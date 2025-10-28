ETV Bharat / state

न बिजली ना बैटरी, फिर भी धोखा नहीं देगा ये फायर अलार्म, ये है आग का असली दुश्मन

बिना बिजली-बैटरी काम करेगा नया फायर अलार्म ( Etv Bharat )