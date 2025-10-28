न बिजली ना बैटरी, फिर भी धोखा नहीं देगा ये फायर अलार्म, ये है आग का असली दुश्मन

ETV Bharat / state

भोपाल : जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हुई आगजनी की दिलदहाने वाली घटना में आधा दर्जन लोगों ने दम तोड़ दिया. घटना की जांच में सामने आया कि आगजनी ने विकराल रूप ले लिया, लेकिन यहां लगा फायर अलार्म सिस्टम ही ऑन नहीं हुआ. लेकिन आने वाले समय में फायर अलार्म सिस्टम धोखा नहीं देंगे. भोपाल स्थित एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा फायर अलार्म तैयार किया है, जो धुंआ उठने के पहले ही आगजनी की सूचना देगा. साथ ही स्पार्किंग से वायरिंग जलने पर भी यह अलार्म सिस्टम बंद नहीं होगा.

इसलिए धोखा दे जाते हैं फायर अलार्म

आगजनी की घटना में कई बार फायर अलार्म बज ही नहीं पाते. ऐसा उस स्थिति में होता है, जब आग लगने से वायरिंग भी जल जाती है और फायर अलार्म बंद हो जाते हैं. 17 अप्रेल 2025 को मध्यप्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर के पास वाले वार्ड में देर रात अचानक आग लगी. आग बिजली के पैनल में स्पार्किंग से शुरू हुई, इस वजह से फायर अलार्म सिस्टम भी बंद हो गए. आगजनी का पता तब चला, जब यह काफी बढ़ गई थी. हालांकि, कर्मचारियों ने पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया.

Advance Material Research Institute new invention
एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया तैयार. (Etv Bharat)

बिना बिजली-बैटरी काम करेगा नया फायर अलार्म

एम्प्री (AMPRI) भोपाल के साइंटिस्ट डॉ. नीरज द्विवेदी बताते हैं, '' एम्प्री द्वारा विकसित किए गए इस नए फायर अलार्म में न तो बिजली की जरूरत होती है और न ही बैटरी की. इस अलार्म सिस्टम को खास धातु से बनाया गया है. इसे शेप मेमोरी अलॉय कहा जाता है. इस अलार्म सिस्टम की खासियत यह है कि यह कमरे के निर्धारित तापमान को भी रीड करता रहता है. जैसे ही कमरे का तापमान निर्धारित तापमान से ज्यादा होता है तो यह धातु तापमान बढ़ने के साथ ही अपना आकार बदलने लगती है और अलार्म बटन ऑन हो जाता है.

Bhopal New Generation Fire Alarm
न बिजली ना बैटरी, फिर भी धोखा नहीं देगा ये फायर अलार्म (Etv Bharat)

इस फायर अलार्म सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, न ही इसमें कोई बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सेंसर लगता है.

एक बार लगाएं और भूल जाएं

एम्प्री के साइंटिस्ट के मुताबिक यह अलार्म जीरो मेंटेनेंस वाला है. एक बार इंस्टॉल करने के बाद इसमें किसी तरह के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती. इसे कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है और दूसर अलार्म सिस्टम के मुकाबले इसकी लागत भी बेहद कम होती है.

Advance Material Research Institute Fire alarm
एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल (Etv Bharat)

इसे घर, स्कूल, दफ्तर, फैक्ट्री कहीं भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है. एम्प्री इसका परीक्षण कर चुका है और अब इसका पेटेंट कराने की तैयारी की जा रही है. एम्प्री प्रबंधन के मुताबिक इसका पेटेंट मिलने के साथ ही निजी कंपनी के साथ मिलकर इसे जल्द ही बाजार में पेश किया जाएगा.

