपुर को मिली नई सौगात; सौंदर्यीकरण के बाद सुआव पुल का हुआ लोकार्पण

विलुप्त हो रही सुआव नदी को बचाने की पहल पुल का किया गया लोकापर्ण ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलरामपुर: पर्यावरण को संवारने और विलुप्त हो रही सुआव नदी को बचाने के लिए एनजीटी (NGT) के आदेशों के तहत सुआव पुल का सौंदर्यीकरण और लोकापर्ण किया गया. देवीपाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी और एनजीटी सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. अफरोज अहमद ने फीता काटकर इनॉगरेशन किया.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) समारोह को संबोधित करते हुए NGT सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. अफरोज अहमद ने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और जनसुविधाओं के बीच संतुलन स्थापित करना भी है.

उन्होंने कहा, सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण नगर की सुंदरता बढ़ाने के साथ नागरिकों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी पैदा करता है. उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य विकास के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी संदेश देते हैं. पुल का लोकार्पण (Photo Credit; ETV Bharat)